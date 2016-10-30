Валерий Масалитин: Только один футболист соответствует уровню ЦСКА
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин подвел итоги поражения армейцев в матче 12-го тура РФПЛ от «Спартака» (1:3).
– «Спартак» вчистую переиграл ЦСКА. При этом, при такой отвратительной игре ЦСКА мог отскочить. Глобальных выводов из этой игры делать не стоит. Большая часть чемпионата впереди и что случится со «Спартаком» или ЦСКА - никто не знает. Вся борьба впереди. И даже «Ростов» свои дела еще поправит. «Спартаку» непросто будет сохранить первое место.
– Семь
очков - это не отрыв?
– На моей памяти и 12 очков преимущества отыгрывались. В следующем туре все может измениться и отрыв может сократиться до четырех очков. Выводы делать рано.
– Мог ли
матч сложиться иначе, если был курьезный
гол не пропустил Игорь Акинфеев?
– Естественно. При равном счете играет совсем по-другому. Хотя ЦСКА пытался играть от обороны, а это у армейцев практически не получается. ЦСКА - не бердыевский «Ростов» или «Рубин», которые умели обороняться и контратаковать. Настолько классно обороняться ЦСКА не может. Да и бежать в контратаку некому. Еще и отсутствие Романа Еременко и Алана Дзагоева не оставляло никакого выбора по составу. Ласина Траоре на себя вообще не похож. Будет ли похож - неизвестно. По сравнению с тем, каким он был в «Кубани» и «Анжи» – это небо и земля. Два разных футболиста.
– С чем
это связано?
– Может, с отъездом в Европу. Там нужно было доказывать свою состоятельность, а он расслабился. Может, ЦСКА под него еще не подстроился.
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– Вас не
удивляет то, что именно он все равно
выходит в стартовом составе, а не Карлос
Страндберг?
– Конечно, удивляет. Была бы нормальная конкуренция, может и он нормально играл. В наше время посадили бы его на лавочку или в дубль бы перевели. Парень бы задумался. Но у нас не было контрактов, а было желание играть. Что же написано в контракте Траоре известно одному Богу и Евгению Гинеру. Может, там написано, что он должен обязательно выходить в стартовом составе.
По игре, его давно пора отправлять в запас и пусть он переосмысливает свое отношение к работе. Но я могу добавить, что половину состава ЦСКА можно сажать на лавочку. Менять некем и нет достойной конкуренции.
– Кто
сейчас выдерживает конкуренцию?
– Только один футболист. Понтус Вернблум.
– Настолько
все печально?
– Ну, а что? Как вчера сыграл Акинфеев? Второй гол, сыграй Сергей Игнашевич в подкате и выбей мяч. Нужно было лишь покатиться и остановить с левой ноги. Он же пускает мяч за спину. И в третьем мяче «раздели» Василия Березуцкого. Все игроки сборной. Вот, что творится в ЦСКА. Опытные ребята, которые должны быть монолитом, примером и лидерами в игре. Они игру провалили.
– Не вчера
стало понятно, что эти игроки стареют.
Почему не наигрывали резерв на их
место?
– Пробовали Виктора Васина и Никиту Чернова.
– Но они
на двоих получили меньше шансов, чем
один Траоре.
– Оборона ЦСКА была в порядке. В результате ребята просидели на лавочке, а им играть нужно было. Конечно, ЦСКА должен был последние три года продумывать этот вопрос и искать замену среди молодых игроков. Селекция у армейцев же хорошая была, сколько игроков нашли. Неужели нельзя найти достойную замену?
– Как
оцените игру в этом сезоне Александра
Головина и Зорана Тошича? У них ни голов,
ни голевых передач.
– Головин не играет на своем месте. Его место под нападающему. Его пихают в край, в середину, как и Дзагоева в свое время. Пихают везде лишь бы дырки закрыть, а человек раскрывается на своем месте. Тошич не в своей тарелке. Плюс, Бибрас Натхо. Каким он был два года назад - с ударом и передачей. Сейчас оба неузнаваемы. Тошич старается, но только лишь. В тяжелые время нужно быть лидером на поле, каким был Еременко в начале сезона. Игры не было, но был лидер, который решал ситуации. Сейчас лидера нет. Неужели на всех так повлиял чемпионат Европы?
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– Вы
сейчас сказали интересную делать, что
даже когда был Роман Еременко у ЦСКА не
было игры. Как так получается, что у
самой сыгранной команды нет игры?
– Где-то упустил Слуцкий. Он же команду не готовил. Приехал после чемпионата Европы и не в лучшем состоянии. И другие футболисты приехали в выжатом состоянии и без отдыха. Психологически все это очень давит. Еще и возраст сказывается. Нужно отдыхать больше, а идет интенсивный тренировочный процесс.
– Вы
согласны с претензиями болельщиков
ЦСКА в адрес Слуцкого?
– От любви до ненависти один шаг.
– Это
правильно?
– В футболе каждый день нужно доказывать, что ты соответствуешь своему уровню и деньгам. Почему наши футболисты не играют за границей? Там не каждую игру, а каждую тренировку нужно проводить на максимуме. Здесь же можно прийти поковыряться в носу и посидеть в баньке. За рубежом надо пахать и пахать. Там и конкуренция сумасшедшая. Не даст отдохнуть.
Не знаю, в каком состоянии сейчас находится Слуцкий. Может, ему творческий отдых нужен ан месяц, чтобы привести мысли в порядок. Набраться положительных эмоций. От тренера многое зависит. Футболисты видят его состояние и состояние тренера.
– Есть
ли у вас претензии по работе к арбитру
Алексею Николаеву? Например, в моменте
с попаданием мяча в руку Дмитрия
Комбарова.
– Все на усмотрение судьи.
– Даже
этот момент?
– Да. была рука. Поставил бы пенальти, вопросов не было бы. Не поставил, ладно. шанс все равно был, когда Страндберг тянулся за мячом. Координации не хватило, а могли при такой отвратительной игре отскочить. Пенальти всегда на усмотрение судьи.
– Предвзятости
вы не увидели?
– Нет. Решил, что мяч попал в руку, а не наоборот. В целом, особенно в первом тайме Николаев отсудил, как красавец. Во втором тайме мог быть построже. раньше дать карточку, а так вообще вопросов нет.
Матч
Голы
Глушаков 19 (1:0). Зе Луиш 76 (2:0). Страндберг 82 (2:1). Зе Луиш 89 (3:1).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Кутепов, Ещенко, Таски, Ананидзе (Ромуло, 87), Промес (Мельгарехо, 90), Фернандо, Зобнин, Глушаков, Зе Луиш
ЦСКА: Акинфеев, Щенников, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Вернблум, Головин, Тошич, Миланов (Натхо, 56), Ионов, Траоре (Страндберг, 72)
Судья:
Алексей Николаев (Россия)
Место и дата
29 октября 18:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция