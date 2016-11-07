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Фернандо – лучший! Итоги 13-го тура премьер-лиги

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Фернандо – лучший! Итоги 13-го тура премьер-лиги
Источник: ФК «Спартак»

«Советский спорт» подводит статистические итоги 13-го тура премьер-лиги, называя футболистов, отличившихся в разных компонентах игры.

ТТД (всего/удачные)

По соотношению количество/качество ТТД автор победного гола в Томске стал лучшим в минувшем туре. Возможно, мы чего-то не знаем о Фернандо. Может быть, его предки проживали в каком-то суровом климате, и навыки выживания в генах передались полузащитнику «Спартака»? 82 передачи с точностью 93% (и это фактически на льду), 19 единоборств (выигранные – 47%), 7 попыток отбора (4 удачных), 4 удара (3 в створ). Такой вот бразилец.

Удары (всего/точные)

С уходом Франка Веркаутерена выяснилось, что «Крылья Советов», оказывается, умеют атаковать. Именно самарская команда стала самой бьющей в 13-м туре – 17 ударов (10 в створ). Пять из этих 17 ударов нанес 33-летний Корниленко. 5 всего, 4 в створ, 2 гола. Это все, что надо знать об эффективности нападающего. И в очередной раз в топе не оказалось ни одного звездного форварда. Или, скажем так, форварда из большого клуба. Уже тенденция.

Острые передачи (всего/точные)


Лидером по всем передачам стал Виталий Калешин из «Краснодара» – 93 (точность – 82%). В навесах отличную точность показал 24-летний зенитовец Евгений Чернов – 4 (75%). И это за 25 минут на поле. А в передачах в штрафную площадь не было равных еще одному игроку «Краснодара» Жоаозиньо – 13 (62%). А лауреатом нашей номинации впервые стал представитель «Рубина» – команды, которая, кажется, выходит из сумрака.

Единоборства (всего/выигранные)

Еще одно новое имя в нашем рейтинге. Знакомьтесь: центральный защитник «Оренбурга» Андреев. На словосочетании «центральный защитник» наверняка у многих загорелись глаза. Увы, Андреев уже ветеран – 36 лет. В атакующих единоборствах в очередной раз лучшим стал Зе Луиш («Спартак») – 25 (56%). А в отборах мяча лидерство поделили Андрей Ещенко («Спартак»), Владимир Гранат («Ростов») и Дмитрий Стоцкий («Уфа») – по 8 (88%).

Обводки (всего/удачные)


Витселя довольно часто упрекают в том, что мыслями он уже не с «Зенитом». Оно, может, и так. Но периодически он становится лучшим в разных компонентах игры. Кстати говоря, в 13-м туре он показал первый результат по единоборствам внизу – 23 (74%). И, по оценкам InStat, стал лучшим опорным полузащитником тура. Отметим и Чантурию, который давно прописался в этой номинации, на этот раз, правда, у него только третье место.

Другие интересные цифры тура

70 передач получил Мануэл Фернандеш («Локомотив»).
23 подбора совершил Сергей Игнашевич (ЦСКА).
15 перехватов на счету Секу Конде («Амкар»).
7 фолов совершили Одисе Роши («Терек») и Ари («Краснодар»). А больше всех досталось Понтусу Вернблуму (ЦСКА), Зе Луишу и Молло – по 7 нарушений.
4 сейва исполнил Сергей Рыжиков («Рубин»).

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