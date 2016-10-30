Илья Авербух: Выступление Жени в Канаде — лучший ответ пропагандистским атакам

Евгения Медведева Источник: Reuters

Год назад имя Евгении Медведевой впервые прогремело на весь мир — когда она выиграла этап «Гран-при» в США. Сейчас 16-летняя россиянка уже в ранге чемпионки мира и Европы триумфально начала сезон на турнире «Скейт Канада». Известный продюсер и хореограф Илья Авербух, поставивший Медведевой обе программы, в интервью «Советскому спорту» поделился впечатлениями от ее катания.

- Я очень доволен выступлением Жени, - отметил Авербух. - Хочу поздравить ее с победой, а также ее тренера Этери Тутберидзе и всех, кто с ней работал. Мне, как хореографу-постановщику, очень важно и радостно, что программы прозвучали. Канадские зрители стоя аплодировали и после короткой, и после произвольной программы, и это вдвойне ценно, если учесть все сложности нынешних взаимоотношений в мире. Искусство сильнее всего, и в данной ситуации выступление наших ребят, и в частности, Жени, стало лучшим ответом всем пропагандистским атакам, которые ведутся против России. Когда зритель в Канаде стоя аплодирует российской фигуристке — это очень здорово.

- Год назад Медведеву знали только специалисты, а сейчас она — чемпионка мира. Насколько важно то, что она справляется с давлением своего статуса?

- Конечно, первый старт в ранге чемпионки мира был для Жени сложен. Все от нее ждут высокого результата, и то, что в короткой программе она набрала сумму, на два балла превышающую ее собственный лучший результат в минувшем сезоне — это очень хорошо. Это говорит о том, что судьи воспринимают Евгению как мирового лидера. Тот факт, что фигуристке и ее тренеру удалось, несмотря на колоссальный успех прошлого сезона, войти в такой форме в сезон нынешний и сразу же заявить о серьезных амбициях, говорит о том, что была проделана очень большая работа.

- В ходе контрольных прокатов в Сочи видел, как вы работали над нюансами программ Евгении. Меняли ли вы что-то перед началом серии «Гран-при»?

- Конечно, мы что-то корректировали, но главное из того, что осталось за кадром в этот период — Женя преодолевала определенные проблемы, связанные с легкими травмами. Несколько раз болела, теряла и набирала форму. Поэтому основной сложностью сейчас, перед турниром в Канаде, было собраться и прийти в то состояние, которое позволило бы ей хорошо выступить. Борьба, в основном, шла за физическую форму. Теперь уже после этапа «Гран-при» в Париже, когда будет идти подготовка, если, дай бог, все будет хорошо, к финалу чемпионской серии, мы поработаем над теми местами в программах, которые надо будет усилить или поменять. В пятницу и субботу программы прозвучали на 80 процентов, и еще есть нюансы, которые надо дожимать.

- Все обратили внимание на эпизод в начале короткой программы, когда Женя громко говорит «спасибо». Раскройте секрет — это экспромт или домашняя заготовка? На прокатах в Сочи вроде бы этого не было.

- Нет, это не экспромт, с самого первого постановочного дня Женя говорила «спасибо». Видимо, в Сочи на прокатах она еще немножко стеснялась. Но мы работаем над актерским мастерством. И этот момент очень важен — и то, что «спасибо» невидимому фотографу прозвучало на канадском льду, и то, что Женя начала программу с хореографии, не сразу погрузившись в мысли о сложнейших прыжках и элементах.

- Произвольную программу Медведева уже показывала на показательном турнире в Японии, сейчас продемонстрировала в Канаде. Вы довольны тем, как она справляется с тяжелой и даже трагичной темой постановки?

- Программа, действительно, ставит перед собой очень сложную задачу. Здесь очень важно пронести единое состояние через всю программу, чтобы она шла на одном дыхании, чтобы в конце ощущалась точка законченности. В Канаде Евгении это удалось. Но еще, конечно, надо добавлять в скорости, хочется видеть более объемную и размашистую дорожку шагов. Тогда эта программа зазвучит еще громче.

- Создалось впечатление, что Евгения начала взрослеть, и она сама призналась в интервью после прокатов в Сочи, что ее характер меняется. В работе с ней вы это ощущаете?

- Женя, конечно, взрослеет, но в работе, слава богу, все без изменений. Она остается таким же перфекционистом по отношению к самой себе, она не видит ничего другого, кроме фигурного катания, что для нас, ее поклонников, очень позитивно. Ее главная цель — Олимпийские игры, и эта цель ее мобилизует. Женя — спортсменка до мозга костей, и это очень важно.