С чем ее едят? Рецепт победы над «Барсой» от Гвардиолы

«Советский спорт» объясняет, благодаря чему «Манчестер Сити», в прошлом матче потерпевший поражение от «Барсы», на сей раз ее обыграл.



По сравнению с матчем этих команд в Испании, где «Барса» разгромила «Сити» 4:0, Гвардиола сделал сразу два важных кадровых изменения в составе. Оба оказались ключевыми.

Первый – это выход Агуэро в основе. В Барселоне Гвардиола принял неоднозначное решение, оставив в запасе ударного форварда. Без него «горожане» создавал моменты, но реализовать не могли. «Нам нужно было укрепить полузащиту», - объяснил после каталонского матча Гвардиола.

Вот это укрепили – получили авоську голов!

Второй раз допустить подобную ошибку Гвардиола не имел права. И он ее не допустил. Испанец сделал выводы – и в ответном матче поставил изголодавшегося по большим играм Лиги чемпионов аргентинца в стартовый состав.

Агуэро показал: голодный форвард – опасный форвард. Во-первых, он часто угрожал воротам – на счету аргентинца сразу пять ударов из 13 командных. Достаточно сказать, что две недели назад «горожане» нанесли по воротам «Барселоны» всего восемь ударов. Во-вторых, в активе бомбардира участие в двух голевых атаках – он не только сам пытался забить, но и выводил на ударные позиции партнеров. Счастье «Барсы», что в первой игре этот парень вышел лишь на замену.

Второе важное решение – возвращение Де Брюйне в среднюю линию. На «Ноу Камп» в атаке вместо Агуэро играл как раз Де Брюйне. Но он известен тем, что прекрасно умеет обострять игру умными передачами. На позиции центрфорварда это делать сложнее.

В ответном матче Гвардиола вернул Де Брюйне в среднюю линию. С первых минут он появился на левом фланге. Но потерялся. Тогда тренер в конце первой половины игры перевел его на позицию Сильвы в центр поля, а испанца отправил на левый фланг. «Манчестер Сити» сразу после этого завладел инициативой.

В центре поля Де Брюйне раскрылся. Это он разогнал две голевые атаки своей команды – вторую и третью. А вторую сам же и завершил, реализовав штрафной удар. Поражает точность его передач – 92,3 процента!

Кадровые решения – полдела. Они бы не принесли пользы, не будь у «Манчестер Сити» хорошего плана на игру. В отличие от состава, здесь Гвардиола решил ничего не менять. «Сити» с первых минут применил прессинг, как и двумя неделями ранее. При этом ключевые роли сыграли Агуэро и Де Брюйне (в начале матча – Сильва).

Два первых атакующих игрока «Сити» прессинговали центральных защитников «Барселоны», вынуждая их быстрее избавляться от мяча. Не желая использовать длинные передачи, те играли на крайних защитников: Маскерано целых 14 раз играл на Роберто, а Умтити сделал 10 передач ни Диня. Крайних защитников «Ман Сити» не составляло особого труда накрыть, ведь они не располагали большим количеством адресатов, будучи вжатыми в боковую линию. В результате подобного плана точность передач левого защитника «Барсы» Диня составила 82 процента. А игравшего справа Серхио Роберто – 79 процентов. Слабый результат для игроков «Барселоны». Роберто так и вовсе привез гол в свои ворота, совершив обрез у своей штрафной! Мяч перехватил вездесущий Агуэро.

Неизвестно, намеревался ли Гвардиола сыграть в закрытый футбол. В принципе, исключать этого было нельзя. В прошлом сезоне такой футбол помог «Реалу» обыграть «Барселону» (2:1). В этом сезоне «Атлетико», благодаря обороне у своих ворот, сыграл с «Барсой» вничью (1:1).

И все-таки Гвардиола настоял на своем – от обороны действовать не стал. И оказался прав. Его команда не только обыграла «Барселону», но и сделала это в своем стиле. После матча Хосеп сиял: «Мы впервые обыграли лучшую команду мира!».