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«Карякин отлично чувствует корт!»

Николай Мысин
Николай Мысин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Карякин отлично чувствует корт!»
Источник: Instagram

Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – о том, как готовила Сергея Карякина к матчу за шахматную корону против Магнуса Карлсена.

«В ШАХМАТАХ ОЧЕНЬ ВАЖНА «ФИЗИКА»

- На самом деле, мы с Сергеем знакомы давно, - начинает беседу Чакветадзе. – Мой супруг сам когда-то серьезно увлекался шахматами и много занимался до того, как поступил в институт. Он и сейчас очень любит эту игру, так что мы часто бываем на различных турнирах, и сама я многих шахматистов знаю – наших и не только наших. Так, мы слетали на шахматную Олимпиаду в Баку, поболели там за сборную России. А потом, когда общались с Карякиным лично, Сережа попросил помочь ему набрать физическую форму перед матчем с Карлсеном. Если честно, меня немного удивила эта просьба.

- Почему?
- Не думала, что шахматистам так важна «физика». С виду они всего лишь сидят за доской… Но на самом деле это очень сложно. Партии могут длиться по 8 часов – в теннисе такое просто немыслимо! И все это время ты проводишь в колоссальном психологическом и умственном напряжении. Это выматывает. Не говоря о том, что важно в любой момент сохранять предельную концентрацию и внимание. Так что без хорошей физической формы тут никуда. Это, в принципе, известно многим. Просто лично я никогда об этом не задумывалась.

- Как в итоге занимались с Карякиным?
- Я продумала для него план тренировок, мы много играли в теннис в моей теннисной школе. Удивило, насколько четко он видит корт и как умно распоряжается ударами! Понятно, что с техникой там все заметно проще – хороший любительский уровень. Хотя Сергей, кстати, ракетку держал не первый раз – он часто занимался теннисом и до меня. Но вот как классно он видит площадку, чувствует корт, какие принимает решения – это стало сюрпризом! Все-таки, не зря теннис называют «шахматами в движении». Мы с ним, кстати, много говорили на эту тему.

- И в какой форме находился Карякин до начала ваших тренировок?
- Кстати, в хорошей. Для человека, который основную часть жизни проводит, сидя за доской, Сергей очень быстро бегает, особенно на коротких дистанциях! И в целом видно, что находится в тонусе. Вообще, так понимаю, шахматисты – ребята спортивные. Тот же Магнус Карлсен и в теннис играет, и в футбол, и много чем еще увлекается. К концу наших занятий Карякин, конечно, еще прибавил в физике. Потом он отправился в Штаты на заключительный сбор. Но там, видимо, больше занимался непосредственно шахматной подготовкой. Не уверена, что в Майами он часто появлялся на корте.

«ВЕРЮ, ЧТО КАРЯКИН МОЖЕТ ПОБЕДИТЬ»

- Сами с ним за доску не садились?
- Если честно, из меня тот еще игрок. Я год назад о шахматах толком ничего не знала. Фигуры, конечно, переставлять умею, но вот чтобы просчитывать какие-то невероятные, серьезные комбинации… Нет. Хотя дома полно всевозможной шахматной литературы. Вот муж часто с Сергеем играл. Правда, он больше предпочитает блиц – так есть хоть какой-то шанс навязать борьбу профессионалу подобного уровня. Иногда у супруга это даже получалось! Не помню, чтобы он выигрывал… Но в любом случае ясно, что и Карякин не выкладывался по максимуму.

- Понятно, что в теннис по 8 часов не играют, но по 4 матчи иногда длятся. Даже среди девушек. Вам что бы было сложнее – провести это время на корте или за доской?
- Думаю, за доской. По крайней мере, когда я еще сама выступала в Туре и была в лучшей форме, мне бы на корте, конечно, пришлось полегче. Но тут кто к чему готовился. Шахматист ведь в теннис тоже  4 часа не отыграет, - смеется Анна.

- Дадите прогноз на матч с Карлсеном? Есть у Сергея шансы?
- Насколько я общалась со специалистами, поняла одно – Магнус выглядит явным фаворитом. Но это не значит, что он обязательно победит. Важно верить в себя и не опускать руки, хотя статус «андердога» многим не по душе. Когда мы общались с Сергеем, я не заметила, чтобы он как-то нервничал и мандражировал. Он достаточно уверен в себе. Важно сохранить это чувство на протяжении всего матча, ведь борьба будет тяжелой и долгой. Если получится, то все возможно. По крайней мере, лично я верю, что Сережа может победить.

Голосование: Кто победит – Магнус Карлсен или Сергей Карякин?

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