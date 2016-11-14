Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Теннис  Вавринка2:6, 3:6Нисикори
Хоккей  Динамо Рига- : -Ак Барс
Хоккей  Торпедо1 : 1Салават Юлаев
Теннис  Маррэй- : -Чилич
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Борис Майоров: Зря мы твердим, что НХЛ – это круто. Сами пацанов туда толкаем

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Борис Майоров
Борис МайоровИсточник: «Советский спорт»

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров считает, что в массовом отъезде юных российских игроков за рубеж виноваты российские СМИ.

В субботу Президент России Владимир Путин побывал в Ярославле, где встретился с руководством ХК «Локомотив» и воспитанниками местной спортшколы. В ходе этого визита глава государства высказал обеспокоенность массовым отъездом талантливых российских юниоров за океан.

Но можно ли законодательно запретить молодым игрокам уезжать в НХЛ?

– Это очень непростая ситуация, – заявляет Борис Майоров. – Когда создавалось новое государство, создавалась Россия, всем ее гражданам была гарантирована свобода передвижения и свобода места работы в другом государстве в том числе.

Поэтому исходя из Конституции мы никому запретить уезжать не можем. Либо надо вводить новые государственные законы. Другим путем запретить хоккеистам уезжать в НХЛ и другие североамериканские лиги невозможно.

С другой стороны, клуб растит игрока с шести лет, а потом он в 17-18 лет уезжает навсегда… И это вроде бы тоже неправильно! Получается, что клуб выкинул свои деньги на ветер.

Ввести первые длительные контракты? Не пойдет! Это уже было и закончилось скандалом. 17-летних игроков заставляли подписывать длительные договоры на пять лет со своим первым клубом. И в итоге подавляющее большинство из них просто «погибло». Ну много ли 17-летних с ходу пробьется в основной состав команды КХЛ?! От этого отказались…

Мне-то кажется, что многое тут зависит не только от законодательства, но и от нашего менталитета. Мы сами слишком сильно пропагандируем НХЛ. На страницах российской прессы материалов о заокеанской лиге запредельно много.

А приоритет должен быть у нашего чемпионата. К примеру, в финской газете вы никогда не найдете интервью с игроком НХЛ, будь это хоть Селянне, описания матча или восхваления ее рекордов. Результаты матчей на последней страничке. И все! Это касается и НХЛ, и НБА, и американского футбола.

Ведь получается, что мы сами с детства вдалбливаем мальчишкам в голову, что НХЛ – это очень круто. А потом сами же на них обижаемся- почему уезжаете?

Российские клубы тоже должны более плотно работать со своими воспитанниками. Объяснять им, что за океаном медом не намазано. Что их там никто не ждет. Их агенты выталкивают в Северную Америку в надежде сорвать свой куш. А не получится у парня ничего – с агента взятки гладки.

Я не очень понимаю этой страсти – обязательно улететь за океан. Разве в 16-17 лет игроки – уже зрелые люди? Которые могут трезво оценивать жизнь и свои собственные возможности? Нет! Их туда выталкивают агенты. А порой и родители этому способствуют.

Классический пример – Кирилл Кабанов. Шесть лет карьеры человек выкинул на ветер. И все равно в итоге вернулся к нам через Швецию. Играет сейчас за «Нефтехимик» и фактически начинает все сначала. Не все так просто…

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Борис Майоров: Надо вернуть вылет из КХЛ по спортивному принципуДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о реформах, который могут произойти в КХЛ.«Кузня» подписала защитника ТитоваНовокузнецкий «Металлург» подписал двусторонний контракт с защитником Александром Титовым, сообщается на официальном сайте КХЛ.Вадим Шипачев: Обидно, что не помогли Шестеркину в концовке и пропустили голНападающий СКА Вадим Шипачев поделился мнением о победе над ярославским «Локомотивом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (7:1).Нападающий Энлунд перейдет в «Куньлунь»Форвард ЦСКА Йонас Энлунд, ранее помещенный столичным клубом в список отказов, продолжит карьеру в «Куньлуне», сообщает «Р-Спорт».Сергей Макаров: Если бы с Ларионовым были защитниками, могли бы до 50 лет игратьДвукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров рассказал о впечатлениях от матча легенд НХЛ, во время которого он руководил командой Эрика Линдроса.Игорь Ларионов: Фетисов и Касатонов не приехали, поэтому сам попросился в оборонуТрехкратный обладатель Кубка Стэнли Игорь Ларионов объяснил, почему в матче легенд НХЛ играл на позиции защитника.Эл Монтойя: Только Дацюк забивал такие голы, как КейнГолкипер «Монреаля» Эл Монтойя высказался о голе форварда «Чикаго» Патрика Кейна в матче команд в регулярном чемпионате НХЛ.Борис Майоров: Нельзя вводить для юниоров первые длительные контракты. Это их погубитДвукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о том, как удержать в России наши молодые хоккейные кадры.Найджел Доус: Матч с «Автомобилистом» стал одним из самых сложных в домашней серииНападающий «Барыса» Найджел Доус подвел итог домашней серии команды.Жозе Теодор: Прайс сейчас лучший, кажется, что ему все дается легкоБывший голкипер «Монреаля» Жозе Теодор высказался об игре нынешнего вратаря «Канадиенс» Кэри Прайса.«Куньлунь» подпишет нападающего Саллинена«Куньлунь Ред Стар» в ближайшее время заключит контракт с форвардом Томи Саллиненом, сообщает «Чемпионат».Александр Медведев: Оптимизация клубов КХЛ должна складываться из объективных факторовПервый президент КХЛ и член совета директоров лиги Александр Медведев высказался о возможном сокращении числа клубов КХЛ.Владимир Ткачев: СКА или ЦСКА? Меня все устраивает в «Адмирале»Нападающий «Адмирала» Владимир Ткачев поделился мнением о возможном переходе в СКА или ЦСКА.Рене Фазель: Деньги на страховку игроков НХЛ – не проблема, мы найдем ихПрезидент ИИХФ Рене Фазель заверил, что Международная федерация хоккея совместно с Международным олимпийским комитетом найдут деньги на страховку игроков НХЛ на время Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане.Карлссон, Арзамасцев и Шипачев признаны лучшими игроками недели в КХЛКХЛ определила лучших игроков 11-й игровой недели регулярного чемпионата.Игинла обошел Гретцки по числу матчей в НХЛФорвард «Колорадо» Джером Игинла сыграл в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (0:2).«Трактор» вернул Губарева спустя две недели после обмена в «Авангард»Форвард Данил Губарев вернулся в «Трактор» из «Авангарда».Дмитрий Чернышенко: Количество команд КХЛ может быть сокращеноПрезидент КХЛ Дмитрий Чернышенко допускает сокращение числа клубов лиги в следующем сезоне.Владимир Плющев: Ничего не сделаешь с тем, что Ковальчук играет так, как он может и хочетЗаслуженный тренер России Владимир Плющев, в 2002-2003 годах возглавлявший сборную России, высказался о лидерстве СКА в регулярном чемпионате КХЛ и результативности форварда команды Ильи Ковальчука.Валерий Зелепукин: Моя отставка связана с тем, что результат «Металлурга» не соответствует амбициям клубаСпортивный директор новокузнецкого «Металлурга» Валерий Зелепукин заявил, что ушел в отставку со своего поста.

Борис Майоров
Борис Майороввсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение