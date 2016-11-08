Евгения Медведева: Если по телевизору мультик, брошу все и буду его смотреть

С Евгенией Медведевой мы встретились в фойе столичной арены «Мегаспорт», где проходил этап «Гран-при» по фигурному катанию. Она в нем не участвовала, но вокруг висели плакаты с ее фотографиями.

«Идешь, смотришь по сторонам и думаешь – что происходит?»



- «Вас не узнать», - неуклюже пошутил я, глядя в глаза чемпионки мира. Вся остальная часть лица была закрыта медицинской маской.

- Это чтобы ничем ни от кого не заразиться. Народу много. Здоровье свое бережем. А то за три дня до «Скейт Канада» я сильно простудилась. Тяжело было.

- Вы так любите фигурное катание, что пришли на московский этап «Гран-при» и смотрите все от и до?

- Вы знаете, да! Это дело, которым я занимаюсь на протяжении всей своей жизни. То дело, которому я посвящаю всю себя. Здесь много моих соперников, здесь много людей, которые меня вдохновляют. И если есть возможность лишний раз посмотреть на фигуристов высокого уровня – почему бы не посмотреть?

- Это взгляд болельщика или профессионала?

- Скорее, профессионала.

- Бывает такое – о, классный элемент, может самой попробовать?

- По большей части я, конечно, прихожу смотреть фигурное катание с технической точки зрения. Кто-то прибавляет в элементах, кто-то в катании. Это интересно.

- Вокруг плакаты с вашим изображением. Анна Погорилая даже сказала: такое ощущение, что Женя Медведева здесь выступает.

- У меня тоже ощущение, что я здесь выступаю, - смеется фигуристка. – Тем более что я выступала на московском этапе в прошлом году. А сейчас, когда я в первый раз увидела себя на постере, это был сюрприз. Очень приятно, что мне представилась честь быть лицом этих соревнований. Хотя я и не участвую в них.

- Наверное, какое-то чувство раздвоения личности должно наступить.

- Порой бывает. Идешь, смотришь по сторонам и думаешь – что происходит?

А у меня есть фотка с Катей💁🏻 #НЕТянехвастаюсь ❤️ @kroticherv Фото опубликовано Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Ноя 6 2016 в 3:37 PST

«Очень сильной застенчивости в характере нет»

- Не могу не вернуться к победному этапу в Канаде. Что там было самое сложное – выступать после простуды или психологическое давление быть фаворитом?

- Наверное, самое сложное было то, что это начало сезона, и мне надо было впервые исполнять обе программы в соревновательном режиме. Потом, с течением сезона, к этому уже привыкаешь.

- Ровно год назад на «Скейт Америка» состоялся ваш взлет. Милуоки не так далеко от Миссиссоги, тоже на Великих озерах. Вспоминали об этом?

- В прошлом году я в Америке была три раза, и порой у меня возникало ощущение, что я к этой стране уже немного привыкаю.

- А сейчас вы были в той части Канады, которая очень похожа на США.

- Действительно, очень похожа.

- Североамериканский зритель – он сложный?

- Не сказала бы, мне всегда нравилось выступать в Америке. Зрители реагируют достаточно спокойно и с пониманием. Когда нужна тишина – они создают тишину, а когда надо поддержать, создают очень теплую, домашнюю обстановку.

- Некоторые спортсмены испытывают на американских аренах какое-то напряжение.

- Нет, у меня такого ощущения нет. Тем более, я порой настолько закрываюсь в себе, что даже не слышу, как аплодируют после элементов.

- В этом сезоне вы со зрителями даже разговариваете – точнее, с невидимым фотографом, который в начале короткой программы протягивает вам невидимую фотографию, а вы говорите ему «спасибо». Постановщик программы Илья Авербух рассказывал, что это не сразу у вас начало получаться.

- Не сразу, да. Просто это что-то такое новое – никто еще в программе не разговаривал. И стеснение у меня поначалу было. Но это ненадолго. У меня в характере нет очень сильной застенчивости. А здесь к тому же я понимаю, что это моя работа, и я должна ее выполнять. Поэтому я беру фотографию и говорю «спасибо». Мне кажется, это интересно.

- Причем это «спасибо» в самом начале, где все думают о прыжках.

- Как ни странно, от программы меня это абсолютно не отвлекает.

- Но все-таки есть такой «щелчок» в голове: сказала «спасибо», надо переключаться на элементы?

- Естественно, когда фигурист исполняет программу, он переходит от элемента к элементу. Один элемент сделал – так, переключаем мозги, пошли дальше на следующий элемент. То же самое и в шагах, и в катании.

- Достаточно сложную по замыслу произвольную программу сейчас уже легче исполнять?

- Со временем эту историю начинаешь все больше и больше понимать. Больше вживаешься в роль. С каждым новым прокатом ощущаешь детали.

- Понимают, про что эта история, не все.

- Это так, но есть люди, которые прониклись и поняли ее. Возможно, на данный момент их не так много, но я надеюсь, что ближе к середине сезона программа станет понятнее и доступнее.

- Работа над хореографическими нюансами продолжается?

- Конечно! Над программой работают весь сезон, и в основном, как раз, по нюансам.

Have a nice day🍁☀️ Фото опубликовано Evgenia Medvedevа (@jmedvedevaj) Окт 15 2016 в 12:42 PDT

«В каждом человеке живет два человека»

- Все заметили, что вы начали взрослеть. Поделитесь ощущениями – как это происходит?

- Меняется восприятие мира. Меняется подход к жизненным ситуациям и обстоятельствам. Со временем человек набирается опыта, начинает ориентироваться – и ты понимаешь, что уже можешь справляться с проблемами, с которыми раньше справиться не мог. Но нравы остались те же. Если по телевизору будет идти мультик, я брошу все и буду его смотреть.

- И фигурное катание???

- Нет, фигурное катание не собираюсь бросать.

- Если бы параллельно с московским этапом «Гран-при» по фигурному катанию шел фестиваль японских мультфильмов, то…

- …Я включила бы трансляцию японских мультфильмов и сидела бы на трибуне. Фигуристов знаю всех, а японские мультфильмы не все.

- Как успехи в изучении японского языка?

- Я стараюсь потихоньку его изучать. Но в этом году у меня экзамены, и я сейчас очень усердно учусь. Мне ведь перед чемпионатом мира пришлось учебу немножко отпустить, и теперь вот догоняю. Порой это сложно, приходится запоминать очень большие объемы информации. Поэтому не могу сказать, что освоение японского языка проходит сейчас успешно. Но надеюсь, что в будущем получится.

- Взрослеть-то хочется?

- Я считаю, что в одном человеке живет два человека. Человек, ответственный за свои слова и поступки, и человек, который, по сути, с детства не меняется. Ведь черты характера закладываются в детстве и, как мне кажется, не меняются на протяжении всей жизни. Если ты когда-то чего-то стеснялся – ты так и будешь стесняться этого всю жизнь. И насчет взросления – это как человек решит. Если не захочет внутренне меняться, то так и останется светлым и позитивным. Таким же, как ребенок. Но при этом сможет нести ответственность за свои действия.

- Идеальный вариант?

- Думаю, что да. И это возможно.