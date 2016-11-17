Князь репортажа. Последнее интервью Котэ Махарадзе
КОТЭ МАХАРАДЗЕ: МОЖЕТ, ЭТО ДИВЕРСИЯ?
Поначалу Котэ был не в духе. Смотрел на экран без привычного интереса, был немногословен.
– Играют две никчемные команды, – наконец выносит вердикт мэтр. – В Грузии и России есть люди, готовые бомбить друг друга. Я тоже сторонник бомбардировок, с одной оговоркой – пусть бомбардировке подвергнутся только ворота команд Грузии и России и только футбольными мячами.
К середине первого тайма Котэ оживился:
– Я впервые вижу сборную Грузии, которая показывает достойный футбол. Очень нравится Арвеладзе. На нем строится вся игра. А когда на поле вышел Деметрадзе, наши атаки стали осмысленнее и острее. Впрочем, Россия пока не играет так, как умеет.
На стадионе гаснет свет, российский комментатор Виктор Гусев резюмирует: «От высокого напряжения в отношениях между Грузией и Россией полетел трансформатор».
Котэ с доброй иронией замечает:
– Ну, вот и Виктор сказал в эфире что-то удачное.
После 45 минут игра не возобновляется, Махарадзе тяжело переживает:
– Стыд и позор! Как такое может быть на глазах у всего мира, в присутствии президента республики?! Такие вещи случайно не происходят. Может, это диверсия?
– Ну что ты переживаешь?! – успокаивает его супруга, Софико Чиаурели. – Как я ненавижу этот футбол! Раньше любила, а теперь терпеть его не могу.
– Правда-правда, – подтверждает Котэ. – Я уже на стадион не хожу – смотрю на дому. Мне тяжело по лестницам там подниматься. А здесь ни шума трибун, ни энергии футбольного театра. Софико смотрела-смотрел
«ТЕАТР ВАТИКАНА»
В это время с арены приезжают гости, в том числе и двое из трех членов нашей бригады.
– А я ведь президент рода Махарадзе, – рассказывает Котэ Иванович. – Как-то выяснилось, что нас, Махарадзе, в Грузии около восьми тысяч. Махарадзе – небогатый род, бедные дворяне, куда нам тягаться со Стюартами и Бурбонами...
– А еще нас с Котэ называют театром Ватикана
– Кризис не отбил у людей охоту ходить по театрам?
– А вы знаете, что самое большое количество премьер – 20 – у нас пришлось на период междоусобной войны? – парирует Котэ. – Грузины – это особый народ...
Софико горько вздыхает:
– И все-таки времена тяжелые. Раньше я не могла себе представить, что грузинка будет просить милостыню. И вот когда я первый раз увидела грузинку в старой шляпке с вуалью, в перчаточках, с дрожащей протянутой рукой – я расплакалась навзрыд. Было видно: когда-то это была гордая женщина и жила богато, а теперь вынуждена унижаться...
ПОСЛЕДНЕЕ ЗАСТОЛЬЕ
На террасе гостеприимного дома накрыт роскошный грузинский стол. Очаровательная Екатерина из нового поколения Махарадзе-Чиауре
– Попробуйте этот салат, – энергично настаивает Катя, – его делала сама Софико.
В семье Махарадзе любят острые блюда. Поживешь здесь лет десять – обязательно заработаешь гастрит.
Все разговоры только о сегодняшнем футболе.
Хлопает калитка, и во дворе появляется взволнованный внук Чиаурели, собкор одной из телекомпаний.
– Только что российские информагентства передали, что грузинские болельщики забросали камнями автобус с московскими журналистами, – сообщает он. Застольные разговоры смолкают. А он растерянно продолжает: – Самое интересное, что я сам ехал в этом автобусе, но об обстреле узнал только из ленты новостей! Откуда это берется?
– А откуда берется Панкисское ущелье? Кто все это придумал? – взрывается спокойный до этой минуты Котэ.
А потом очень эмоционально и с горечью он вместе с Софико говорили о том, что стало с Грузией и Россией, с тех пор как две братские республики перестали называть себя братскими...
Вскоре нам позвонили из редакции. Надо было срочно отправлять материал в номер. Мы извинялись, что так и не смогли толком погостить.
Котэ огорчился:
– Да вы толком даже поужинать не успели…
Затем выбирает на столе самые красивые грушу и персик и вручает беспокойным гостям на дорогу.
– Вы только, пожалуйста, напишите все так, как увидели своими глазами, – просит, провожая нас до ворот, Екатерина. – Очень обидно, когда о Грузии пишут неправду...
Мы ушли, а через несколько минут в доме Махарадзе случилась беда – Котэ сразил инсульт. Уже утром мы узнали, что «скорая» отвезла его в реанимацию 9-й больницы города Тбилиси. Что Котэ находится без сознания. И к нему никого не пускают, кроме Софико.
P.S. Так мы оказались последними журналистами, кто поговорил с великим Махарадзе.
Через 2 месяца, 19 декабря 2002 года, его не стало.