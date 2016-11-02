С чем ее едят? Рецепт победы над «Барсой» от Гвардиолы
«Советский спорт» объясняет,
благодаря чему «Манчестер Сити», в прошлом матче потерпевший поражение от
«Барсы», на сей раз ее обыграл.
По сравнению
с матчем этих команд в Испании, где «Барса» разгромила «Сити» 4:0, Гвардиола
сделал сразу два важных кадровых изменения в составе. Оба оказались
ключевыми.
Первый – это
выход Агуэро в основе. В
Барселоне Гвардиола принял неоднозначное решение, оставив в запасе ударного
форварда. Без него «горожане» создавал моменты, но реализовать не могли. «Нам
нужно было укрепить полузащиту», - объяснил после каталонского матча Гвардиола.
Вот это
укрепили – получили авоську голов!
Второй раз
допустить подобную ошибку Гвардиола не имел права. И он ее не допустил. Испанец
сделал выводы – и в ответном матче поставил изголодавшегося по большим играм
Лиги чемпионов аргентинца в стартовый состав.
Агуэро
показал: голодный форвард – опасный форвард. Во-первых, он часто угрожал
воротам – на счету аргентинца сразу пять ударов из 13 командных. Достаточно
сказать, что две недели назад «горожане» нанесли по воротам «Барселоны» всего
восемь ударов. Во-вторых, в активе бомбардира участие в двух голевых атаках –
он не только сам пытался забить, но и выводил на ударные позиции партнеров.
Счастье «Барсы», что в первой игре этот парень вышел лишь на замену.
Второе
важное решение – возвращение Де Брюйне в
среднюю линию. На «Ноу Камп» в атаке вместо Агуэро играл как раз Де Брюйне. Но он известен тем, что
прекрасно умеет обострять игру умными передачами. На позиции центрфорварда это
делать сложнее.
В ответном
матче Гвардиола вернул Де Брюйне в среднюю линию. С первых минут он появился на
левом фланге. Но потерялся. Тогда тренер в конце первой половины игры перевел
его на позицию Сильвы в центр поля, а испанца отправил на левый фланг.
«Манчестер Сити» сразу после этого завладел инициативой.
В центре
поля Де Брюйне раскрылся. Это он разогнал две голевые атаки своей команды –
вторую и третью. А вторую сам же и завершил, реализовав штрафной удар. Поражает
точность его передач – 92,3 процента!
Кадровые
решения – полдела. Они бы не принесли пользы, не будь у «Манчестер Сити»
хорошего плана на игру. В отличие от состава, здесь Гвардиола решил ничего не
менять. «Сити» с первых минут применил прессинг, как и двумя неделями
ранее. При этом ключевые роли сыграли Агуэро и Де Брюйне (в начале матча –
Сильва).
Два
первых атакующих игрока «Сити» прессинговали центральных защитников «Барселоны», вынуждая их быстрее избавляться от
мяча. Не желая использовать длинные передачи, те играли на крайних защитников: Маскерано
целых 14 раз играл на Роберто, а Умтити сделал 10 передач ни Диня. Крайних
защитников «Ман Сити» не составляло особого труда накрыть, ведь они не
располагали большим количеством адресатов, будучи вжатыми в боковую линию. В
результате подобного плана точность передач левого защитника «Барсы» Диня
составила 82 процента. А игравшего справа Серхио Роберто – 79 процентов. Слабый
результат для игроков «Барселоны». Роберто так и вовсе привез гол в свои
ворота, совершив обрез у своей штрафной! Мяч перехватил вездесущий Агуэро.
Неизвестно,
намеревался ли Гвардиола сыграть в закрытый футбол. В принципе, исключать этого
было нельзя. В прошлом сезоне такой футбол помог «Реалу» обыграть
«Барселону» (2:1). В этом сезоне
«Атлетико», благодаря обороне у своих ворот, сыграл с «Барсой» вничью (1:1).
И все-таки Гвардиола настоял на своем – от обороны действовать не стал. И оказался прав. Его команда не только обыграла «Барселону», но и сделала это в своем стиле. После матча Хосеп сиял: «Мы впервые обыграли лучшую команду мира!».
Матч
Манчестер Сити - Барселона - 3:1 (1:1)
Голы
Месси 21 (0:1). Гюндоган 39 (1:1). де Брюйне 51 (2:1). Гюндоган 73 (3:1).
Состав
Манчестер Сити: Кабальеро, Сабалета, Отаменди, Коларов, Стоунз, Силва, Стерлинг (Навас, 70), Фернандиньо (Фернандо, 60), де Брюйне (Нолито, 87), Гюндоган, Агуэро
Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Роберто, Гомеш (Рафинья, 76), Маскерано, Ракитич (Туран, 62), Бускетс, Месси, Неймар, Суарес Л.
Предупреждения:
Стерлинг, 11; Коларов, 59 - Ракитич, 19; Неймар, 30; Бускетс, 75
Судья:
Виктор Кашшаи (Венгрия)
Место и дата
01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция