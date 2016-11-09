«Спартак» жег на трибунах, «Кубань» - на поле
Увязшая в долгах «Кубань» обыграла «Спартак-2» (5:2), но о премьер-лиге пока не думает.
Фанаты «Спартака» распевались у местных питейных заведений в окружении полиции. Болельщики «Кубани» вяло тянулись с работы, не уделяя внимания парням в красно-белых футболках.
В Краснодаре жара - почти 25 градусов. Грех не нежиться под солнцем, чем и занялись москвичи, принимая аперитив на улице.
Кубань вообще умеет удивить: и погодой, и одноименным клубом. Еще недавно желто-зеленые, по слухам, были на грани банкротства, а сейчас обрели крутого спонсора – нефтяную компанию.
Она в регионе давно, но о клубе узнала сейчас, когда речь зашла о новых проектах в крае. Так утверждают различные источники, добавляя, что есть опасения, связанные с передачей контрольного пакета акций клуба, которая, вроде бы, начнется в декабре.
Пока долги «Кубани» составляют около 800 миллионов рублей. Об этом на встрече с болельщиками сообщил генеральный директор клуба Геннадий Крапивка.
Появление инвестора наладило денежный вопрос: исчезли задержки по зарплате игрокам и персоналу, добавив клубу стабильности. Правда, в игровом плане команде ее пока не хватает. Так, в субботу «Кубань» на выезде уступила «Лучу» (0:2), не навязав борьбы. За неделею до поражения краснодарцы обыграли «Волгарь» (1:0), а перед этим разгромили «Зенит-2» (4:0).
В планах инвестора - возведение новой базы клуба и академии. Правда, для этого важно возвращение команды в Премьер-Лигу.
А сейчас вход на старушку-арену - свободный. Билеты есть, но нет охраны и досмотра: проноси, что хочешь. Проносят и вообще приходят немногие: матчи «Кубани» – зрелище не для всех. Игра со «Спартаком-2» собрала четыре тысячи человек, включая 400 фанатов красно-белых.
Пока гости жгли файеры, краснодарцы зажигали на поле. Алейник, Гогниев и Хубулов сделали счет 3:0 к первому перерыву. Так крупно москвичи еще не уступали. Они попытались развить встречную активность, но хозяев выручал Якуба. Правда, во втором тайме подсел и он. И тогда у гостей отличились Мелкадзе с Давыдовым. 2:3 к 70-й минуте - и растерянное лицо Евгения Калешина на скамейке. В его тренерской практике такого еще не было.
Спас «Кубань» судья, назначив спорный пенальти. Его реализовал Маляров. А вот Давыдов, подошедший к точке спустя 10 минут, сделать то же не смог. Довершил разгром гостей Лобкарев. Восхождение «Кубани» по турнирной таблице продолжилось, до зоны «стыков» осталось 8 очков.
Матч
Кубань - Спартак-2 - 5:2 (3:0)
Голы
Алейник 23 (1:0). Гогниев 27 (2:0). Хубулов 36 (3:0). Мелкадзе 54 (3:1). Давыдов 69 (3:2). Маляров 73 (4:2 - пен.). Лобкарёв 90 (5:2).
Состав
Кубань: Помазан, Клещенко, Бугаев, Зотов, Смирнов, Хубулов (Лобкарёв, 62), Алейник (Маляров, 58), Гай, Якуба, Обухов (Ильин, 63), Гогниев (Житнев, 88)
Спартак-2: Филиппов, Хомуха, Пуцко, Кутин, Леонтьев, Мелкадзе, Самсонов (Полубояринов, 74), Тимофеев, Федчук (Синодзука, 51), Давыдов, Зуев
Незабитые пенальти
Давыдов (Спартак-2), 83
Предупреждения:
Гай, 79 - Хомуха, 73; Самсонов, 73; Тимофеев, 73; Филиппов, 73; Мелкадзе, 77
Судья:
Михаил Небогатиков (Россия)
Место и дата
09 ноября 19:00, Кубань, Текстовая трансляция