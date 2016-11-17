«Грузин на экспорт». 90 лет Котэ Махарадзе

Котэ Махарадзе. Фото из архива М.К. Махарадзе

Сегодня в Тбилиси будет открыта улица Котэ Махарадзе, а страна отметит 90-летие со дня рождения выдающегося сына грузинского народа, актера, телеведущего и одного из самых популярных советских и грузинских спортивных комментаторов.

– К дню рождения Котэ мы переиздали книгу о нем – «Котэ Махарадзе. Репортаж без микрофона», которая вышла в свет в 1998 году, – рассказывает обозреватель «Советского спорта» и коллега Махарадзе по комментаторскому цеху Геннадий Орлов, приехавший в столицу Грузии на празднование. – Дополнили ее воспоминаниями Олега Басилашвили, Никиты Симоняна, Эрнеста Серебренникова, Кирилла Набутова и других, кто хорошо его знал. Я привез в Тбилиси 30 экземпляров. Когда проходил контроль на границе, грузинский таможенник удивился, куда везу столько книг. Но, узнав, что это книга о Котэ, сразу меня пропустил.

– Как вы познакомились с Махарадзе?

– Нас свела судьба. В середине 70-х Котэ и я были единственными немосковскими комментаторами, которых выпускали в прямой эфир. Потом работали вместе на Олимпиадах, чемпионатах мира, других крупных соревнованиях. Стали дружить семьями – он приезжал ко мне в Ленинград вместе с женой, знаменитой грузинской актрисой Софико Чиаурели. Котэ был интеллигентным, благородным и умным человеком. Как Жана Габена называли «французом на экспорт», так Котэ был «грузином на экспорт» – многие в СССР именно по нему судили о его соотечественника х.

– Любителям спорта очень нравились его акцент и проникновенные интонации. Махарадзе можно было узнать по первом слову.

– Котэ был комментатором от бога. Он, конечно, говорил о голах, очках и секундах, но умел, как никто другой, рассказать о характере спортсмена или тренера, об их психологическом состоянии, эмоциях. И всегда очень уважительно относился к спортсменам.

По словам ученика и коллеги Махарадзе Джамлета Хухашвили, ныне директора спортивной радиостанции «Джако», в Грузии с размахом отметят 90-летие знаменитого соотечественника .

– В четверг утром родные, близкие, друзья, болельщики и все, кто знал и ценил Котэ, соберутся на кладбище, где он похоронен, а днем отправятся на церемонию открытия улицы Котэ Махарадзе, – рассказал Хухашвили. – Торжества в его честь состоятся вечером. Будет показан фильм о Котэ. Он будет посмертно награжден Олимпийским орденом, который вручается за особые заслуги перед олимпийским движением.

Котэ был не только выдающимся комментатором, но и великим актером. Народным актером. Он основал свой театр («Театр одного актера») и выступал в разных странах со спектаклями. Хорошо, что к 90-летию переиздали книгу. Она поможет всем, кто любил Котэ, вновь вспомнить о том, каким он был.