Золото Олимпиады-2018? Черт возьми, почему нет!

Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев Источник: «Советский спорт»

Пятикратные чемпионы России Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев одержали блестящую победу на московском этапе «Гран-при» в танцах на льду, благодаря чему обеспечили себе участие в финале серии. Наши фигуристы обыграли именитых соперников из США и Канады, обновили свои личные рекорды в обоих танцах, а главное — заставили арбитров увидеть в них потенциальных мировых лидеров.

Вообще этот результат тянет даже на слово «сенсация». Потому что эта победа — нечто оглушительное, способное прямо здесь и сейчас изменить бытующее представление о том, что в российских танцах на льду застой. Ничего себе застой... Лучший наш дуэт не на каком-нибудь внутрироссийском старте, а на этапе «Гран-при» получает оценки, с которыми реально бороться не то что за медали чемпионата мира — за самую главную медаль, золотую!

Самое неприятное сейчас — читать фанатские гостевые книги и слышать «специалистов», не приемлющих никакого мнения, кроме их собственного. Да, Екатерина Боброва с Дмитрием Соловьевым и в коротком, и в произвольном танце превысили свой личный рекорд. Все как обычно — если происходит что-то хорошее, то свои же пишут: «домашнее судейство», «грибы», «российскую пару нужно было втянуть в финал», пятое, десятое...

Российская пара, на минуточку, каталась на московском этапе «Гран-при» просто фантастически. Произвольный танец специально посмотрел от борта. От стартовой позы до финального выдоха — словно по невидимой нити, ни единого сбоя. Хотя на самом деле не нить это была, а лезвие — одно неверное движение, и не было бы ни первого места, ни второго. И не было бы, естественно, ни рекордов, ни финала «Гран-при». Это в одиночном катании можно упасть и стать чемпионом. В танцах одна ошибка обходится куда дороже — и на это уже давно указывают специалисты, отмечая некий перекос в системе судейства.

Собственно, именно одна ошибка и не дала американцам Мэдисон Чок и Эвану Бейтсу приблизиться к россиянам в произвольном танце. Сбой на твиззле у партнера повлек за собой потерю примерно четырех баллов. Но, справедливости ради, стоит отметить, что и с чистым прокатом двукратные медалисты чемпионатов мира, скорее всего, уступили бы российскому дуэту. Слишком вдохновенно и убедительно выглядели в этот день лидеры наших танцев на льду. Но борьба, конечно, шла бы на десятые, если не на сотые доли балла.

И, возвращаясь к победе Бобровой и Соловьева, хочется спросить скептиков - как можно отказывать спортсменам в прогрессе? После «дебильного», по определению партнерши, старта на «Скейт Америка» они, видимо, должны были сесть на одном месте ровно и ругать заокеанское судейство, как сейчас некоторые мечут стрелы в сторону российского. К счастью, все те, кто знают пару Боброва/Соловьев, которая, к слову, существует уже 16 лет, никогда не сомневаются в одном — это работяги каких мало.

А еще это спортсмены, которые бьются до конца. После Олимпиад он целый год мучился с травмой — она его ждала. В прошлом сезоне произошел казус с мельдонием у нее — теперь уже дождались, пока ситуация прояснится, оба. Могли завершить со спортом, уйти в шоу, заняться чем-нибудь еще — им были бы рады везде. И не страдали бы.

Но Боброва и Соловьев своего последнего слова в фигурном катании еще не сказали. И победа на московском этапе «Гран-при» способна стать словом первым. В предложении, в конце которого, не исключено, будет стоять восклицательный знак. «Олимпиаду-2018 поедем выигрывать», - сказал несколько лет назад тренер Екатерины и Дмитрия Александр Жулин. Черт возьми, да почему нет-то! Московский этап «Гран-при» продемонстрировал, что судьи готовы видеть в Бобровой и Соловьеве мировых лидеров. Теперь за оставшиеся полтора года просто надо арбитров в этом мнении не разочаровать.