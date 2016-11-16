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«Спартак» без Зе Луиша. Как это будет

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Спартак» без Зе Луиша. Как это будет
Источник: «Советский спорт»

Обозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о травме Зе Луиша и альтернативных вариантах «Спартака».

Во время очередной томительной паузы «Спартак» вновь понес кадровые потери. В октябре из строя выбыл Промес, без которого пришлось играть с «Ростовом», «Уралом», а потом еще и «Томью». Теперь в лазарет отправился Зе Луиш, второй игрок команды и третий – всей премьер-лиги по статистике «гол+пас» (5+4). Завершать первую часть сезона, а это четыре матча, «Спартак» будет без своего единственного центрфорварда.

Как и в случае с Промесом, равноценной замены здесь нет. Зе Луиш – самый полезный нападающий чемпионата, одинаково успешно играющий в штрафной площади и за ее пределами. Во многом благодаря его действиям красно-белые легко закрепляются на чужой половине поля. Он занимает первое место по выигранным единоборствам в атаке (в среднем – 27/44%); сколько выигрывает ключевых дуэлей, статистика не знает. Много.

В нынешнем сезоне Зе Луиш пропустил только один матч премьер-лиги – в 11-м туре с «Уралом» (1:0). То была тренерская победа Массимо Карреры, нешаблонно, творчески подошедшего к организации атакующей игры. В первом тайме на острие маячил Попов, после перерыва туда перебрался Мельгарехо. У парагвайца получилось явно лучше – единственный гол плюс гол, ошибочно не засчитанный Александром Егоровым.

Несмотря на победу, «Спартак» выглядел хуже, чем обычно. Достаточно сказать, что именно в матче с «Уралом» был установлен личный антирекорд сезона по ударам – всего пять. Атакующая игра была хаотичной, обрывистой, закрепляться на чужой половине поля удавалось с трудом. Правда, тогда не играл еще и Промес. Зато вышли пять номинальных центральных хавбеков плюс Мельгарехо, у которого вообще нет амплуа.

В общем, это затянувшееся вступление позволит лучше понять роль Зе Луиша в атаке нынешнего «Спартака». Она без преувеличения колоссальна. Это уже давно не анекдотичный персонаж, коим он был ровно год назад, когда умудрялся не реализовывать какие-то невероятные моменты. Сегодня это ключевая боевая единица, в чем-то даже поважнее Промеса. И вот такого ценного исполнителя «Спартак» потерял до конца года.

А тут «Амкар»… Который очень не любит фаворитов. Крепкая, организованная, тактически безупречная команда. Супертренерская. Что не менее важно, «Амкар» играет по тактике с пятью защитниками. А против нее у «Спартака» регулярно возникают проблемы. Трио Занев – Джикия – Зайцев разрушает атаки противника не хуже весеннего «Ростова». Пропущено всего восемь. Столько же у «Спартака». Меньше – ни у кого.

Но если терпящий бедствие ЦСКА умудрился забить Селихову дважды (а для нынешнего ЦСКА это сродни подвигу), то почему бы «Спартаку» не сделать то же самое? Вариантов игры без Зе Луиша несколько. Все – с недостатками. Третий вариант – Мелкадзе или Давыдов – отметаем сразу. У них на двоих в этом сезоне – одна сыгранная минута. Наивно полагать, что сейчас что-то изменится. Остается два варианта. Их и рассмотрим.

Первый вариант – Промес. Каррера, как и его предшественник, использовал голландца в роли центрфорварда, но только в самых первых матчах, когда «Спартак» играл по тактике с тремя центральными защитниками (3–5–2). После матчей с «Рубином» и «Крыльями Советов» Промес перебрался на привычную позицию, а точнее, вернулся в привычную роль – свободного художника, который играет везде и понемногу, лишь бы с пользой.

«Спартак» может опять применить тактику 3–5–2, как это было с «Ростовом». Оно, возможно, потому и было, что «Ростов» практикует ту же модель. Как и «Амкар», только у него 5–3–2. Если вновь последует зеркальный ответ Карреры, то вперед выдвинутся Промес и Мельгарехо (появление Зобнина менее вероятно). Попов матч пропустит из-за перебора карточек. К слову, у «Амкара» тоже есть потери – игроки центра Гол и Огуде.

Второй вариант – Мельгарехо. В матче с «Уралом» Лоренсо, можно сказать, получил свой шанс. Использовал. Потом получил еще – вышел в стартовом составе в Томске, где не замерз насмерть, а значит, тоже справился. Это, конечно, не чистый нападающий. Но он и не чистый полузащитник. Его амплуа можно идентифицировать так – футболист. За три года в России успел поиграть на пяти разных позициях. В том числе и центрфорварда.

У Мельгарехо есть скорость. Полезное качество против эшелонированной обороны – но при условии, что игра быстрая и у команды есть последний пас. Есть бойцовская жилка – в среднем за 90 минут 20 единоборств в атаке, что сопоставимо с цифрами Зе Луиша. Есть потрясающий прыжок. Парагваец выигрывает 35% верховых единоборств. Это примерно столько же, сколько у Траоре, хотя армеец на 25 сантиметров выше спартаковца.

Хватит ли этих навыков – вот вопрос. Для «Спартака» было бы лучше, конечно, если бы первый матч без Зе Луиша предстояло сыграть с кем-нибудь другим. Например, с тем же «Тереком», восхваляемым сегодня всеми. Для тестирования новой модели. С «Амкаром» подобные тактические фокусы в атаке могут не пройти. Это черная дыра, поглощающая и расщепляющая на элементарные частицы все комбинационное и атакующее.

Другой вопрос – кто сыграет на позиции центрального атакующего полузащитника. Если Жано по-прежнему нездоров, то придется ставить или Зобнина (а кто тогда слева?), или вытягивать чуть вперед Глушакова, как было в Томске. Или все-таки возвращаться к 3–5–2 – модели, которая позволит частично компенсировать кадровые потери. В этом случае центральное трио – Фернандо, Глушаков и Зобнин. Такая вот спартаковская головоломка.

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