Евгения Медведева: Если по телевизору мультик, брошу все и буду его смотреть
С Евгенией Медведевой мы встретились в фойе столичной арены «Мегаспорт», где проходил этап «Гран-при» по фигурному катанию. Она в нем не участвовала, но вокруг висели плакаты с ее фотографиями.
«Идешь, смотришь по сторонам и думаешь – что происходит?»
- «Вас не узнать»,
- неуклюже пошутил я, глядя в глаза чемпионки мира. Вся остальная часть лица была
закрыта медицинской маской.
- Это чтобы ничем ни от кого не заразиться. Народу много. Здоровье свое бережем. А то за три дня до «Скейт Канада» я сильно простудилась. Тяжело было.
- Вы так любите
фигурное катание, что пришли на московский этап «Гран-при» и смотрите все от и
до?
- Вы знаете, да! Это дело, которым я занимаюсь на протяжении всей своей жизни. То дело, которому я посвящаю всю себя. Здесь много моих соперников, здесь много людей, которые меня вдохновляют. И если есть возможность лишний раз посмотреть на фигуристов высокого уровня – почему бы не посмотреть?
- Это взгляд
болельщика или профессионала?
- Скорее, профессионала.
- Бывает такое – о,
классный элемент, может самой попробовать?
- По большей части я, конечно, прихожу смотреть фигурное катание с технической точки зрения. Кто-то прибавляет в элементах, кто-то в катании. Это интересно.
- Вокруг плакаты с
вашим изображением. Анна Погорилая даже сказала: такое ощущение, что Женя
Медведева здесь выступает.
- У меня тоже ощущение, что я здесь выступаю, - смеется фигуристка. – Тем более что я выступала на московском этапе в прошлом году. А сейчас, когда я в первый раз увидела себя на постере, это был сюрприз. Очень приятно, что мне представилась честь быть лицом этих соревнований. Хотя я и не участвую в них.
- Наверное, какое-то
чувство раздвоения личности должно наступить.
- Порой бывает. Идешь, смотришь по сторонам и думаешь – что происходит?
«Очень сильной застенчивости в характере нет»
- Не могу не
вернуться к победному этапу в Канаде. Что там было самое сложное – выступать после
простуды или психологическое давление быть фаворитом?
- Наверное, самое сложное было то, что это начало сезона, и мне надо было впервые исполнять обе программы в соревновательном режиме. Потом, с течением сезона, к этому уже привыкаешь.
- Ровно год назад на «Скейт
Америка» состоялся ваш взлет. Милуоки не так далеко от Миссиссоги, тоже на
Великих озерах. Вспоминали об этом?
- В прошлом году я в Америке была три раза, и порой у меня возникало ощущение, что я к этой стране уже немного привыкаю.
- А сейчас вы были в
той части Канады, которая очень похожа на США.
- Действительно, очень похожа.
- Североамериканский
зритель – он сложный?
- Не сказала бы, мне всегда нравилось выступать в Америке. Зрители реагируют достаточно спокойно и с пониманием. Когда нужна тишина – они создают тишину, а когда надо поддержать, создают очень теплую, домашнюю обстановку.
- Некоторые
спортсмены испытывают на американских аренах какое-то напряжение.
- Нет, у меня такого ощущения нет. Тем более, я порой настолько закрываюсь в себе, что даже не слышу, как аплодируют после элементов.
- В этом сезоне вы со
зрителями даже разговариваете – точнее, с невидимым фотографом, который в
начале короткой программы протягивает вам невидимую фотографию, а вы говорите
ему «спасибо». Постановщик программы Илья Авербух рассказывал, что это не сразу
у вас начало получаться.
- Не сразу, да. Просто это что-то такое новое – никто еще в программе не разговаривал. И стеснение у меня поначалу было. Но это ненадолго. У меня в характере нет очень сильной застенчивости. А здесь к тому же я понимаю, что это моя работа, и я должна ее выполнять. Поэтому я беру фотографию и говорю «спасибо». Мне кажется, это интересно.
- Причем это «спасибо»
в самом начале, где все думают о прыжках.
- Как ни странно, от программы меня это абсолютно не отвлекает.
- Но все-таки есть
такой «щелчок» в голове: сказала «спасибо», надо переключаться на элементы?
- Естественно, когда фигурист исполняет программу, он переходит от элемента к элементу. Один элемент сделал – так, переключаем мозги, пошли дальше на следующий элемент. То же самое и в шагах, и в катании.
- Достаточно сложную
по замыслу произвольную программу сейчас уже легче исполнять?
- Со временем эту историю начинаешь все больше и больше понимать. Больше вживаешься в роль. С каждым новым прокатом ощущаешь детали.
- Понимают, про что
эта история, не все.
- Это так, но есть люди, которые прониклись и поняли ее. Возможно, на данный момент их не так много, но я надеюсь, что ближе к середине сезона программа станет понятнее и доступнее.
- Работа над хореографическими
нюансами продолжается?
- Конечно! Над программой работают весь сезон, и в основном, как раз, по нюансам.
«В каждом человеке живет два человека»
- Все заметили, что
вы начали взрослеть. Поделитесь ощущениями – как это происходит?
- Меняется восприятие мира. Меняется подход к жизненным ситуациям и обстоятельствам. Со временем человек набирается опыта, начинает ориентироваться – и ты понимаешь, что уже можешь справляться с проблемами, с которыми раньше справиться не мог. Но нравы остались те же. Если по телевизору будет идти мультик, я брошу все и буду его смотреть.
- И фигурное
катание???
- Нет, фигурное катание не собираюсь бросать.
- Если бы параллельно
с московским этапом «Гран-при» по фигурному катанию шел фестиваль японских
мультфильмов, то…
- …Я включила бы трансляцию японских мультфильмов и сидела бы на трибуне. Фигуристов знаю всех, а японские мультфильмы не все.
- Как успехи в
изучении японского языка?
- Я стараюсь потихоньку его изучать. Но в этом году у меня экзамены, и я сейчас очень усердно учусь. Мне ведь перед чемпионатом мира пришлось учебу немножко отпустить, и теперь вот догоняю. Порой это сложно, приходится запоминать очень большие объемы информации. Поэтому не могу сказать, что освоение японского языка проходит сейчас успешно. Но надеюсь, что в будущем получится.
- Взрослеть-то
хочется?
- Я считаю, что в одном человеке живет два человека. Человек, ответственный за свои слова и поступки, и человек, который, по сути, с детства не меняется. Ведь черты характера закладываются в детстве и, как мне кажется, не меняются на протяжении всей жизни. Если ты когда-то чего-то стеснялся – ты так и будешь стесняться этого всю жизнь. И насчет взросления – это как человек решит. Если не захочет внутренне меняться, то так и останется светлым и позитивным. Таким же, как ребенок. Но при этом сможет нести ответственность за свои действия.
- Идеальный вариант?
- Думаю, что да. И это возможно.