«Пришел и всех метлой вымел? Ни в коем случае!». Руководитель судей о переменах

Руководитель департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский прокомментировал изменения, которые произошли в его подразделении.

– Стало известно, что Станислав Сухина, который был заместителем руководителя департамента судейства, покидает должность. Почему?

– Ситуация-то житейская. Странно, что внимание акцентируется только на Сухине. Помимо него, есть другие работники, которые перейдут на другую работу. Я пришел в департамент судейства и инспектирования не просто так, а с определенной программой, которая одобрена руководителем РФС. Под нее нужны определенные люди. Подбираются новые кадры – это естественный процесс.

– Сухина не подходит?

– То, что Сухина не будет работать в РФС, не значит, что он не востребован нами. Это специалист хорошего уровня. Сухина станет инспектировать, привлекаться на сборы судей. Покинуть РФС – не значит покинуть систему судейства. Больше того, я разговаривал с Валентином Ивановым. Предложил ему начать инспектировать и продолжить работу в качестве методиста на наших сборах. Он сказал, что подумает. Считаю, что такой блестящий профессионал и великолепный методист должен быть востребован в нашей стране.

– Вопрос не в том, что пришел новый руководитель и всех метлой вымел, – продолжает Будогосский. – Ни в коем случае! Сегодня все-таки эпоха оттепели. И ни в коем случае не идет речь о сведении счетов с кем-то. Подбирается новый состав, который, на мой взгляд, способен выполнить задачи, которые я перед ним ставлю, исходя из программы, которая сформулирована и будет рассматриваться на исполкоме РФС. Уход Сухины и других специалистов из аппарата департамента не означает, что они окажутся вне футбола.

– Высказывание Алексея Николаева, который встал на защиту Станислава Сухины, вы назвали в одном из интервью минутой славы. Николаев занимает должность заместителя департамента судейства и инспектирования. Означает ли ваша фраза, что и он может покинуть должность?

– Я толерантен в этих вопросах. И принимаю право Николаева и любого другого сотрудника высказывать свое мнение открыто, в том числе, в СМИ. жругое дело – есть некоторые вещи, которые надо первоначально обсуждать в своем кругу.

Николаев пришел ко мне побеседовать, я подчеркнул в разговоре с ним, что репрессивных мер применять не стану. Он продолжит работать. Мы определили участок, на котором он сфокусирует внимание.

– Что за участок?

– Попросил Николаева сосредоточиться на анализе судейства первого дивизиона, потому что не совсем удобно действующему арбитру анализировать действия своих коллег, с которыми он в одной обойме. А в первом дивизионе его опыт и взгляд человека с аналитическим мышлением поможет. Николаев будет свободен в этих деликатных вопросах. Он продолжит судить РФПЛ и продолжит занимать должность заместителя руководителя департамента.