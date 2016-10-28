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Девушка дня. Ринг-герл, которая собирается выступать в М-1

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Ринг-герл Анжелика Андерсон заявила, что ей очень хочется отложить табличку в сторону и на своем опыте почувствовать, что такое бои М-1. Ближайшее время уйдет на подготовку, но большая поклонница Джины Карано и Анастасии Яньковой твердо уверена начать карьеру бойца и не страшится разбитого лица. «Конечно, мне жаль свою внешность, но интересно будет посмотреть, что из этого получится. Сейчас приступлю к подготовке, чтобы за три-четыре месяца выйти на определенный уровень, ну а в октябре следующего года проведу поединок», - сказала Андерсон.

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