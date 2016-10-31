Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Оренбург1 : 0Крылья Советов
Футбол  Рубин2 : 0Локомотив
Футбол  Депортиво1 : 0Валенсия
Хоккей  Северсталь7 : 3Медвешчак
Футбол  Удинезе2 : 2Торино
Футбол  Сток Сити1 : 1Суонси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Полупроводник Самедов и Жемалетдинов в собственном соку

Юрий Цыбанев
Юрий Цыбанев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Полупроводник Самедов и Жемалетдинов в собственном соку
Источник: «Советский спорт»

Юрий Цыбанев - о поражении «Локомотива» в Казани.

…Очередной голевой момент растаял в ногах Алексея Миранчука, и Юрий Семин выразительно изобразил у бровки птицу, изготовившуюся было взлететь, да остановленную неведомой силой.

Юрий Палыч, конечно, матерый тренерище, но его идея с Миранчуком-форвардом откровенно плоха. Три ударных эпизода - это много! - за первый тайм подвернулись парню за первый тайм в штрафной Рыжикова (один буквально с неба свалился на ногу, но был и такой, который он сам классно себе создал), но Алексей словно внушил себе когда-то: «Бить агрессивно по мячу я с детства не могу». И все это дело замял.

Семин по старой памяти силится как-то скрепить команду, это его усилие ощущается - но вот проиграл «Локо» рубиновской коллекции из десятка полевых цветов, на команду похожих еще меньше. Один как-нибудь поиграет с мячом, потом другой, потом третий – таков нынешний «Рубин». В матче с «Локо» в такт друг с другом попадали разве что Ткачук с Канунниковым. Это все и решило. Много ли надо против соперника, чьи атаки не несут реальной угрозы, а наличный состав обороны не вполне профильный?

По прошлым временам знаем: Семину необходимы игроки – надежные проводники его настроения и его идей. Доверенные лица на поле, которым он верит как самому себе. Таким был Лоськов, потом таким стал Сычев – и они составили неотразимую связку. Таким, вспомнить предыдущее появление Юрия Палыча в родном клубе, он хотел видеть даже извлеченного из киевского «Динамо» Алиева.

А сейчас? Майкон, успевший признаться, что Семину многим обязан, да, выстрелил парой патронов. Но мы-то успели Майкона за годы изучить и знаем: застрельщик из него эпизодический, не того калибра у бразильца оружие, чтобы наладить КПД вдолгую.

Самедова Семин уже во второй раз меняет в перерыве. Возникает ощущение, что между тренером и капитаном команды нет нужного лада. И правый хав способен стать не более чем полупроводником семинских требований. Но без капитана у «Локо» во втором тайме вообще все заглохло.

А больше-то, если всерьез, и положиться не на кого.

Между тем, счастье было так возможно. Если бы прежнее клубное начальство изловчилось удержать Рифата Жемалетдинова от перехода в «Рубин». Ах, какую роскошную, молодую, свежую связку они бы с Миранчуком спроворили! Один все готовит перед штрафной – а Миранчук в отчетном казанском матче был хорош во всем, кроме завершения, - другой свирепствует в концовке. И вакансия-то там, на передовой, у «Локо» нынче прото зияющая, словно специально для Жемалетдинова место оставили.

Но тот перебрался в Казань. Произнеся дежурные слова про «великий клуб «Рубин» и острую потребность в игровой практике. Для справки: за «Локо» в концовке прошлого сезона Жемалетдинов сыграл 306 минут в пяти матчах. А летом - осенью был допущен на поле в «Рубине» аж на 99 минут в совокупности. Встретил 20-летие – самый возраст, чтобы без промедления сверкнуть и о себе заявить – в глухом запасе команды-коллекции.

Ребята, вы бы слова, что ли, выбирали – когда нужно что-то сказать. А то ведь переход Жемалетдинова по абсурдности выдерживает сравнение только с полуторагодичной давности маневром Дьякова из «Ростова»(будущего вице-чемпиона) в «Динамо»(которое вылетит). Осуществленного «в целях повышения мастерства». А останься тогда – был бы сейчас в «Зените», а не в «Томи».

Выбери лучший гол 12-го тура РФПЛ 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Тарас Бурлак: «Локомотив» открыл мне дорогу в футбол, было приятно играть против нихЗащитник «Рубина» Тарас Бурлак поделился мнением о победе своей команды над «Локомотивом» (2:0) в матче 12-го тура РФПЛ.Максим Канунников: Оба гола в ворота «Локомотива» получились команднымиНападающий «Рубина» Максим Канунников, ставший автор первого мяча в ворота «Локомотива» (2:0) в матче 12-го тура РФПЛ, прокомментировал результат встречи с железнодорожникамиХавьер Грасия: Важно уметь находить варианты побеждать в играх, которые носят равный характерГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия прокомментировал победу своих подопечных над «Локомотивом» (2:0) в матче 12-го тура РФПЛ.Юрий Семин: Проиграли стандарты - проиграли матчГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение своих подопечных от «Рубина» (0:2) в матче 12-го тура РФПЛ.Кто был круче: Кокорин или Зе Луиш? Выбери лучший гол 12-го тура РФПЛКто был круче: Кокорин или Зе Луиш? Выбери лучший гол 12-го тура РФПЛ«Советский спорт» предлагает Вам выбрать лучший гол.Валерий Карпин: Клуб или работа на «Матч ТВ»? Когда возникнет такой вариант, тогда и будем думатьЭкс-главный тренер «Спартака», а ныне эксперт «Матч ТВ» Валерий Карпин – о том, может ли он возглавить «Крылья Советов» после отставки тренера самарцев Франка Веркаутерена.Дмитрий Шляхтин: Не подтверждаю кандидатуры Карпина и Писарева на пост тренера «Крыльев»Член совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин опроверг информацию о том, что самарский клуб могут возглавить Валерий Карпин или Николай Писарев.Слуцкофилы и слуцкофобыСлуцкофилы и слуцкофобыПолыхающий уже не первую неделю скандал, который начался с заявления части болельщиков ЦСКА, продолжает набирать обороты.Сесар Навас: У «Рубина» состав был лучше, чем у нынешнего «Ростова»Защитник «Ростова» Сесар Навас сравнил «Рубин» и «Ростов».Голы Канунникова и Жонатаса принесли «Рубину» победу над «Локомотивом»«Рубин» дома обыграл «Локомотив» (2:0) в 12-м туре чемпионата России.Константин Генич: Думаю, Самару возглавит КарпинКомментатор «Матч ТВ» Константин Генич выразил мнением, что «Крылья Советов» может возглавить Валерий Карпин.Александр Тарханов: Веркаутерену дали полный карт-бланш, но что-то не получилосьБывший главный тренер «Крыльев Советов», ныне наставник софийской «Славии» Александр Тарханов прокомментировал отставку Франка Веркаутерена с поста главного тренера «Крыльев».Веркаутерен уволен с поста главного тренера «Крыльев Советов» из-за отсутствия результатовГлавный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен отправлен в отставку, об этом сообщил член совета директоров футбольного клуба и министр спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин.Андрей Будогосский: Судьи не будут общаться с прессой, пока вы ищете в их работе нечистотыРуководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский.Андрей Будогосский: Как-то одного иностранного арбитра, приезжавшего к нам судить, Газзаев назвал клоуномРуководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский. Алексей Николаев теперь будет исполнять функции заместителя руководителя. «Советский спорт» поговорил с новым главой российских судей.Роберт Евдокимов: Справиться с Молло было непростоГлавный тренер «Оренбурга» Роберт Евдокимов подвел итог матча с «Крыльями Советов» (1:0) в 12-м туре чемпионата России.«Рубин» – «Локомотив» – 2:0. Как это былоСегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 12-го тура чемпионата России между «Рубином» и «Локомотивом».Франк Веркаутерен: Когда команда неполная, ситуация намного сложнееГлавный тренер «Крыльев Советов» Франк Веркаутерен прокомментировал поражение от «Оренбурга» (0:1) в гостевом матче чемпионата России.«Ушли времена, когда в Грозном что-то могло случиться». В РФС новый глава судей«Ушли времена, когда в Грозном что-то могло случиться». В РФС новый глава судейРуководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский.Артур Григорьянц: «Зенит» попросил КДК отменить красную карточку КержаковуГлава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил, что «Зенит» попросил комитет отменить красную карточку вратарю команды Михаилу Кержакову, полученную в матче 1/8 финала Кубка России с «Анжи» (0:4).

Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Рубин
Рубинкалендарьстатистика
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение