Анна Погорилая: Однажды каталась и думала о котиках

Организаторы московского этапа «Гран-при» составили расписание так, что состязания в женском одиночном катании пришлись на «прайм-тайм» - вечер пятницы и субботы. И бронзовая медалистка чемпионата мира-2016 Анна Погорилая порадовала забивших трибуны зрителей: с чистейшими прокатами обеих программ одержала уверенную победу.



«Лишнего выходного не дали»

- Анна, после такой замечательной победы какие ощущения и мысли — о том, что надо ее как-то замечательно отпраздновать?

- Ощущения хорошие — удовлетворение от проделанной работы, от того, что удалось чисто исполнить обе программы. Но реагировать я стараюсь поспокойнее - расплескивать энергию впустую не стоит.

- Ваш тренер Анна Владимировна Царева за такое чудо на льду не дала вам лишний выходной?

- Лишнего - нет. Один выходной и следующий день с одной тренировкой вместо двух. Надо привести в норму организм, чтобы он смог восстановиться, и подготовить его к новой работе.

- А как же тогда тренер отреагировала на вашу победу?

- Мне кажется, хорошо отреагировала. А ее ребенок, Маруся — ей восемь или девять лет — после моего проката начала от радости или от того, что переволновалась, плакать. Я как это увидела, чуть сама не заплакала.

- На трибуне ее увидели?

- Да, она над нами сидела, там, где я со льда выходила. Так удивилась! Все дети радуются, а она в слезах вся, плачет — у-у-у!

- Два чистых проката при заполненных трибунах на домашнем турнире должны стать прямо счастьем-счастьем и самым ярким на этот момент впечатлением в карьере.

- Когда я была юниоркой, как-то испытала совсем колоссальную радость. На юниорском чемпионате мира. Тогда я прыгала и визжала. Сейчас все-таки в силу того, что я стала взрослее, больше задумываюсь о будущем. Конечно, безумно здесь была счастлива и победе, и оценкам, но цели все же немного другие. Двигаться от старта к старту.

- Где вы прыгали и визжали на юниорском чемпионате мира — прямо на льду?

- Нет, в раздевалке.

- А то я помню, как вы на одном турнире падали и ругались.

- Да?

- В тишине со льда слово такое раздалось нехорошее.

- Бли-и-ин!

- Ну типа того.

«В России всегда зажимаю уши»

- После турнира «Финляндия Трофи» долго переживали от того, что упустили там победу?

- Даже не помню. Только помню, что тренер сказала — так, ладно, надо готовиться дальше.

- Но выводы после произвольного проката без единого удачного прыжка, видимо, сделали.

- Это да. Все понимали, что я была готова хорошо, но перед произвольной программой зажалась.

- А сейчас перед произвольной программой вы зажали уши, чтобы не слышать оценок соперницы. Может быть, в этом секрет?

- Ну в Финляндии на английском языке оценки объявляли. Я английский хоть и знаю, но слова на нем мимо ушей проходят. А русский — родной, русские слова мимо не пройдут. Поэтому я на российских стартах всегда уши зажимаю.

- Но это же палка о двух концах. Вы не хотите концентрироваться на оценках, но вместо этого концентрируетесь на том, чтобы в нужный момент взять и зажать уши. Это ведь тоже лишние мысли.

- Нет, это не мысли. Это рефлекс. Само получается.

- А какие-нибудь странные мысли во время катания в голову лезут?

- Однажды начала думать о котиках. Это было на самом деле так забавно, что я от этих мыслей заулыбалась.

- Какой это был турнир?

- Кажется, чемпионат России. Но не из последних.

- О своем котике думали, или тогда у вас еще его не было?

- Нет, у меня всегда он был. Точнее, сначала кошка, а потом кот. А думать я про любого кота могу.

- У вас же еще и собака. Как они с котом уживаются?

- Кот спокойный, живет своей жизнью. А собака породы английский сеттер, он очень дружелюбный. Конечно, за чужим котом погонится и будет пытаться его поймать, а к нашему коту он как к своей игрушке относится. Обнюхает его, залижет. Так что они не ругаются.

- У Евгении Медведевой, кажется, отдушина от фигурного катания — это любовь к Японии. А у вас, получается - пес и кот?

- Да я тоже вообще-то люблю Японию. С каждой новой поездкой все больше и больше там нравится. Мы даже эту тему недавно обсуждали с Анной Владимировной.

- И мультфильмы японские любите тоже смотреть?

- Вот сейчас предложили посмотреть новый сериал про фигуристов. Это интересно, мне кажется. Я на картинку посмотрела — там мальчики такие красивые! Не то, что девочки, - смеется Анна.

«В показательных номерах фантазия играет»

- В произвольной программе на московском турнире вам очень уж натурально удалось передать то, с чем вы сравнивали свои эмоции во время катания — бушующие страсти, огромные волны, разбивающиеся о скалы. Когда настраивались, именно об этом думали?

- Ну это, скорее, лишь описание того, что я ощущаю внутри, когда слышу музыку программы, и когда катаюсь. И эти ощущения воплощаются в эмоции, которые я стараюсь передать на льду.

- Эти бурные волны эмоций не могут повлиять на прыжки?

- Мы работаем над этим. Действительно, нужно выдерживать золотую середину, чтобы эмоции не выбивали. А то поначалу музыка так захватывала, что я погружаюсь в нее, волны, скалы, «а-а-а» - и прыжка нет. Зато эмоций масса.

- На следующем «Гран-при» после московской победы будет легче?

- Нет. Я вообще о следующем «Гран-при» пока не думаю.

- А о чем думаете?

- Во вторник надо прийти на каток.

- У Евгении Медведевой в короткой программе про детскую фотографию есть момент, где она, уже катаясь, прямо громким таким голосом говорит невидимому фотографу «спасибо». До нее, кажется, никто не разговаривал во время выступлений. Вам бы не хотелось разнообразить программы каким-нибудь словом?

- Да мы тоже разговариваем, когда катаемся. «Ура-а-а» - или то слово после падения, про которое вы вспомнили. Чем не разговор? — со смехом отвечает фигуристка. - Если серьезно, я бы все-таки постаралась говорить на языке эмоций. Ту же благодарность выразить мимикой, поклоном... И к тому же, у меня в программах громкая музыка. Если бы я ее попыталась переорать, моего «спаси-и-и-бо-о-о!!!» никто бы не услышал.

- Ну а другие «фишки»? Вот у Алисы Федичкиной кошачьи ушки были, она в них катала произвольную программу прошлого сезона.

- Да, это было так мило! Но я люблю делать интересные показательные номера. Вот в них у меня фантазия играет. В короткой и произвольной программах мы тоже стараемся работать над образами, но без фанатизма. Чтобы я ощущала себя комфортно, и нас всех это устраивало.