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Владимир Стогниенко: Будем с Казаковым вести «Футбол России»

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Стогниенко
Владимир СтогниенкоИсточник: «Советский спорт»

У экс-комментатора «Матч ТВ» давно уже новая должность. Теперь Стогниенко руководит отделом на «России 24», по-прежнему комментирует футбол и готовится к запуску нового проекта.

«ВОЗГЛАВЛЯЮ ОТДЕЛ СПОРТИВНЫХ НОВОСТЕЙ»

- Не все знают, кем вы сейчас работаете.
- Я руководитель группы спорта канала «Россия 24». Иначе говоря, возглавляю отдел спортивных новостей, 12 человек. Хожу на летучки, у меня  есть очень ответственный зам Миша Елагин (не родственник Александра!). Через него идет верстка эфира, а я осуществляю, так сказать, общее руководство.

- Вам это интересно?
- Для меня это ново. Надо же где-то работать. В настоящее время практически весь мир телевизионного спорта поселился в границах «Матч ТВ». Если ты не работаешь там, надо думать, чем заниматься. После чемпионата Европы мне предложили эту должность на ВГТРК, я согласился. Добросовестно выполняю работу.

А потом, возвращается в эфир передача «Футбол России». «Россия 24» дала нам очень хорошее время – по понедельникам в 22:15. Графика уже готова, надеюсь, начнем через неделю 7 ноября. Понимаем, что соревноваться с «Матч ТВ» в плане обзора тура не можем – ограничены по картинке и по всему прочему, поэтому программа не обзорная, всякий раз будем поднимать какую-то проблемную тему: судейство, поля. В первой программе посмотрим на вратарей, которые проявили себя в этом сезоне, например, на Андрея Лунева.  

Вести передачу будем по очереди с Ильей Казаковым.

- Чем еще занимаетесь?
- Пишу колонки для одного из сайтов. Время от времени комментирую на «Евроспорте» матчи MLS и Чемпионшипа, очень благодарен каналу за такую возможность. Сейчас они купили Кубок Италии, с нетерпением жду!

На «Евроспорте» предлагали попробовать НХЛ. Но это океан, в нем нужно купаться, этим нужно жить. Хотя я смотрю хоккей и нежно его люблю. Комментировал в интернете Кубок мира.

«КАРПИН В ЭФИРЕ ПРЕКРАСЕН!»

- Почему вы ушли с «Матч ТВ»?
- Дело уже давнее. Я ни с кем не ругался, у меня в «Твиттере» и сейчас  есть Тина Канделаки, а в «Фейсбуке» - Наталья Билан, недавно поздравил ее с днем рождения. Искренне желаю «Матч ТВ» успехов и процветания.

- Я могу рассказать вместо вас – изначально была договоренность, что на время Евро вам разрешат комментировать матчи на других каналах. Потом люди на «Матч ТВ» воспротивились этому, и вы ушли.
- Не-не, давайте так – я просто вернулся туда, где мне лучше.

- Согласны, что телеканал «Матч ТВ» - высококлассное спортивное телевидение?
- Люди стараются делать высококлассное спортивное ТВ. Разумеется, не все получается, что-то мне нравится, что-то - нет. Отсутствие конкуренции еще никому не шло на пользу. На «Матч ТВ» есть отличные вещи, например, подписание Валерия Карпина – большая удача. Было понятно, что он крутой эксперт, нужно было лишь уговорить его. Наверное, это было непросто, учитывая не самый покладистый характер. В эфире он прекрасен! 

«СПАРТАК» ПОПЫТАЕТСЯ НЕ ДАТЬ «ЗЕНИТУ» СТАТЬ ЧЕМПИОНОМ»

- О футболе. ЦСКА на пороге больших перемен или это временный кризис и не более?
- Никто, кроме Евгения Гинера, не скажет, что там с финансами. Говорят, что не очень. Если ЦСКА не попадет в Лигу чемпионов, лишится призовых от нее, а эти деньги для клуба важны. Далее возможны глобальные финансовые проблемы и здесь вопрос в том, найдутся ли спонсоры, останется ли сам Гинер.

Сейчас ничего страшного в ЦСКА не происходит. Не бывает так, чтобы команда все время побеждала. Из четырех последних сезонов она выиграла три! В этом за чемпионство будут бороться две другие команды. Вернее, даже так – «Спартак» попытается не дать «Зениту» стать чемпионом.

- У вас есть вопросы к Слуцкому?
- Вопросы к главному тренеру есть у журналистов и болельщиков. ЦСКА играет в очень предсказуемый футбол, в нем нет новых идей, нет даже минимального риска. Нельзя исключать такой вариант – Леонид Викторович хочет без больших потерь дотянуть до зимней паузы. Начнешь большие эксперименты – потом и менять-то будет нечего. Не так страшно проиграть «Спартаку» и «Зениту», гораздо хуже оказаться на 11 месте.

До окончания сезона говорить об отставке Слуцкого несерьезно. Вот если зимой произойдет обновление, и весной мы увидим, что все равно ничего не работает, летом можно говорить о смене тренера.

- Часть болельщиков ЦСКА требует отставки сейчас!
- Их ядро – люди горячие, эмоциональные, это нормально, именно поэтому они ездят в другие города, болеют. Во что это выльется? Посмотрим... Еще сказался неудачный Евро, Слуцкий ухватился за ношу, которую не сумел поднять. 

«БОЛЕЛЬЩИКИ «СПАРТАКА» ОЧЕНЬ ДОЛГО ЖДАЛИ…»

- Судья Иванов испортил матч «Зенит» - «Спартак» или мы в России слишком много говорим о судьях?
- О них везде много говорят. И везде они ошибаются. Да, уровень арбитров у нас не очень высокий, но судья не испортил матч «Зенит» - «Спартак», как и «Спартак» - «Ростов», «Спартак» - ЦСКА. В этом сезоне «Спартак» стал играть хорошо, а болельщиков у него, да простят меня зенитовцы, у нас в стране больше всего. Они очень долго ждали, поэтому эмоционально на все реагируют: «Да что же такое! В кои-то веки нормально играем, а судья не дает».

Судейские ошибки, особенно в пользу сильных команд, которые играют дома – тренд. Здесь ошиблись в пользу «Зенита», там – не в пользу «Зенита». Какого-то заговора я не заметил. Мне «Зенит» нравится больше, он более цельный. Хотя «Спартак» с не очень здоровым Промесом выиграл в дерби, это ценно!

- Про матч «Урал» - «Терек» мы тоже слишком много говорим?
- Достаточно говорим. Другое дело, что нельзя без доказательств утверждать, что матч нечестный. Это уже вопрос юридический.  «Урал» во втором тайме устрашающе плохо играл в защите, это я видел, это все видели. Катастрофически плохо. Это пока все. Чтобы раскрыть договорняк, нужны не журналисты, а правоохранительные органы. Наблюдение, прослушка, что-то еще.

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