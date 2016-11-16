Пять смертей стадиона в Питере

То, что стадион на Крестовском острове стал бездонным дном с точки зрения трат – это давно уже не новость. Как говорит один мой знакомый пропагандист, «это новость, хорошо проверенная временем».



Теперь мы знаем, что тянет он в свою воронку не только деньги, но и человеческие жизни. О некоторых из них известно, о некоторых, наверняка, умалчивают. По крайней мере, можно это предположить.

На днях сообщалось, что на строящемся стадионе обнаружен труп рабочего из КНДР. И это уже как минимум пятый из известных нам случаев.

О смертельных случаях до декабря 2015 года нам не сообщали. Первый из объявленных эпизодов случился 4 декабря прошлого года, когда 28-летний рабочий-верхолаз упал с 52-метровой высоты и погиб на месте.

Ровно через неделю погиб 23-летний монтажник из Твери, который тоже упал с крыши стадиона. Как отметили в строительной компании, оба раза причиной происшествия послужила неосторожность самих погибших. Про условия труда ничего не сообщалось. В одном случае рабочего вниз потянул груз (хотя показания разнились), в другом – рабочий наступил на край кровли, которая оказалась не закреплена.

Третья трагедия произошла 5 августа 2016 года, когда 41-летний рабочий тоже упал. Не с 52 метров, как первые два, а с высоты четвертого этажа. Но спустя три дня, так и не придя в сознание, скончался и он.

В октябре на питерском долгострое произошел еще один несчастный случай: в шахту лифта сорвался один рабочий. Про последний (пятый из известных нам) случаев мы уже сообщили выше.

Все эти годы, пока идёт начатое в 2007 году строительство, происходят скандалы. Самые громкие – это повышение стоимости строительства почти на порядок и многократный перенос сроков сдачи объекта. Изначально было запланировано, что первые матчи пройдут здесь в марте 2009 года. Про истории с качество поля уже и упоминать не будем.

Теперь же стало известно, что правительство Санкт-Петербурга расторгло контракт с Главгосэкспертиз ой России, без заключения которого стадион не может быть достроен и принят в эксплуатацию. Таким образом, это фактически означает, что сроки сдачи арены вновь сдвинутся.