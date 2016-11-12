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Как встретили Красаву и новую форму сборной

Дарья Исаева
Дарья Исаева
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ляйсан Утяшева с мячом
Ляйсан Утяшева с мячомИсточник: «Советский спорт»

Состоялась презентация новой формы сборной России, в которой футболисты будут играть на Кубке конфедераций-2017.

Знакомьтесь - это Красава. Каждый из нас хотя бы раз в жизни произносил это слово, восхищаясь не столько внешностью человека, сколько его удачным действием. Иногда, правда, «красавой» называют из сарказма. Но посмотрите на этого круглого разноцветного чудика, разве может он стать объектом язвительных шуточек?

Чтобы заполучить хоть одного Красаву на темную искусственную поляну Базы Адидас, Евгению Савину пришлось звонить в Катар. Ребята из сборной не сильно сопротивлялись и выдали мяч ведущему без особых уговоров. Там он им уже не пригодится, а в Грозном свои Красавы есть.

Внезапно на площадке появился Смольников. Публика немного удивилась такой скорости - только что по видеосвязи они видели футболиста в Катаре, а теперь он шагает по московскому газону в новой форме. Но Игорь пожимал плечами и учил Савина как именно следует держать Красаву.

Ласковое обращение Смольникова и прочие нежности по отношению к мячу ребята-фристайлеры не разделили. Они принялись доказывать самыми разными способами, что мяч не способен обидеться и вести себя себя хуже, если ты его немного попинаешь.

Парни лежали и под мячом и на мяче. Причем, последний вел себя очень послушно и крайне редко стремился выйти из-под контроля.

Оказывается, Красава пригоден для огромного количества самых разных трюков. Которые не так уж и просто исполнять во время игры, но зато ими можно впечатлить даже футболиста сборной.

Битва на самое эффектное обращение с мячом приобретала все более серьезный характер.

Но тут за дело взялась посол Чемпионата Мира Ляйсан Утяшева. Она быстро вспомнила гимнастическое прошлое и нашла для Красавы самое удобное место.


Напоследок, подарив своему новому круглому другу поцелуй, Ляйсан закрыла вопрос о победителе в битве фристайлеров.

Возможно, таким образом, футболисты напомнили Неймару и Месси, что пора уже им опробовать Красаву и в своих трюках.

К футболу новый снаряд этим вечером все-таки приобщился. Мало того, познакомился с городами, где пройдет Кубок Конфедерации. На стенах во время матча постоянно транслировались кадры из Казани, Сочи, Петербурга и Москвы.

Классический красный будет с нашей сборной еще как минимум сезон. Новая форма теперь обладает интересным геометрическим узором и контрастными полосками на шее и рукавах, отправляя нас к ретро-дизайну 80-ых. Спартаковцы должны влюбиться в этот комплект с первого взгляда.

На большом поле Базы вечером сражались команды городов участников Кубка Конфедераций.

Сборная Казани из-за плохой погоды опоздала на начало турнира, но доехать и сыграть парни все-таки успели.

Все-таки, побеждать можно независимо от того какого цвета и фасона твоя майка. И следует серьезно постараться,  чтобы «красавой» на поле не оказался только мяч.



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