Александр Халифман: Третья и четвертая партии будут гораздо интереснее

Экс-чемпион мира Александр Халифман – о первых двух партиях матча на первенство мира по шахматам в Нью-Йорке.

- Дебют Тромповского – редкое начало. Но Карлсен применил его уже в первой партии…

- Возможно, но не думаю, что для Сергея выбор такого начала стал проблемой. Это достаточно безопасный дебют, хотя и не очень популярный, но иногда он все же встречается.

Обе партии прошли по одному сценарию – соперника пытаются играть крайне аккуратно, избегают рисков. Этим самым пытаются почувствовать свою форму и форму противника, присматриваются друг к другу. Пока это, конечно, для широкой публики не очень интересно. Думаю, главные события нас ждут впереди.

План кампании Карлсена отличается от того, которого он придерживался в матче с Виши Анандом. Ананд прилично старше Магнуса и норвежец считал, что если он будет создавать большое напряжения с самого начала матча, то запас энергии у его соперника закончится быстрее, чем у него самого. И эта тактика принесла ему успех. В этом матче такая тактика вряд ли сработает, учитывая, что Карякин является ровесником чемпиона мира.

- Итак, гроссмейстеры осторожничают?

- Именно так. Сейчас задача – поставить мини-проблемы перед соперником. У Карлсена в первой партии это получилось, у Сергея во второй партии, где у него был белый цвет, не получилось. Но с другой стороны, и риска проиграть у Сергея тоже не было.

- В первой партии Карлсен поактивничал конем на ферзевом фланге, все пытался найти бреши в обороне Карякина…

- Да, зигзаги конем были красивые, но к этому моменту уже всем было ясно, что дело идет к ничьей. От Сергея лишь требовалась самая минимальная аккуратность, и он ее проявил.

- Мог ли Карякин сыграть вторую партию поактивней?

- Если это и есть его стратегия белым цветом, значит, что-то при подготовке было сделано неправильно – Сергей даже минимальные проблемы перед чемпионом мира не поставил. Все-таки, думаю, Сергей что-то другое приготовил белым цветом, а в этой партии просто хотел посмотреть, как все пройдет. Поэтому решил не поднимать сразу напряжение до максимума. Вторая партия получилась еще скучнее первой. Но я Сергея не осуждаю, его можно понять, для него это дебют на высшем уровне.

- Наверняка у соперников припасены новинки-бомбы?

- Безусловно. И если пока мы не увидели суперновинки, это не значит, что их не будет. Это все нас точно ждет впереди.

- Но матч быстротечный, это не классические 32 партии. Надо бы уже белыми начинать играть на победу…

- Думаю, в ближайшие дни все станет гораздо интереснее. Я даже в это уверен. А на счет первых двух партий, у меня было подозрение, что они могут пройти по такому сценарию. Думаю, третья и четвертая партии будут гораздо интереснее.

Напомним, в Нью-Йорке сегодня ночью по московскому времени завершилась вторая партия матча на первенство мира по шахматам между действующим чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом на корону российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. Счет в матче – 1:1. Третья партия пройдет в понедельник. Белыми играет Карлсен.





