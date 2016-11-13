«Катя Боброва уже пообещала опять надавать по одному месту»

Российские фигуристы выиграли три медали на завершившемся в Париже этапе «Гран-при». Золото и серебро в женском одиночном катании завоевали Евгения Медведева и Мария Сотскова, в парном катании второе место заняли Евгения Тарасова и Владимир Морозов. Но это тот случай, когда безудержной радости от этих медалей не испытывает никто.

Не все отштукатурено до блеска

Лучшая фигуристка мира сделала в Париже нечто, чего не делала почти десять месяцев, с чемпионата Европы в Братиславе. А именно — упала во время выступления. Медведева настолько приучила всех к идеальному катанию, что трибуны ахнули, когда она оказалась на льду после неудачного приземления с лутца в произвольной программе.

На самом деле, ничего страшного не произошло. Нет, это не провал и не кризис. Евгения упала с лутца, который не является ее, так скажем, лучшим прыжком. Он вообще находится в процессе починки. Исправляют детскую ошибку - неправильное ребро при отталкивании меняют на правильное. Как в процессе строительства коммунизма кормить никто не обещал, так и во время ремонта не все отштукатурено до блеска.

Куда важнее, что даже с падением Медведева с огромным отрывом опередила всех соперниц. Если бы не этот злосчастный лутц, оценки ученицы Этери Тутберидзе были бы близки к рекордным. И это означает, что Евгения остается безоговорочным и признанным лидером в мире. А за лутц, как и за аксель в Братиславе, Екатерина Боброва проведет разъяснительную работу. И это не шутка.

- Катя уже снова пообещала надавать по одному месту, - смеется Медведева.

- Тогда это была самая концовка программы. Сейчас — начало. Падение не погрузило в дискомфортное состояние?

- Скорее, наоборот, заставило собраться, - фигуристка вновь становится серьезной.

- Причина уже ясна?

- Краткая утрата концентрации. С техникой никак не связано.

- Настроение сильно ошибка испортила?

- Разозлила. Как показывает практика, ошибки иногда происходят для того, чтобы в процессе их устранения становиться еще лучше.

Огромный респект за этап в Париже — Марии Сотсковой. Вице-чемпионка мира среди юниоров на своем первом в жизни взрослом турнире серии «Гран-при» была аккуратна и точна технически, эмоции, как показалось, экономила — но все очень в тему и, главное, красиво. Катание Марии — наглядная демонстрация понятия эстетики. Набивающее постепенно оскомину сравнение всего изящного в женском фигурном катании с Каролиной Костнер в данном случае более чем оправдано.

Увы, произвольный прокат Алены Леоновой в Париже иначе как позорным назвать трудно. Пять падений и рекордные, кажется, девять штрафных баллов — итог неготовности к сезону, которая была видна еще на контрольных прокатах в Сочи. Если в пятницу Алена еще собралась на короткую программу, то в произвольной было чистое бессилие. Скоропалительные выводы приходят в голову самые резкие, и, уверен, не только мне, но разбираться в данной ситуации должны, в первую очередь, тренер и ученица. В первую очередь, в вопросе целесообразности того, что происходит — все-таки этап «Гран-при» в Париже уже не контрольные прокаты, люди смотрят.

Опять психология

А начинался день с соревнований в парном катании, и начинался для лучшего в Париже российского дуэта оптимистично. Через минуту после начала произвольной программы Евгения Тарасова и Владимир Морозов уверенно ехали к золоту этапа «Гран-при» и автоматическому выходу в финал. После того, как у них получилась-таки четверная подкрутка, которую российские фигуристы сорвали на «Скейт Америка», они уверенно исполнили параллельный тройной сальхов и выброс. Оставалось только спокойно доделать запланированное и отправиться через пару часов на церемонию награждения получать золотые медали, поскольку немцы Алена Савченко и Брюно Массо с произвольным прокатом совершенно не справились. Напороли ошибок и на прыжках, и на выбросах, предоставив нашей паре отличный шанс одержать историческую победу.

Увы, мысли о том, что все идет как надо, не всегда спортсменам на пользу. На каскаде «3-2-2» Тарасова уменьшила в каждом из прыжков по одному обороту, из-за чего российская пара потеряла около шести баллов. И вместо первого места вышло второе позади, честно сказать, не очень заслуживших в этот раз победу Савченко и Массо. Опять помешала чистой воды психология.

Впрочем, вероятность того, что Евгения и Владимир смогут выступить в финале «Гран-при», все равно близкая к стопроцентной. Ученики Нины Мозер идут сейчас в общем зачете вторыми, то есть должны найтись пять пар, которые могут их по сумме двух турниров опередить. Крайне маловероятно, что это произойдет именно в этом розыгрыше, но теоретически такая вероятность есть — поэтому вручать Тарасовой и Морозову путевки в Марсель по крайней мере до китайского этапа рано.

К сожалению, не справились с напряжением и Наталья Забияко с Александром Энбертом, которые также претендовали на попадание в финал «Гран-при» после второго места на российском этапе. В Париже после короткой программы они шли третьими, и если бы им удалось сохранить эту позицию по итогам соревнований, шансы на Марсель были бы такими же высокими, как и у Тарасовой и Морозова. Однако и эту нашу пару подвели прыжки — из-за чего они уступили внезапно прокатавшим почти на личный рекорд французам Ванессе Джеймс и Моргану Сипре. Теперь Забияко и Энберт будут вынуждены ждать, чем закончатся этапы «Гран-при» в Пекине и Саппоро — после этого станет ясно, где продолжится их сезон, в Марселе или в Челябинске на чемпионате России.

Что такое хорошо

Танцевальный турнир на парижском этапе «Гран-при» не принес особых радостей российским болельщикам. Второе место, которое Елена Ильиных и Руслан Жиганшин занимали после короткого танца, материализовалось в окончательное четвертое. Подвела поддержка «лебедь», которую фигуристы передержали (за это полагается штрафной балл), вдобавок в один из моментов танца Елена упала — как показалось, потеряв контроль из-за переизбытка эмоций. Слишком классно шел танец — а в итоге и тут балл долой.

Но на самом деле, какой-то обреченности после парижского выступления Ильиных и Жиганшина не чувствуется. Напротив, налицо прогресс по сравнению с началом сезона. Чемпионы России 2015 года предстали очень неплохо готовыми физически — даже несмотря на то, что прошлая неделя тренировок у них вылетела из-за пореза ноги партнерши. Ну а остальное, можно не сомневаться, к чемпионату России подтянут. Танцы вкатают, уровни сложности элементов повысят. И все будет хорошо.

Кстати, вопрос «что такое хорошо», один из самых основополагающих в жизни каждого человека с самого детства, в фигурном катании часто не имеет однозначного ответа. Как, например, в случае с новым произвольным танцем двукратных чемпионов мира Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона. Спросите, почему? Отвечу: сочетание музыки и движений вогнало в транс с первых же секунд, четыре минуты пролетели как мгновение, где какой был элемент — даже примерно не отложилось в памяти. Но главное послевкусие — было хорошо. Вот иначе и не скажешь. А с уровнями потом как-нибудь разберемся.

Четверные и Большой театр

Артур Дмитриев во второй день соревнований в мужском одиночном катании выступил намного достойнее, чем в первый — сделал практически все, что мог, и поднялся с 11-го места на девятое. Так как других российских одиночников в Париже нет, пришла мысль поболеть за представителей бывшего СССР — да и названию издания надо соответствовать. Представители бывшего СССР не подвели. Представитель Узбекистана Миша Ге, получивший в этом году известность также как постановщик блестящей короткой программы Анны Погорилой, продемонстрировал свой талант во всей красе. Финальная дорожка шагов в его «Щелкунчике» - просто Большой театр! Стоит ли говорить, что эту программу он поставил себе сам. Но падение на прыжке в четыре оборота, который Миша стабильно пока не исполняет, не позволило ему подняться выше седьмого места.

А вот Денис Тен из Казахстана нынешний сезон начинает успешнее, чем несколько предыдущих. Первый же его этап «Гран-при» - и сразу серебро. Возможно, помогли эмоции от работы с новым тренером Николаем Морозовым, возможно, причина в хорошо проведенной предсезонной подготовке. Но уступил Тен в Париже только Хавьеру Фернандесу. Причем испанец впечатлил даже не так сильно, как серебряный призер — все-таки это был второй «Гран-при» двукратного чемпиона мира за две недели, и последнюю минуту произвольной программы Фернандес еле ехал. Но доехал чемпионом.

Разумеется, нельзя не упомянуть о занявшем третье место американце Адаме Риппоне. Точнее, о его достижении — впервые в карьере этот фигурист исполнил прыжок в четыре оборота на плюсовую оценку. Для Рафаэла Арутюняна, тренера Риппона, это наверняка повод для гордости — ведь в чистый четверной Адама никто не верил. А вот ушедший от Арутюняна к Марине Зуевой чемпион прошлогоднего юниорского финала «Гран-при» Нэйтан Чен, справившись с четверными лутцем и флипом второй раз за два дня, наделал потом ошибок и в призеры не попал.

Статистика

Trophee de France. Париж

Итоговые результаты

Спортивные пары

1. Алена Савченко/Брюно Массо (Германия) — 210,59

2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов (Россия) — 206,94

3. Ванесса Джеймс/Морган Сипре (Франция) — 198,58

4. Наталья Забияко/Александр Энберт (Россия) — 192,56

Танцы на льду

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) — 193,50

2. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) — 174,58

3. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 170,78

4. Елена Ильиных/Руслан Жиганшин (Россия) — 167,40

Мужчины

1. Хавьер Фернандес (Испания) — 285,38

2. Денис Тен (Казахстан) — 269,26

3. Адам Риппон (США) — 267,53

...9. Артур Дмитриев (Россия) — 218,70

Женщины

1. Евгения Медведева (Россия) — 221,54

2. Мария Сотскова (Россия) — 200,35

3. Вакаба Хигути (Япония) — 194,48

...12. Алена Леонова (Россия) — 141,36











