«Спартак» жег на трибунах, «Кубань» - на поле

Увязшая в долгах «Кубань» обыграла «Спартак-2» (5:2), но о премьер-лиге пока не думает.

Фанаты «Спартака» распевались у местных питейных заведений в окружении полиции. Болельщики «Кубани» вяло тянулись с работы, не уделяя внимания парням в красно-белых футболках.

В Краснодаре жара - почти 25 градусов. Грех не нежиться под солнцем, чем и занялись москвичи, принимая аперитив на улице.

Кубань вообще умеет удивить: и погодой, и одноименным клубом. Еще недавно желто-зеленые, по слухам, были на грани банкротства, а сейчас обрели крутого спонсора – нефтяную компанию.

Она в регионе давно, но о клубе узнала сейчас, когда речь зашла о новых проектах в крае. Так утверждают различные источники, добавляя, что есть опасения, связанные с передачей контрольного пакета акций клуба, которая, вроде бы, начнется в декабре.

Пока долги «Кубани» составляют около 800 миллионов рублей. Об этом на встрече с болельщиками сообщил генеральный директор клуба Геннадий Крапивка.

Появление инвестора наладило денежный вопрос: исчезли задержки по зарплате игрокам и персоналу, добавив клубу стабильности. Правда, в игровом плане команде ее пока не хватает. Так, в субботу «Кубань» на выезде уступила «Лучу» (0:2), не навязав борьбы. За неделею до поражения краснодарцы обыграли «Волгарь» (1:0), а перед этим разгромили «Зенит-2» (4:0).

В планах инвестора - возведение новой базы клуба и академии. Правда, для этого важно возвращение команды в Премьер-Лигу.

А сейчас вход на старушку-арену - свободный. Билеты есть, но нет охраны и досмотра: проноси, что хочешь. Проносят и вообще приходят немногие: матчи «Кубани» – зрелище не для всех. Игра со «Спартаком-2» собрала четыре тысячи человек, включая 400 фанатов красно-белых.

Пока гости жгли файеры, краснодарцы зажигали на поле. Алейник, Гогниев и Хубулов сделали счет 3:0 к первому перерыву. Так крупно москвичи еще не уступали. Они попытались развить встречную активность, но хозяев выручал Якуба. Правда, во втором тайме подсел и он. И тогда у гостей отличились Мелкадзе с Давыдовым. 2:3 к 70-й минуте - и растерянное лицо Евгения Калешина на скамейке. В его тренерской практике такого еще не было.

Спас «Кубань» судья, назначив спорный пенальти. Его реализовал Маляров. А вот Давыдов, подошедший к точке спустя 10 минут, сделать то же не смог. Довершил разгром гостей Лобкарев. Восхождение «Кубани» по турнирной таблице продолжилось, до зоны «стыков» осталось 8 очков.



