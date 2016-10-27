Стадион на Крестовском наконец-то принял первый матч. Как это было

На новом стадионе в Петербурге строители забили восемь голов. Им же осталось ровно два месяца до завершения ключевых строительных работ.

Очень серьезный тестовый матч

Первый матч на долгожданном стадионе проводят не футболисты и даже не ветераны петербургского футбола, а строители. Поле как раз закатили в чашу несколько дней назад, уже нанесли разметку и поставили ворота.

На огромной арене, которой меньше чем через год принимать игры Кубка Конфедераций, вечером в четверг встречаются команда «Метростроя», генподрядчика на завершающем этапе стройки, и сборная строителей Петербурга.

Символический розыгрыш мяча за теми, кто стройку курирует – в центральном круге вице-губернатор Петербурга Игорь Албин, уже несколько недель как поселившийся на объекте, и гендиректор «Метростроя» Вадим Александров.

К организации отнеслись со всей серьезностью: первый матч – и первая же прямая трансляция. Пока на скромном официальном портале правительства города, но все же. А вдобавок живой комментарий Геннадия Орлова прямо на стадионе. На игру даже позвали журналистов – правда, сообщили об этом далеко не всем.

Геннадий Сергеевич как настоящий профессионал предпочел просмотру кубковой игры «Анжи» - «Зенит» работу на тестовом матче. Он шутит, подбадривает игроков и добавляет значимости происходящему, когда проводит аналогии с большим футболом.

- Голкипер сборной «Метростроя» играет в стиле Нойера, страхует защитников, делая то, что не удается Лодыгину! – раздается над стадионом. - А вот команда ставит автобус – ну, прямо как «Ростов»!

Вместе с известным комментатором – олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина и представитель Комитета по физической культуре и спорту Олег Вдовин.

- Первый раз я выступала на стадионе имени Кирова прямо в перерыве футбольного матча! – вспоминает Казанкина. – Я бежала эстафету 4х400, и мы выиграли. Конечно, мне жаль, что убрали дорожки, но для футбола это хорошо. Стадион получился очень красивый.

Олег Вдовин рассказывает, как за годы строительства стадиона жители предлагали назвать новую арену. Среди совсем уж экзотичных вариантов – «Северная Пальмира», «Газпитерарена», «Летучий голландец». Но в итоге выбрали все же простое и понятное название «Крестовский» – по месту, где арена находится.

Восемь голов через 66 лет 66 лет назад – 30 июля 1950 года – «Динамо» и «Зенит» открывали стадион имени Кирова – тот, который снесли ради постройки абсолютно новой арены на том же месте. Тогда команды забили по одному мячу. Строители друг другу забивают восемь. Первый – гол открытия - за сборной строителей. И забитый мяч получается красивым. Три удара – первый отбивает вратарь, второй – защитник. Но некто Алексей Бурдуковский все же заталкивает мяч в ворота. «Метрострою» в этой игре придется вынимать еще пять мячей. На трибунах 500 зрителей – это меньше процента от максимальной вместимости. В основном публика - строители, которые закончили работать пораньше. Кто-то удобным креслам на трибуне предпочитает стоячие места под выкатным полем – так, что над именно полем торчит только голова. Орлов призывает генподрядчика забить хотя бы гол престижа. «Метрострою» это удается дважды. Вообще атмосфера на стадионе футбольная: болельщики радуются голам, а в лучших традициях трансляций низших лиг российского футбола рядом с камерой кто-то нецензурно ругается на свою команду. Одно пока точно не на уровне чемпионата мира: освещение на стадионе работает далеко не во всю мощь, а перерыве матча свет даже гаснет на несколько секунд. - Давайте сделаем перерыв пять минут! Нужно же экономить электричество!, - шутит Геннадий Сергеевич после первого тайма.

«Главная игра на арене – сегодня»

Этот матч, конечно, больше был похож на шоу. Но провели его не ради развлечения строителей. Игорю Албину было важно показать результаты своей работы, доказать всем, что разрыв с «Инжтрансстроем» состоялся не зря, что город сдаст стадион в срок. Со дня последнего матча на стадионе, в котором встречались «Петротрест» и щелковский «Спартак», прошло 3724 дня. То была игра второго дивизиона. Теперь этот счетчик обнулился, и работать точно станет проще.

Албин выходит награждать игроков явно довольным. И для мотивирующей речи есть повод.

- Это трепетный и ответственный момент. Мы долго шли к сегодняшнему матчу! – говорит вице-губернатора. - Когда в апреле 2016 года только сошел снег, мы увидели: инженерные сети не готовы, благоустройства ноль, фасад не смонтирован, кровли нет, поле не засеяно. Я был в шоке от того, что нас ожидало. Мы расстались с генподрядчиком, и не так много строительных организаций были готовы подхватить стадион. Все жители города уже потеряли надежду, что стадион будет достроен. Но «Метрострой» и другие организации засучили рукава и стали работать. В 2017-м этот стадион примет финал Кубка Конфедераций. Но главная, первая игра состоялась сегодня!

В лучших традициях командных тренингов игроков матча наградили одинаковыми кубками. Уже завтра этим строителям работать вместе, чтобы достичь самой главной цели для руководства города и даже страны. Через два месяца основные строительные работы должны быть на арене завершены, в новом календарном году «Крестовский» ждет пусконаладка и весенние матчи премьер-лиги.