Месси без «Барсы»: «Манчестер Сити», Аргентина или Китай?

Лионель Месси Источник: Reuters

Лионель Месси отказался продлевать контракт с «Барселоной». Рассказываем, куда отправится нападающий, если решит уехать из Испании.

В понедельник испанская газета Marca сообщила шокирующие новости: Лионель Месси не хочет обсуждать с руководством «Барселоны» продление контракта. В этом сезоне Лео будто подменили: он радикально сменил имидж, набил татуировки по всему телу, скандально распрощался со сборной Аргентины (потом ярко вернулся), а после поражения от Бразилии назвал команду тем же словом, что и Леонид Слуцкий Россию. И, как оказалось, хорошенько подумав в отпуске о своей жизни в Испании, попросил передать руководству «Барселоны», что не хочет начинать переговоры о продлении контракта.

Нежелание Месси думать о новом соглашении (текущее заканчивается в 2018 году) вовсе не означает, что клубу придется второпях продавать нападающего. Да, президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу был шокирован весточкой от Лео. И, как говорят в Испании, попытается сделать все от него зависящее, чтобы не стать «тем президентом, кто позволил легенде клуба уйти».

Тем не менее, последнее слово останется за игроком. Как сообщает Marca, Месси не принял окончательного решения. И вообще задумался об уходе только по одной причине — судебного разбирательства с налоговой. Был момент, когда Лео немедленно хотел сменить клуб. И произошло это после того, как суд признал игрока и его отца виновными в налоговом мошенничестве. Нападающего и Месси-старшего обязали выплатить штраф в размере 3,5 миллионов евро. Отца игрока также приговорили к 21 месяцу заключения. Лионель посчитал такой приговор предвзятым отношением со стороны испанских властей. Он уверен, что является кем-то вроде козла отпущения для системы правосудия. И не понимает почему в похожих случаях другие известные личности не были наказаны так же строго. В 2017 году суд рассмотрит апелляцию семьи Месси. В зависимости от итогов футболист решит, оставаться ли в Испании или искать новую страну с более лояльной налоговой службой.

Впрочем, что бы ни говорил Месси, в «Барселоне» надеются, что как и в случае с уходом из сборной, игрок изменит свое решение. Хотя известно, что простое повышение зарплаты — до 48 миллионов плюс 21 млн. бонусов — в этом вопросе ничего не изменит.

Если не «Барса», то куда может отправиться один из лучших футболистов современности?

Есть три возможных варианта. Но если Лионель решит покинуть «Барселону» до 2018 года, неустойку (250 миллионов евро) смогут заплатить лишь в Европе, возможно, в Китае.

Европа. «Манчестер Сити»/ «ПСЖ»

Английская команда - наиболее вероятный выбор Месси. Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола, а также руководство клуба не раз заявляли, что не надеются заполучить игрока. Но...Если Месси позвонит и попросит о контракте, двери «Сити» для него всегда открыты. Есть и «ПСЖ», который готов тратить на футболистов «Барселоны» любые деньги. Полгода назад французы безуспешно пытались подписать Неймара. За Месси они тоже поборются.

Аргентина. «Ньюэллс Олд Бойз»

В этом клубе Месси начинал играть в футбол, пусть и выступал лишь за юношескую команду (с 6 до 13 лет). Он не раз признавался, что не против завершить карьеру на родине. В таком случае Лионель пойдет по стопам другой экс-звезды «Барсы» Роналдиньо, который уехал из Европы в Бразилию в 31 год.

Китай

Самый невероятный вариант. Трудно представить, сколько китайцам нужно предложить Месси, — и помогут ли деньги — чтобы тот согласился променять Европу на страну, где футбол все еще недостаточно развит. Хотя на один сезон съездить можно. Вот только вернуться в Европу после такого «отпуска» будет непросто.