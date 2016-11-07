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«Мои действия – ошибка». Как капитан Алекс идет ко дну с «Интернасьоналом»

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Алекс (справа)
Алекс (справа)Источник: ФК «Интернасьонал»

«Интернасьонал» близок к вылету из бразильской Серии А, а ее капитан Алекс проваливает матчи и начинает терять контроль над эмоциями.

В воскресенье «Интер» проиграл один из важнейших для себя матчей. 0:1 от «Палмейраса» означает новое падение клуба в зону вылета. В этой встрече 34-летний Алекс по традиции вышел на поле с капитанской повязкой. И... стал одним из худших в составе «Интернасьонала». За полтора тайма полузащитник один раз ударил по воротам, дважды нарушил правила, сделал восемь точных и три неточных паса. Логично, что во второй половине матча капитана заменили. Однако Алекс действия тренера не понял и очень разозлился. В какой-то момент казалось, что он и капитанскую повязку выбросит на поле. В итоге ее с трудом поймал одноклубник Алекса. Полузащитник был так зол, что уже на бровке выбил бутылку с водой из рук массажиста.

После матча именно экс-спартаковец получил самую низкую оценку от GloboEsporte – 4,5 (из 10). «Капитан «Интера» не смог составить пару Андерсону и снабжать нападающих мячами. Поэтому был заменен во втором тайме. Что еще хуже, повел себя неправильно, когда выбил бутылку с водой из рук массажиста команды», – пишет издание.

Чуть позже Алекс извинился за буйное поведение: «Мне очень стыдно. В тот момент даже не понял, кто мне предлагает воду. Теперь сгораю со стыда. Я ведь очень уважаю нашего массажиста Банью. Прошу прощения у него и всей его семьи. Уже говорил с ним в раздевалке. Все мои действия – большая ошибка. Приношу тысячи извинений».

Когда полузащитника спросили, что его так разозлило, Алекс признался – был недоволен, как сыграл, и тем, что клуб находится на грани вылета.

«Настал тяжелый момент. Но мы все верим, что можем остаться в первом дивизионе, – приводят слова Алекса бразильские СМИ. – Не помню, чтобы в моей карьере были подобные моменты раньше. Никогда ни с кем не ссорился после замен. Все это произошло на горячую голову. Я все еще был в игре, поэтому так и поступил. Не хочу становиться примером подобного поведения, и чтобы мои дети повторяли подобное. Прошу прощения у «Интернасьонала» и болельщиков. Я никогда не отличался таким поведением. Всегда ищу компромиссы. Это была ошибка, и обещаю, что ее больше не повторю»..

Интересно, что как раз перед игрой с «Палмейрасом» Алекс рассказывал, как умеет справляться с давлением и помогает молодым. Получается, советы пригодились бы ему самому.

«Когда был молодым, более опытные игроки всегда помогали. Теперь же настало время самому как-то успокаивать молодежь, – рассказывал полузащитник GloboEsporte. – Футбол – это не только радость, не так-то просто играть даже в таком большом клубе, как «Интернасьонал». Думаю, больше давления оказывается на опытных игроков. Болельщики уже знают, на что способны ветераны, и ждут от них определенных действий. И я понимаю, как с этим справляться».

На деле получилось, что с давлением не справился никто. В первую очередь, капитан.

«Риск вылета очень серьезный. Но мы не опускаем руки. Болельщики должны быть очень раздосадованы поражением, как и все в команде. Но мы постараемся остаться в первом дивизионе», – говорили руководители «Интера» после матча, не комментируя при этом поведение Алекса.

Правда главный тренер команды Селсо Рот не был столь оптимистичен: «Не могу отрицать, мы действительно боимся вылететь». Для решения вопроса у Алекса с одноклубниками остаются матчи против «Понте Прета», «Коринтианса», «Крузейро» и «Флуминенсе».

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