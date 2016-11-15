Юрзинов: Сережка Макаров на чемпионате мира бегал как кот в сапогах! (видео)

Легендарный тренер Владимир Юрзинов рассказывает о Сергее Макарове, которого ввели в Зал славы в Торонто.

- Бог с ним, с этим Залом славы! – восклицает Владимир Юрзинов. – Это там, в НХЛ. А вот Сережа Макаров – это наш уральский самоцвет. Вот что главное.

У меня с Макаровым связаны все победы того времени. Это ведь хоккейная семья. Три брата, старший Николай – как наставник. И вот Сережа. Интереснейший парень с очень любопытным характером! У него же всегда свое мнение. Он же его не менял никогда!

Его еще в молодежной команде намыливали. Все одно, а Макаров – другое! Потом в «Трактор» пришел Анатолий Михайлович Кострюков. И говорит: «А вот этого парня дайте мне сюда!»

И он его взял. А знаете, как играл Сережка? Никому пас не отдавал. Он мог, конечно. Но больше любил накрутить, забить. Нестандартный форвард, не вписывался ни в какие рамки.

А ведь наша школа и стоит на том, что находятся такие вот самородки. Да и сам Михалыч был очень хорошим игроком. Несгибаемый защитник, потом тренер. Проявил себя не только в хоккее, но и в футболе. Может, молодые наставники начали бы строить такого форварда как Макаров. А вот Кострюков дал ему играть.

Вы же знаете примету? Чем талантливее игрок, тем хуже характер. Но Макаров сразу раскрылся. Потому что яркий, самобытный. Индивидуально очень сильный. Это звезда.

Что еще вспоминаю о Макарове? Чемпионат мира 1978 года. Виктор Тихонов его только взял. И вот там Сережке дали новые коньки. Он в них выглядел как кот в сапогах. А ведь играть надо! И он в этих валенках бегал. Витюша на лавке кричит ему: «Снимай!» Макаров ни в какую.

Сережа – необычный, талантливый и в жизни. Вы знаете, что он хорошо рисовал? В молодежной сборной делал все стенгазеты. Об этом мне Виталька Давыдов рассказывал.

Макаров очень много читал. Замкнутый в себе, сосредоточенный, всегда с книгой. Творческий креатив переносился на хоккей. Мог изменить направление в любой момент, как никто другой умел раздеть финтами защитника и вратаря. Делал это на инстинкте, с необычайной легкостью! Благодаря своей природной координации.

Вот она, индивидуальность уральского самоцвета. В этом знаменитом звене КЛМ он исполнял свою важную роль. Они же все разные были – Игорь Ларионов, Володя Крутов, Слава Фетисов, Леша Касатонов… Играли фантастически! А объединяла их одна черта – преданность хоккею. Большая беззаветная любовь. Каждый матч – как песнь души. Такими же были Мальцев, Харламов… Они в игре забывали о своих титулах, звездности. Поэтому их так любили зрители.

Помню, как Макаров на чемпионате мира-1982 играл с тяжелой травмой плеча. И ведь не один он такой был! Это считалось само собой разумеющимся. Ах какие бойцы, какие характеры! Знали бы вы, с какой травмой Виктор Тюменев вышел на Олимпиаде в 1984 году. Врач мне говорил: «Да вы что! Он не может играть, домой отправляйте». Но через день Тюменев вышел с этой ногой и ни разу не заикнулся.

Такое вот сильное поколение было в сборной. Сережка – один из них. Самоцвет в прекрасном обрамлении той команды ЦСКА и сборной СССР. И собрал тех ребят Виктор Тихонов. Вообще в Зал славы нужно вводить всю пятерку, включая тренера.