Борис Майоров: Зря мы твердим, что НХЛ – это круто. Сами пацанов туда толкаем

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что в массовом отъезде юных российских игроков за рубеж виноваты российские СМИ.

В субботу Президент России Владимир Путин побывал в Ярославле, где встретился с руководством ХК «Локомотив» и воспитанниками местной спортшколы. В ходе этого визита глава государства высказал обеспокоенность массовым отъездом талантливых российских юниоров за океан.

Но можно ли законодательно запретить молодым игрокам уезжать в НХЛ?

– Это очень непростая ситуация, – заявляет Борис Майоров. – Когда создавалось новое государство, создавалась Россия, всем ее гражданам была гарантирована свобода передвижения и свобода места работы в другом государстве в том числе.

Поэтому исходя из Конституции мы никому запретить уезжать не можем. Либо надо вводить новые государственные законы. Другим путем запретить хоккеистам уезжать в НХЛ и другие североамериканск ие лиги невозможно.

С другой стороны, клуб растит игрока с шести лет, а потом он в 17-18 лет уезжает навсегда… И это вроде бы тоже неправильно! Получается, что клуб выкинул свои деньги на ветер.

Ввести первые длительные контракты? Не пойдет! Это уже было и закончилось скандалом. 17-летних игроков заставляли подписывать длительные договоры на пять лет со своим первым клубом. И в итоге подавляющее большинство из них просто «погибло». Ну много ли 17-летних с ходу пробьется в основной состав команды КХЛ?! От этого отказались…

Мне-то кажется, что многое тут зависит не только от законодательства , но и от нашего менталитета. Мы сами слишком сильно пропагандируем НХЛ. На страницах российской прессы материалов о заокеанской лиге запредельно много.

А приоритет должен быть у нашего чемпионата. К примеру, в финской газете вы никогда не найдете интервью с игроком НХЛ, будь это хоть Селянне, описания матча или восхваления ее рекордов. Результаты матчей на последней страничке. И все! Это касается и НХЛ, и НБА, и американского футбола.

Ведь получается, что мы сами с детства вдалбливаем мальчишкам в голову, что НХЛ – это очень круто. А потом сами же на них обижаемся- почему уезжаете?

Российские клубы тоже должны более плотно работать со своими воспитанниками. Объяснять им, что за океаном медом не намазано. Что их там никто не ждет. Их агенты выталкивают в Северную Америку в надежде сорвать свой куш. А не получится у парня ничего – с агента взятки гладки.

Я не очень понимаю этой страсти – обязательно улететь за океан. Разве в 16-17 лет игроки – уже зрелые люди? Которые могут трезво оценивать жизнь и свои собственные возможности? Нет! Их туда выталкивают агенты. А порой и родители этому способствуют.

Классический пример – Кирилл Кабанов. Шесть лет карьеры человек выкинул на ветер. И все равно в итоге вернулся к нам через Швецию. Играет сейчас за «Нефтехимик» и фактически начинает все сначала. Не все так просто…