Тотализатор для чемпиона. 25 лет назад завершился последний чемпионат СССР

ПФК ЦСКА - чемпион СССР 1991 года Источник: «Советский спорт»

25 лет назад, 2 ноября 1991-го, завершился последний чемпионат СССР по футболу.

ПОБЕГ ГРУЗИН

О том, что тому чемпионату суждено было стать последним, можно было догадываться, начиная почти с самого старта – сначала от участия в турнире отказались грузинские команды «Динамо» с «Гурией», а чуть погодя снялся и вильнюсский «Жальгирис».

Состоялось даже экстренное заседание, где приняли решение о допуске этих команд к Всесоюзным соревнованиям (когда поймут, что натворили, и одумаются), со второй лиги.

Но это в Москве были голосование и протокол, а в Тбилиси с Вильнюсом посмеялись над этим историческим постановлением.

В середине октября в Симферополе игрался отборочный матч олимпийский сборных СССР и Италии – команде Бориса Игнатьева была нужна победа над сборной Чезаре Мальдини, чтобы поехать в Барселону.

Ту игру наша сборная проводила в статусе действующего олимпийского чемпиона. И когда мы недавно вспомнили о ней с коллегой Уткиным, я дал ему десять попыток назвать линию нашего нападения. И Вася с ходу, никуда не заглядывая, сказал, что по краям должны были играть Радченко с Кирьяковым, а в центре скорее всего Тишков. На самом деле Тишков вышел во втором тайме вместо Щербакова, но все равно – респект. Вот только никто из них ничего, увы, не забил, а гола Шустикова для победы не хватило – 1:1 – и мимо Игр-92.



ГОЛОСОВАНИЕ УКРАИНЦЕВ

Перед игрой мы сядем попить чайку с Евгением Кучеревским, тренировавшим тогда «Днепр», и он покажет мне украинскую спортивную газету с итогами опроса тренеров клубов: вы за или против участия в следующем году в чемпионате Украины. Все, включая Кучеревского, ответили политически правильно, и только Леонид Ткаченко, чей «Металлист» стоял на вылет, сказал, что если с высшей лигой придется расстаться, то он за, но если удастся спастись, то ему и союзный чемпионат очень даже нравится.



– Вообще-то все эти опросы – сотрясание воздуха, – скажет Кучеревский. – Я, может, хочу с «Днепром» участвовать в чемпионате Франции и жить в Париже, но одного моего на это хотения мало. И если будет решено проводить чемпионат Украины, нас никто опрашивать не будет. Где скажут, там и будем выступать.



– Но Ткаченко пока с юмором к этому относится...

– Это да, молодец, но если Леня сейчас во Владикавказе очки не зацепит – то до свидания. Запорожье им потом, конечно, отдаст, но этого может не хватить – если ЦСКА к последнему туру не станет чемпионом, то они в Харькове «Металлист» грохнут – команда у Садырина на ходу, а судьям тогда разгуляться не дадут.



– А Владикавказ потом в Минске очки возьмет?

– Они там, по-моему, уже к чемпионату Белоруссии готовиться начали. Так что внизу уже в этом туре все решиться может – и не пользу Ткаченко.



ТОСТЫ КАВКАЗА

Владикавказский «Спартак», еще не «Аланию», по ходу сезона вскоре после отъезда Валерия Газзаева в «Динамо» принял мой сосед по московской улице Сан Саныч Севидов. Точнее, стал консультантом – формально главным числился Руслан Хадарцев. И я подумал, что домой можно ведь и через Владикавказ вернуться. Но в ночь после игры поднялся какой-то жуткий ветер и не утихал почти двое суток. А когда ветер стал слабеть, я по дороге к стойке регистрации столкнулся с Бахвой Тедеевым – объявили посадку на Минводы. Бахва был грустный – и на игру не поставили, и улететь нельзя, а завтра уже «Металлист» – сейчас Севидов на базе ругаться будет. Может, рванем вместе – к тебе-то Саныч по-другому отнесется? Ну, выручи – скажи, что я ни в чем не виноват.

На базе мне все обрадовались – Севидов нервничал и злился, а тут появился громоотвод. Мне, впрочем, тоже досталось – Сан Саныч с порога заявил, что со свадьбы можно было вернуться и раньше – игра-то вон какая важная.



– Это с какой свадьбы, Саныч?

– С сулеймановской – ты разве не оттуда?



– Нет, я вам другого игрока привез.

– Ну, тогда извини. А то Назим подходит – женюсь, говорит, отпустите. Я отвечаю, что сезон через три недели закончится – и женись хоть каждый день. А он заладил, что по каким-то их там обычаям свадьбу можно играть только в этот день. Ну, ладно, все равно выходные были...

А Тедеев там не сильно гулял?



– Нет, что вы – два дня кроссы бегал, я сам видел.

– Кроссы – это хорошо, завтра ему набегаться придется. Противная команда этот «Металлист», этот Ткаченко, когда играл, носился без устали – а теперь у него все такие. Пропустить мы, я думаю, не пропустим, но чтобы впереди сладилось, мне свежий Тедеев нужен. Может, и хорошо, что Боря его не выпустил, игра-то жесткая была. Что там люди-то говорят – это последний чемпионат или?..



– Похоже, что последний...

– Жаль – тут грузины постоянно приезжают, игроков пачками предлагают. У них-то чемпионатик слабенький и зарплаты смешные. Если сейчас спасемся – можно будет оттуда на следующий год игрочков набрать.



– Вы останетесь?

– Все от завтрашнего результата зависит. Вот так работаешь пятьдесят лет – а вся репутация на одной игре замыкается. Проиграем – скажут: постарел Севидов. А ты только что на семидесятилетии у меня был – я же, можно сказать, в расцвете. Кстати, мне тут коньяк по этому случаю подарили.



– Коньяк из местного цеха?

– Я в этом не очень разбираюсь, но как выпью накануне игры – так мы не проигрываем. Поэтому пусть он хоть на метиловом спирте замешан – выбора у нас с тобой нет.



ИГРЫ ПОД КОВРОМ

Назавтра будет полтора часа бодалова, разок в штрафной упадет Петр Нейштетер – тогда его фамилия писалась именно так – но судью Жука не убедит. Зато в самой концовке Бахва свалится уже как надо – Ткаченко с досады уведет команду с поля, минут десять его будут уговаривать вернуться, он это сделает, но молодожен Сулейманов пробьет с «точки» наотмашь. Наутро мы с Севидовым прямо из-за стола улетим в Москву – придется обмывать подаренные Санычу руководством республики за победу «Жигули».



Через неделю ЦСКА на «Торпедо» обыграет «Динамо» и станет чемпионом, «Спартак» Севидова возьмет свои очки в Минске, а «Металлист» победит дома запорожцев, и при выигрыше последнего тура у свежего чемпиона у него еще будет шанс спастись.



ЦСКА, однако, не планировал сдаваться. В СССР букмекерских контор не было, но в подпольном тотализаторе крутились такие деньги, что можно было бы еще одну высшую лигу содержать. А какие глубоко информированные люди этим занимались!



Расклад сезонный был такой. «Металлист» сливали прежде всего украинские команды – харьковчане ослушались самого киевского «Динамо» и не сыграли с ними с нужным результатом, нахимичив в концовке. Прощать такое было нельзя – и прошла директива Харькову в этом году не помогать (матч с Запорожьем не в счет). И вообще Харьков слыл не очень надежным партнером в плане договорняков – в свое время, еще в первой лиге, группа команд договорилась отцепить далекий Хабаровск, но решающую игру им сдал именно «Металлист» – за несколько японских видеомагнитофонов «Шарп».

Но «Металлист» цеплялся за жизнь с отчаянием обреченного – и главные лица тотализатора решили серьезно простимулировать ЦСКА перед выездом в Харьков.

Что оказалось совсем не просто.



ЕВРЕЙСКАЯ МЕЛОДИЯ

Как и положено мозговому центру, занимался этим один еврей. Он вылавливал по всем злачным местам столицы группы футболистов-чемпионов, бурно праздновавших победу. И огорчался тем, что коробка из-под чехосовацких ботинок «Цебо», которую он, набитую сторублевками, для убедительности всюду таскал собой, не оказывала на подвыпивших игроков должного впечатления.



– Ну что за люди, эти гои! Им предлагают одним матчем заработать больше, чем за все это чемпионство, – а они не хотят брать! Я понимаю, за сдачу – это было бы аморально, я бы такого не предложил. Но таки хотя бы за ничью! Правда, они в таком состоянии, что непонятно, как на поле выходить собираются. Притом я говорил с Садыриным. Он сказал, что проигрывать не собирается. Мужик! И еще есть один непьющий – но он говорит, что не сможет сделать результат в одиночку. Нет, ну возьмите вы денег, отработайте – и гуляйте хоть до конца отпуска!



Но армейцы не брали. А в Харькове Ткаченко встретит друга Садырина шикарной поляной – и о команде-сопернике позаботится не хуже. И спектакль потом сыграют – не чета нынешним.

Кузнецов открывает счет, чтоб зрителям не скучно было, в середине первого тайма. Хозяева вскоре сравнивают и в начале второго выходят вперед. Но потом случается еще один гол, с точки зрения чемпионов лишний. Поэтому на предпоследней минуте харьковчане «делают» пенальти, который берется исполнять Колотовкин. Обычно это была работа капитана Кузнецова, но Колотовкин через день уезжал на просмотр в Израиль, до тех пор не забив ни единого гола за «Зенит» и ЦСКА. Сергей Колотовкин был надежным защитником – и никаким пенальтистом. Это выяснилось, когда он пробил так, что у вратаря Помазуна не было ни малейшего шанса увернуться от мяча, летевшего ему точно в лоб. Но ничего – добивать Колотовкину тоже никто не мешал. Хронологически это был последний мяч, забитый в чемпионатах СССР…

