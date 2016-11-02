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С чем ее едят? Рецепт победы над «Барсой» от Гвардиолы

Евгений Ломоносов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
С чем ее едят? Рецепт победы над «Барсой» от Гвардиолы
Источник: Reuters

«Советский спорт» объясняет, благодаря чему «Манчестер Сити», в прошлом матче потерпевший поражение от «Барсы», на сей раз ее обыграл.

По сравнению с матчем этих команд в Испании, где «Барса» разгромила «Сити» 4:0, Гвардиола сделал сразу два важных кадровых изменения в составе. Оба оказались ключевыми.

Первый – это выход Агуэро в основе. В Барселоне Гвардиола принял неоднозначное решение, оставив в запасе ударного форварда. Без него «горожане» создавал моменты, но реализовать не могли. «Нам нужно было укрепить полузащиту», - объяснил после каталонского матча Гвардиола.

Вот это укрепили – получили авоську голов! 

Второй раз допустить подобную ошибку Гвардиола не имел права. И он ее не допустил. Испанец сделал выводы – и в ответном матче поставил изголодавшегося по большим играм Лиги чемпионов аргентинца в стартовый состав.

Агуэро показал: голодный форвард – опасный форвард. Во-первых, он часто угрожал воротам – на счету аргентинца сразу пять ударов из 13 командных. Достаточно сказать, что две недели назад «горожане» нанесли по воротам «Барселоны» всего восемь ударов. Во-вторых, в активе бомбардира участие в двух голевых атаках – он не только сам пытался забить, но и выводил на ударные позиции партнеров. Счастье «Барсы», что в первой игре этот парень вышел лишь на замену.

Второе важное решение – возвращение Де Брюйне в среднюю линию. На «Ноу Камп» в атаке вместо Агуэро играл как раз Де Брюйне. Но он известен тем, что прекрасно умеет обострять игру умными передачами. На позиции центрфорварда это делать сложнее. 

В ответном матче Гвардиола вернул Де Брюйне в среднюю линию. С первых минут он появился на левом фланге. Но потерялся. Тогда тренер в конце первой половины игры перевел его на позицию Сильвы в центр поля, а испанца отправил на левый фланг. «Манчестер Сити» сразу после этого завладел инициативой.

В центре поля Де Брюйне раскрылся. Это он разогнал две голевые атаки своей команды – вторую и третью. А вторую сам же и завершил, реализовав штрафной удар. Поражает точность его передач – 92,3 процента! 

Кадровые решения – полдела. Они бы не принесли пользы, не будь у «Манчестер Сити» хорошего плана на игру. В отличие от состава, здесь Гвардиола решил ничего не менять. «Сити» с первых минут применил прессинг, как и двумя неделями ранее. При этом ключевые роли сыграли Агуэро и Де Брюйне (в начале матча – Сильва).

Два первых атакующих игрока «Сити» прессинговали центральных защитников «Барселоны», вынуждая их быстрее избавляться от мяча. Не желая использовать длинные передачи, те играли на крайних защитников: Маскерано целых 14 раз играл на Роберто, а Умтити сделал 10 передач ни Диня. Крайних защитников «Ман Сити» не составляло особого труда накрыть, ведь они не располагали большим количеством адресатов, будучи вжатыми в боковую линию. В результате подобного плана точность передач левого защитника «Барсы» Диня составила 82 процента. А игравшего справа Серхио Роберто – 79 процентов. Слабый результат для игроков «Барселоны». Роберто так и вовсе привез гол в свои ворота, совершив обрез у своей штрафной! Мяч перехватил вездесущий Агуэро.

Неизвестно, намеревался ли Гвардиола сыграть в закрытый футбол. В принципе, исключать этого было нельзя. В прошлом сезоне такой футбол помог «Реалу» обыграть «Барселону»  (2:1). В этом сезоне «Атлетико», благодаря обороне у своих ворот, сыграл с «Барсой» вничью (1:1).

И все-таки Гвардиола настоял на своем – от обороны действовать не стал. И оказался прав. Его команда не только обыграла «Барселону», но и сделала это в своем стиле. После матча Хосеп сиял: «Мы впервые обыграли лучшую команду мира!».

Матч

Манчестер Сити - Барселона - 3:1 (1:1)

Голы

Месси 21 (0:1). Гюндоган 39 (1:1). де Брюйне 51 (2:1). Гюндоган 73 (3:1).

Состав

Манчестер Сити: Кабальеро, Сабалета, Отаменди, Коларов, Стоунз, Силва, Стерлинг (Навас, 70), Фернандиньо (Фернандо, 60), де Брюйне (Нолито, 87), Гюндоган, Агуэро

Барселона: тер Штеген, Динь, Умтити, Роберто, Гомеш (Рафинья, 76), Маскерано, Ракитич (Туран, 62), Бускетс, Месси, Неймар, Суарес Л.

Предупреждения:

Стерлинг, 11; Коларов, 59 - Ракитич, 19; Неймар, 30; Бускетс, 75

Судья:

Виктор Кашшаи (Венгрия)

Место и дата

01 ноября 22:45, Этихад, Текстовая трансляция

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