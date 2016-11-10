Игры за госсчет. Как понимать резкое заявление Минфина о тратах на футбол?

Обозреватель «Советского спорта» Николай Яременко пытается понять, насколько серьёзно власти решили ограничить траты на футбол.

Это, конечно, не бомба. Это тема, о которой мы с вами говорим годами. То чуть активнее, то более вяло. Ведь понимаем, что всё равно ничего не изменится. Но накануне довольно строго высказался на тему трат средств из государственного бюджета Минфин. То есть проблема озвучена на весьма высоком уровне.

ЧТО СКАЗАНО



Министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам в среду заявил, что некоторые регионы, получающие дополнительные дотации из бюджета, имеют «непрофильные расходы». И ладно бы речь шла о той словесно-экономи ческой эквилибристике, которой время от времени пикируются представители разных уровней власти. Нет, это напрямую оказалось касающимся футбола.



«Есть ряд субъектов, которые получают дополнительные дотации и производят непрофильные расходы — например, финансируют футбольные клубы. Особенно те регионы, которые находятся на глубокой-глуб окой дотационности». Это дословная цитата из выступления министра

Какие именно дотационные регионы имел в виду Силуанов, не было сказано. Но это как раз уже детали. За деревьями не хотелось бы лес потерять. Но об этом чуть ниже.

КТО НА ДОВОЛЬСТВИИ

Давайте считать. Из 16 клубов российской премьер-лиги администрациям регионов в той или иной степени принадлежат больше половины. Исключение составляют «Зенит» (сколько бы в Питере ни кричали «один город – одна команда», но принадлежит она не городу, а структурам «Газпрома»), «Спартак», ЦСКА, «Локомотив», «Анжи» и «Краснодар».



То есть я насчитал шесть. Остаётся десять. «Рубин» принадлежит администрации Казани, а «Томь» принадлежит Томской области частично. Все остальные полностью зависят от госдотаций.

Я сейчас совершенно не хочу обрушиваться на спорт как витрину, как политический проект , как идеологическую составляющую внешней и внутренней политики – не об этом речь. Я исключительно о деньгах.

Лично для меня ситуация парадоксальна: футбол – тот вид спорта, по популярности с которым в стране не сравнится никакой другой. Вряд ли кто-то будет с этим спорить. И если он не может сам себя прокормить, то тогда о чём вообще разговор?

Сколько куплено дорогих футболистов на деньги налогоплательщик ов? Каждый составит свои длинные списки. А ведь государственных денег, как известно не бывает – это деньги налогоплательщик ов, уж извините за банальность.

МИНУС ДЕНЬГИ, МИНУС КЛУБЫ?



Любые деньги, просто отписанные сверху, очень быстро кончаются. Это ж не кролики, не цыплята – они сами по себе не размножаются. Растёт целый вал посредников, каждый из которых, получив, условно говоря, финансирование на год, приходит спустя полгода снова с протянутой рукой: а у нас уже кончились.



Я сейчас не буду рассказывать разные весёлые истории, как в каком регионе траты на полеты губернатора на самолете проволились через платежную ведомость футбольного клуба (ну, если губернатор – ещё и президент клуба, то почему этого нельзя сделать?). Я о том, выживет ли наш футбол после заминусовывания бюджетных денег.

Да, сначала будет поскучнее, наверное. Но выживет. Разве жить по средствам, если уж мы хотим этого от всех отраслей экономики, так уж плохо для футбола?

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ВОЛЯ?



Можно было бы увидеть в этом высказывании проявление давно уже анонсированной политической воли. И инициатива тут явно исходит не от озвучившего эту тему Антона Силуанова. Брать нужно повыше. Кубышка накопленного в тучные годы стремительно пустеет. И тут уже приходится ограничивать себя в тратах, которые точно не являются возвратными инвестициями.



Можно оценить эту ситуацию и совсем не в футбольном разрезе. Дескать, это продолжение время от времени разгорающегося спора между Минфином и одним неспокойным регионом, деньги которому, по словам его руководителя, давал Аллах, а урезает бюджет, как выясняется, всё-таки Минфин. И тема футбольных клубов пришлось просто кстати. На язык легла. Как ещё один аргумент. Если уж остальные не сработали. Но и в этом можно увидеть положительный момент: когда ещё футбол был у нас решающим аргументом?

