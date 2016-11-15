«Вы, немцы, никогда не изменитесь». Ответ Сан-Марино на критику Томаса Мюллера

Представитель Национального олимпийского комитета Сан-Марино Алан Гасперони раскритиковал нападающего сборной Германии Томаса Мюллера и председателя правления «Баварии» Карла-Хайнца Румменигге.

После гостевого разгрома немцами сборной Сан-Марино со счетом 8:0 Мюллер заявил, что матчи против таких любительских команд не имеют смысла и ведут только к неоправданному риску получения травм. Румменигге поддержал нападающего «Баварии» в этом вопросе.

Приводим полный текст письма Гасперони:

Дорогой Томас Мюллер!

Ты прав. Матч, сыгранный в пятницу вечером, никому не нужен. И прежде всего тебе. С другой стороны, дорогой Томас, разве плохо, когда нет матчей бундеслиги, приехать в Сан-Марино почти бесплатно на уикенд, который ты, конечно, мог бы провести лежа на диване с женой на своей роскошной вилле или заработать несколько тысяч евро, приняв участие в спонсорском мероприятии? Я тебе верю. Но позволь привести 10 причин, которые заставляют меня считать, что матч Сан-Марино – Германия все же был очень полезен. Я хочу, чтобы ты хорошо подумал и высказал свое мнение по этому поводу.

1. Он был нужен, чтобы показать тебе, что даже таким слабым командам, как наша, забить совсем непросто. И не говори, что не расстроился, когда наша вратарь Симончини не позволил тебе стать одним из авторов голов.

2. Он был нужен, чтобы дать понять твоим руководителям (в том числе Беккенбауэру и Румменигге), что футбол не является их собственностью, а принадлежит всем, кто его любит, в том числе, хотите вы того или нет, и нам тоже.

3. Он был нужен, чтобы сотня журналистов, приехавших со всей Европы, убедилась, что есть еще парни, которые мечтают о воплощении мечты, а не о банковских чеках.

4. Он был нужен, чтобы все поняли, что вы, немцы, никогда не изменитесь. История вас пока не убедила, что высокомерие - не гарантия победы.

5. Он был нужен, чтобы 200 сан-маринских мальчишек, наблюдавших за игрой, поняли, почему тренеры призывают их всегда полностью выкладываться на поле. Кто знает, может быть, когда-то в матче против чемпионов мира им воздастся сторицей за все жертвы.

6. Он был нужен твоей федерации (и нашей тоже), чтобы деньги, заработанные на продаже телеправ, потратить не на компенсацию тебе за беспокойство, а на строительство спортивных сооружений для детей в твоей стране, футбольных школ, более безопасных стадионов. Расскажу тебе по секрету, что наша федерация построит новое футбольное поле в затерянной в провинции деревушке Аквавива. Чтобы его построить, тебе пришлось бы потратить зарплату за полгода. Нам оно обойдется за сумму, которую мы заработали за 90 минут. Неплохо?

7. Он был нужен, чтобы у газет появился хороший повод рассказать о стране, которую по размерам можно сравнить с сектором на стадионе в Мюнхене. Футбольный матч – всегда хороший повод, не так ли?

8. Он был нужен, чтобы твой друг Серж Гнабри сыграл на сборную и забил три гола. Теперь он может попросить «Вердер» заключить с ним новый контракт, в котором его зарплата будет в два раза выше нынешней.

9. Он был нужен, чтобы напомнить немного загрустившим сан-маринцам, что у нас есть настоящая сборная. Вы – футболисты почти без недостатков. Но, случалось, и вы, когда проигрывали, начинали бить соперника по ногам. Разве не так?

10. Он был нужен, чтобы я понял важную вещь: пусть вы носите лучшую экипировку Adidas, все равно не понимаете, что с сандалями нельзя надевать белые носки!

С уважением

твой Алан Гасперони».