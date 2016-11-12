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Евгения Медведева: «Спасибо» в Париже сказала еще громче, чем в Канаде

Андрей Симоненко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Евгения Медведева
Евгения МедведеваИсточник: «Советский спорт»

Когда на табло парижской арены «Берси» зажглись оценки Евгении Медведевой после короткой программы на французском этапе «Гран-при», репортеры принялись срочно открывать «Википедию». Было понятно, что баллы чемпионки мира либо рекордные, либо почти рекордные. Увы, до самой большой в истории оценки Мао Асады, полученной в 2014 году на мировом первенстве в Японии (78,66), Медведевой не хватило 0,14 балла.

Но российская фигуристка была этому обстоятельству совершенно не расстроена. Как, уверен, она не пришла бы в чрезмерный восторг, если бы рекорд состоялся.

- Евгения, в прошлом сезоне, когда вы либо приближались к мировому рекорду, либо били его, вы об этом ничего не знали. Сейчас после проката ожидали увидеть такие баллы?
- Как всегда, ничего не ожидала и рекордную оценку не помнила. Когда мне об этом сказали, я опять ни во что не врубилась, - смеется Евгения. - Так что история повторяется уже третий раз. Но у меня нет цели гнаться за мировыми рекордами и за высокими оценками. Это, конечно, одна из составляющих моего дела, но самая главная моя цель — выходить и показывать то, что я умею. То, чему меня научили мои тренеры и хореографы.

- Еще больше баллов в короткой программе можно набрать, если исполнять вместо тройного риттбергера тройной лутц.
- Для начала нужно исправить неправильное ребро на этом прыжке. Мы с тренерами активно над этим работаем. Это, как оказалось, не такой и легкий процесс, большая работа. Успехи у меня уже есть, по чуть-чуть он исправляется, и если взглянуть на мой юниорский лутц и на нынешний лутц, разница видна. Но этого недостаточно, нужно работать еще и еще.

- Стоял сегодня на углу катка у борта, не расслышал ваше «спасибо» за невидимую фотографию в начале программы.
- Чего это?! Не надо, я сказала «спасибо» еще громче, чем на «Скейт Канада!» Арена, видимо, большая, но по телевизору, думаю, было слышно. Раз уж там скрежет конька слышно, то голос тем более должен.

- В Париже чувствуется романтика города?
- Честно? Вообще нет. Абсолютно. Хоть убейте, - смеется Евгения. - Может быть, это потому, что я еще не походила по городу, и даже не знаю, будет ли на это время. Но надеюсь, смогу осуществить свою детскую мечту и увидеть Эйфелеву башню.

- Увидеть или подняться на нее?
- Хотя бы сфотографироваться с ней!

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