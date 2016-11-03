Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Россия5 : 1Финляндия
Футбол  Зенит1 : 1Дандолк
Баскетбол  Олимпиакос11 : 17ЦСКА
Хоккей  Чехия5 : 3Швеция
Футбол  Фенербахче1 : 0Манчестер Юнайтед
Футбол  Шальке 04- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Пришел и всех метлой вымел? Ни в коем случае!». Руководитель судей о переменах

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Станислав Сухина
Станислав СухинаИсточник: «Советский спорт»

Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал изменения, которые произошли в его подразделении.

– Стало известно, что Станислав Сухина, который был заместителем руководителя департамента судейства, покидает должность. Почему?
– Ситуация-то житейская. Странно, что внимание акцентируется только на Сухине. Помимо него, есть другие работники, которые перейдут на другую работу. Я пришел в департамент судейства и инспектирования не просто так, а с определенной программой, которая одобрена руководителем РФС. Под нее нужны определенные люди. Подбираются новые кадры – это естественный процесс.

– Сухина не подходит?
– То, что Сухина не будет работать в РФС, не значит, что он не востребован нами. Это специалист хорошего уровня. Сухина станет инспектировать, привлекаться на сборы судей. Покинуть РФС – не значит покинуть систему судейства. Больше того, я разговаривал с Валентином Ивановым. Предложил ему начать инспектировать и продолжить работу в качестве методиста на наших сборах. Он сказал, что подумает. Считаю, что такой блестящий профессионал и великолепный методист должен быть востребован в нашей стране.

– Вопрос не в том, что пришел новый руководитель и всех метлой вымел, – продолжает Будогосский. – Ни в коем случае! Сегодня все-таки эпоха оттепели. И ни в коем случае не идет речь о сведении счетов с кем-то. Подбирается новый состав, который, на мой взгляд, способен выполнить задачи, которые я перед ним ставлю, исходя из программы, которая сформулирована и будет рассматриваться на исполкоме РФС. Уход Сухины и других специалистов из аппарата департамента не означает, что они окажутся вне футбола.

– Высказывание Алексея Николаева, который встал на защиту Станислава Сухины, вы назвали в одном из интервью минутой славы. Николаев занимает должность заместителя департамента судейства и инспектирования. Означает ли ваша фраза, что и он может покинуть должность?
– Я толерантен в этих вопросах. И принимаю право Николаева и любого другого сотрудника высказывать свое мнение открыто, в том числе, в СМИ. жругое дело – есть некоторые вещи, которые надо первоначально обсуждать в своем кругу.

Николаев пришел ко мне побеседовать, я подчеркнул в разговоре с ним, что репрессивных мер применять не стану. Он продолжит работать. Мы определили участок, на котором он сфокусирует внимание.

– Что за участок?
– Попросил Николаева сосредоточиться на анализе судейства первого дивизиона, потому что не совсем удобно действующему арбитру анализировать действия своих коллег, с которыми он в одной обойме. А в первом дивизионе его опыт и взгляд человека с аналитическим мышлением поможет. Николаев будет свободен в этих деликатных вопросах. Он продолжит судить РФПЛ и продолжит занимать должность заместителя руководителя департамента. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Бывшему руководителю российских судей Валентину Иванову предложено стать инспектором РФСЭкс-руководитель департамента судейства и инспектирования Валентин Иванов получил предложение стать инспектром РФС.Алексей Николаев: Сухина остается заместителем департамента судейства и инспектированияЗаместитель руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев опроверг информацию, что Станислав Сухина покидает РФС.Андрей Будогосский: Система видеоповторов – это, простите, испражнения от футболаГлава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский отрицательно относится к практике использования в футболе видеоповторов спорных игровых моментов.Андрей Будогосский: Судьи не будут общаться с прессой, пока вы ищете в их работе нечистотыРуководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский.Андрей Будогосский: Как-то одного иностранного арбитра, приезжавшего к нам судить, Газзаев назвал клоуномРуководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский. Алексей Николаев теперь будет исполнять функции заместителя руководителя. «Советский спорт» поговорил с новым главой российских судей.«Ушли времена, когда в Грозном что-то могло случиться». В РФС новый глава судей«Ушли времена, когда в Грозном что-то могло случиться». В РФС новый глава судейРуководителем Департамента судейства и инспектирования РФС стал Андрей Будогосский.Андрей Будогосский назначен руководителем Департамента судейства и инспектирования РФСНа пост руководителя Департамента судейства и инспектирования РФС был назначен Андрей Будогосский. Об этом сообщает официальный сайт Российского футбольного союза.Кто назначил Николаева на дерби «Спартак» – ЦСКА?Кто назначил Николаева на дерби «Спартак» – ЦСКА?Главный матч ближайшего тура «Спартак» – ЦСКА судит Алексей Николаев, который также исполняет обязанности руководителя департамента судей.Станислав Сухина: Оценка рефери матча «Спартак» – «Ростов» должна быть хорошейЗаместитель главы департамента судейства и инспектирования РФС Станислав Сухина прокомментировал удаление защитника «Ростова» Федора Кудряшова в матче со «Спартаком» (0:1).Инспектор матча «Анжи» - «Мордовия»: Комментарии могу давать только в программе «Свисток»Об этом Андрей Будогосский сообщил Sovsport.ru.Станислав Сухина: Система видеоповторов вызывает много вопросовАрбитр ФИФА Станислав Сухина заявил, что Россия не подавала заявку на участие в эксперименте по введению видеоповторов.Станислав Сухина: Карасев хорошо отсудил матч между Италией и БолгариейСудья ФИФА Станислав Сухина заявил, что российский арбитр Сергей Карасев хорошо отработал на матче отборочного турнира чемпионата Европы между сборными Италии и Болгарии (1:0).Андрей Будогосский: Задолженность РФС перед судьями составляет 14,3 миллиона рублейИнспектор РФС на матчах чемпионата России по футболу, почетный спортивный судья России обратился с открытым письмом по поводу невыплаты гонораров арбитрам и инспекторам на матчах чемпионата и первенства по футболу.Станислав Сухина: Судье стоило прекратить матч после попадания файера в АкинфееваПосле эпизода в начале матча квалификации Евро-2016 Черногория - Россия, когда голкипер сборной России Игорь Акинфеев получил повреждение от брошенного файера, судье нужно было заканчивать игру. Такую точку зрения высказал арбитр ФИФА Станислав Сухина.«Нельзя к судьям относиться, как к быдлу, к Капелло – как к Мессии»«Нельзя к судьям относиться, как к быдлу, к Капелло – как к Мессии»Инспектор РФС Андрей Будогосский вчера распространил посредством Sovsport.ru открытое письмо Николаю Толстых о долгах перед арбитрам и инспекторами. Сегодня в интервью Sovsport.ru Будогосский объясняет, зачем он это сделал и что будет дальше.Станислав Сухина: Риццоли выше уровнем ИрматоваРоссийский арбитр Станислав Сухина поделился мнением о назначении Николы Риццоли на финальный матч чемпионата мира по футболу, сообщает Р-Спорт.Станислав Сухина: Удар голландца Влара в серии пенальти с аргентинцами завершился голомАрбитр ФИФА Станислав Сухина дал комментарий по эпизоду случившемуся в серии пенальти полуфинального матча чемпионата мира Голалндия - Аргентина.Станислав Сухина: Вины Чакыра в нашем выступлении на чемпионате мира нетАрбитр ФИФА Станислав Сухина прокомментировал работу Джюнейта Чакыра в матче третьего тура чемпионата мира между сборными России и Алжира - 1:1.Станислав Сухина: Система фиксации голов оправдана, но ее актальность не доказанаИзвестный российский арбитр Станислав Сухина поделился мнением о новой системе фиксации голов, которая была введена на этом чемпионате мира.Станислав Сухина: Брых будет последним, кого мы будем обсуждать после матчаИзвестный российский арбитр Станислав Сухина поделился мнением о выборе судьи на матч между сборной России и Бельгии.

Андрей Будогосский
Андрей Будогосскийвсе новости
Станислав Сухина
Станислав Сухинавсе новости

Cпецпредложение