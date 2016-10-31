Полупроводник Самедов и Жемалетдинов в собственном соку

Юрий Цыбанев - о поражении «Локомотива» в Казани.

…Очередной голевой момент растаял в ногах Алексея Миранчука, и Юрий Семин выразительно изобразил у бровки птицу, изготовившуюся было взлететь, да остановленную неведомой силой.

Юрий Палыч, конечно, матерый тренерище, но его идея с Миранчуком-форва рдом откровенно плоха. Три ударных эпизода - это много! - за первый тайм подвернулись парню за первый тайм в штрафной Рыжикова (один буквально с неба свалился на ногу, но был и такой, который он сам классно себе создал), но Алексей словно внушил себе когда-то: «Бить агрессивно по мячу я с детства не могу». И все это дело замял.

Семин по старой памяти силится как-то скрепить команду, это его усилие ощущается - но вот проиграл «Локо» рубиновской коллекции из десятка полевых цветов, на команду похожих еще меньше. Один как-нибудь поиграет с мячом, потом другой, потом третий – таков нынешний «Рубин». В матче с «Локо» в такт друг с другом попадали разве что Ткачук с Канунниковым. Это все и решило. Много ли надо против соперника, чьи атаки не несут реальной угрозы, а наличный состав обороны не вполне профильный?

По прошлым временам знаем: Семину необходимы игроки – надежные проводники его настроения и его идей. Доверенные лица на поле, которым он верит как самому себе. Таким был Лоськов, потом таким стал Сычев – и они составили неотразимую связку. Таким, вспомнить предыдущее появление Юрия Палыча в родном клубе, он хотел видеть даже извлеченного из киевского «Динамо» Алиева.

А сейчас? Майкон, успевший признаться, что Семину многим обязан, да, выстрелил парой патронов. Но мы-то успели Майкона за годы изучить и знаем: застрельщик из него эпизодический, не того калибра у бразильца оружие, чтобы наладить КПД вдолгую.

Самедова Семин уже во второй раз меняет в перерыве. Возникает ощущение, что между тренером и капитаном команды нет нужного лада. И правый хав способен стать не более чем полупроводником семинских требований. Но без капитана у «Локо» во втором тайме вообще все заглохло.

А больше-то, если всерьез, и положиться не на кого.

Между тем, счастье было так возможно. Если бы прежнее клубное начальство изловчилось удержать Рифата Жемалетдинова от перехода в «Рубин». Ах, какую роскошную, молодую, свежую связку они бы с Миранчуком спроворили! Один все готовит перед штрафной – а Миранчук в отчетном казанском матче был хорош во всем, кроме завершения, - другой свирепствует в концовке. И вакансия-то там, на передовой, у «Локо» нынче прото зияющая, словно специально для Жемалетдинова место оставили.

Но тот перебрался в Казань. Произнеся дежурные слова про «великий клуб «Рубин» и острую потребность в игровой практике. Для справки: за «Локо» в концовке прошлого сезона Жемалетдинов сыграл 306 минут в пяти матчах. А летом - осенью был допущен на поле в «Рубине» аж на 99 минут в совокупности. Встретил 20-летие – самый возраст, чтобы без промедления сверкнуть и о себе заявить – в глухом запасе команды-коллекци и.

Ребята, вы бы слова, что ли, выбирали – когда нужно что-то сказать. А то ведь переход Жемалетдинова по абсурдности выдерживает сравнение только с полуторагодичной давности маневром Дьякова из «Ростова»(будуще го вице-чемпиона) в «Динамо»(которое вылетит). Осуществленного «в целях повышения мастерства». А останься тогда – был бы сейчас в «Зените», а не в «Томи».

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