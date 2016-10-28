Евгений Малкин: Сделал свои смайлы, а люди ругаются «Зачем за деньги продаешь?»

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 2 (1+1) очка в матче с «Айлендерс» и дал необычное интервью нашему корреспонденту в Питтсбурге.

Мы слышали о том, что хоккеисты НХЛ реализуют себя в других сферах. Одни покупают рестораны и пытаются запустить этот бизнес. Другие открывают свою линию одежды.

Евгений Малкин одно время был ресторатором. Мы помним его заведение «VIP-зона», которое десять лет назад открылось в Магнитогорске. Стилизованный под тюрьму небольшой ресторан находился на улице Набережная рядом с аквапарком. Снаружи – массивные окна с решетками, внутри – официантки в полосатых черно-белых пижамах. Выгравированные сценами из «Джентльменов удачи» стены, скульптура Доцента за решеткой, колючая проволока на потолке, тюремные фонари и клетки…

Стены расписывал специалист с «Мосфильма». Зал для VIP-клиентов украшали портреты Дзержинского, Ягоды, а еще карта тюрем СССР. Красным выделена магнитогорская зона «ЯВ 48/18».

«Я и Женька давно хотели чем-то заняться, – рассказывал его партнер. – Хоккейный магазин у Малкина уже есть, поэтому решили сделать что-нибудь тихое, свое, для души. Хотелось чем-нибудь народ удивить, ведь натяжные потолки и штукатурка всем давно надоели. Была мысль об ирландском пабе, но идею перехватили…

Потом вспомнили. Ведь у нас же в Магнитке есть зона. Так давайте сделаем небольшой ресторанчик с европейской кухней в тюремном стиле. Совместим внешнюю грубость и внутренний комфорт… А вообще Женя Малкин – уникальный парень. Свой «Мерседес», полученный в качестве приза лучшему игроку сборной на Олимпиаде стоимостью в 140 тысяч евро, отдал просто так родной СДЮШОР. Но об этом почему-то забывают…»

Тот бизнес не пошел. Линия одежды Malkin71 уже продается в Магнитогорске – в официальном магазине «Магнитки». Что же придумать нового?

И тут мы узнали, что Евгений Малкин создал свои… смайлики. Если точнее – коллекция эмодзи для смартфонов, которые можно вставлять в текстовые сообщения.

Об этом корреспондент «Советского спорта» Олег Межерицкий поговорил с Малкиным.

- Мы слышали, что вы запустили свою линию смайликов. Это очень необычно. Расскажите об этом проекте.

- Да ничего особенного! Мне предложили, я согласился. Сделали смайлики для себя и друзей. Еще выставили на продажу. Интересно, будут ли покупать? Это в App Store лежит, как и все игры на телефон.

- А как вообще эта идея пришла в голову?

- Ребята подошли и сказали, что можно такое сделать. Это занимает не так много времени. Где-то за два месяца все нарисовали. Я дал свои фотографии, и по ним сделали рисунки. Там есть и семейные снимки – с ребенком, с женой. Некоторые друзья купили – спасибо им. А деньги я отдам на благотворительность.

- Что будет дальше? Может, после смайликов выпустить телефонный звонок, когда в трубке будут голосом Малкина представляться?

- Нет, ну что вы! Я хотел бы больше внимания уделять хоккею. Это все-таки отвлекает. Да и комментарии потом читаю в интернете. Некоторые люди начинают меня ругать: «Зачем за деньги продаешь?»

Я стараюсь этого не замечать. И не хочу выставлять напоказ все, что происходит в моей жизни. Это все-таки личное и должно остаться внутри семьи. Не так много фотографий публикую в инстаграме. Стараюсь вести приватную жизнь.