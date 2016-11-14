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Поиграли и пропали. 9 футболистов из РФПЛ, о которых мы стали забывать

Геннадий Никитов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» рассказывает об игроках, которые не так давно играли в основных составах, а теперь обосновались на скамейках запасных.

Евгений МАКЕЕВ («Спартак»)

Время на поле в нынешнем сезоне РФПЛ: 0 минут
Трансферная стоимость: 800 тысяч евро*

Еще несколько лет назад оборону «Спартака» сложно было представить без универсала Макеева, который мог сыграть на фланге и в центре. Проблемы с попаданием в состав начались у Евгения еще в прошлом сезоне (15 матчей). В нынешнем стало хуже. Да, свою роль сыграли травмы, но, на данный момент футболист ни разу не вышел на поле, и, видимо, Массимо Каррера не рассчитывает на Макеева, который находится в системе клуба практически 10 лет.

Денис ДАВЫДОВ («Спартак»)

Время на поле в нынешнем сезоне РФПЛ: 14 минут
Трансферная стоимость: 600 тысяч евро

Время идет, а один из самых перспективных молодых игроков красно-белых так и остается подающим надежды. Давыдов потерял доверие еще при Дмитрии Аленичеве, а новый главный тренер «Спартака» не выпускает форварда на поле даже при дефиците нападающих. Игровую практику Денис получает в «Спартаке-2», где в этом сезоне за 17 матчей забил 6 голов.

Александр РЯЗАНЦЕВ («Зенит»)

Время на поле в нынешнем сезоне РФПЛ: 0 минут
Трансферная стоимость: 1.2 млн. евро

После возвращения из «Урала» Рязанцев мог продолжить карьеру в «Ростове», но в последний момент сделка сорвалась. Итог - полузащитник практически не попадает в заявку питерского клуба и ждет зимнего трансферного окна.

Соломон КВЕРКВЕЛИЯ («Рубин»)

Время на поле в нынешнем сезоне РФПЛ: 0 минут
Трансферная стоимость: 4 млн. евро

Три сезона подряд грузинский защитник стабильно выходил на поле в составе «Рубина» и был одним из лидеров. Все изменилось после того, как казанский клуб возглавил Хави Грасия – футболист перестал попадать даже в заявку «Рубина» и не скрывает, что хочет покинуть команду.

Давид ЮРЧЕНКО («Анжи»)

Время на поле в нынешнем сезоне РФПЛ: 0 минут
Трансферная стоимость: 2 млн. евро

В прошлом сезоне Юрченко блистал в воротах «Уфы». Во многом благодаря его уверенной игре клуб сохранил прописку в РФПЛ. Продлевать контракт с уфимцами вратарь не стал, а выбрал «Анжи», где пока проигрывает конкуренцию Александру Беленову.

Павел ЯКОВЛЕВ («Анжи»)

Время на поле в нынешнем сезоне РФПЛ: 90 минут
Трансферная стоимость: 1 млн. евро

Долгое время Яковлев был одной из надежд «Спартака», но прошедшим летом стороны решили разорвать контракт по обоюдному согласию. Долго без работы полузащитник не был и подписал трехлетнее соглашение с «Анжи». Карьера в новом клубе пока не задалась. Сыграв за махачкалинцев всего один матч, футболист получил травму, после которой восстанавливается почти два месяца.

Арсений ЛОГАШОВ («Локомотив»)

Время на поле в нынешнем сезоне РФПЛ: 0 минут
Трансферная стоимость: 800 тысяч евро

Два с половиной года назад Логашов выигрывал Кубок России с «Ростовом» и считался одним из лучших российских фланговых защитников. После возвращения в «Локомотив» получил несколько шансов закрепиться в составе «железнодорожников», но не смог ими воспользоваться. Итог – место на скамейке запасных и постоянные слухи о смене клуба.

Борис РОТЕНБЕРГ («Локомотив»)

Время на поле в нынешнем сезоне РФПЛ: 0 минут
Трансферная стоимость: 500 тысяч евро

Два сезона подряд Ротенберг был настоящим талисманом «Динамо», а потом «Ростова». При нем его бывшие команды практически не проигрывали. В последнем туре прошлого чемпионата защитник получил травму, от которой оправился только недавно. Во время восстановления Борис успел перейти в «Локомотив», за который еще ни разу не сыграл. Практику Ротенберг получает в молодежном составе москвичей.

Эммануэль ФРИМПОНГ («Арсенал»)

Время на поле в нынешнем сезоне РФПЛ: 96 минут
Трансферная стоимость: 1 млн. евро

В российском чемпионате легионер появился в сентябре 2014 года. Сначала Фримпонг выступал за «Уфу», с которой в итоге разорвал контракт, а в минувшее межсезонье футболист перешел в «Арсенал». Правда, не в лондонский, где когда-то выступал, а тульский. В новой команде ганец занял место на скамейке запасных и появляется на поле по большим праздникам.

*цены – по transfermarkt.de

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