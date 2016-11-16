Что не так с Карякиным? Комментарий экс-чемпиона мира

В чем должен добавить Сергей и почему Карлсен никак не может выиграть

Экс-чемпион мира Александр Халифман отдает должное упорству Сергея Карякина, указывает на просчеты его тренерского штаба и считает не оптимальной форму Карлсена.

- В третьей и четвертой партиях матча была изнурительная борьба, и в обоих Карякин был на грани поражения…

- Партии прошли по одному сценарию – Сергей проявил себя отличным защитником, но, мягко говоря, очевидно, что-то пошло не так: в обоих партиях Карякин прошел через поражение. Карлсен в середине партий Карякина переигрывает. Это плохой знак. Сергей – молодец, проявил упорство, свои лучшие качества. Но если б чемпион находился в лучшей форме, то никакое бы упорство не помогло. Видимо, что-то в консерватории нужно менять.

- Вы считаете, Карлсен не в стопроцентной форме?

- Оба гроссмейстера какие-то отрезки партий проводили образцово. Но когда козыри были в руках Карлсена, в третьей и четвертой партиях, просто нужно было добить соперника, он с этим не справился. Что Магнусу не свойственно – обычно он не прощает ошибок.

- По-другому поставлю вопрос: может, это высочайший уровень Карякина не позволил Карлсену выиграть эти партии? Других соперников чемпион мира из таких позиций не выпустил бы.

- Сергей здорово защищался, тут нет вопросов. Но совсем чуть-чуть не хватило чемпиону для победы в каждой партии. Ведь мы не говорим, что Карякин удержал позиции на ничейной грани. Он в обеих партиях прошел через проигрыш. Это надо принимать и понимать и делать из этого выводы.

- Все-таки уточню: Карлсен не в стопроцентной форме из-за того, что не реализовал свое преимущество в двух последних партиях, или у вас еще есть какие-то аргументы?

- По первым двум партиям какие-то выводы делать было сложно. Но сейчас уже появились четкие признаки того, что, к сожалению, о чем я говорил перед началом матча, основные надежды Карякин должен был возлагать на преимущество в дебютной подготовке. Возможно, пока мы еще чего-то не увидели, но пока ни малейшего преимущества в дебютах у Сергея не просматривается. Что касается Карлсена, он чего-то не добирает.

- Не видно убойных домашних заготовок, что характерно для матчей на первенство мира.

- Новинки будут. Теперь соперники начнут играть поострее. Поэтому что-то интересное в дебютах мы обязательно увидим. Пока еще гроссмейстеры не предъявили весь свой арсенал, который у них есть в загашнике. На мой взгляд, сейчас мяч на стороне Карякина, и ему надо подумать о том, чтобы что-то поменять. Потому что нынешнее течение матча ничего хорошего ему не обещает. Надо что-то придумывать, что-то изобретать.

- Но ведь резкая игра увеличивает риск поражения, а на такой короткой дистанции можно не успеть отыграться. Ведь поражение – это дополнительное психологическое давление на игроков.

- Отыграться всегда можно, но как мы видим, пока ни один из соперников не хочет оказаться в роли отыгрывающегося.

После четырех партий счет остается равным - 2:2. В среду 16 ноября на матче выходной день. Очередная, пятая партия, состоится в четверг 17 ноября, белые фигуры будут у Магнуса Карлсена.