Ольга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нет

Олимпийская чемпионка Ванкувера, завоевавшая в Сочи серебро в эстафете Ольга Зайцева без страха ждет новых разоблачений WADA и с надеждой – начала сезона.

– Через неделю в шведском Эстерсунде стартует биатлонный сезон. Там будет выступать обновленная сборная. В которой не будет вас, Ольги Вилухиной, других знакомых лиц. Какие ожидания от этого сезона?

– Не люблю это слово «ожидания». Я просто буду надеяться, что у девчонок будут хорошие результаты. Может, и не с первого этапа. Потому что шведский, первый этап – это как разгон. Такая стартовая позиция. И я надеюсь, они будут хорошо разгоняться и форму будут набирать, набирать… Если случиться какая-то неудача – не страшно. Потому будем ждать позитива. Надеяться на победы. На ближайшие места – ну хотя бы в десятке на первом старте…

– Вы были в числе тех спортсменок, кто позитивно оценивал вклад иностранных тренеров, в частности Вольфганга Пихлера, в подготовку нашей сборной. Сейчас работает его земляк, немец Рикко Гросс, чью работу оценивают неоднозначно. Нужно ли продолжать обращаться за помощью к зарубежным специалистам, или надо опираться на своих?

– У нас, конечно, своих специалистов достаточно, но надо развиваться дальше. И продолжать обучаться. И находить новые методы тренировок. А не только вцепляться в нас и не отпускать, считая, что мы были самые лучшие. Считаю, какой-то позитивный опыт и Пихлер принес, и Гросс положительный вносит. И для спортсменов, и для окружающих его молодых тренеров. Плюсы тут есть.

– Менее, чем через месяц будет опубликована вторая часть доклада Макларена. Предполагается, что там удар будет нанесен по Сочи, по нашим спортсменам, успешно выступившим на Играх-2014. Вы испытываете какие-то опасения в связи с этим, некие плохие предчувствия? И читали ли вы первую часть доклада?

– Сам доклад я не читала, но по газетным публикациям следила чуть-чуть. Как вы сказали – «опасения»? Будет ли это бомбой? Ну не знаю, я лично не ощущаю ничего такого. Потому что за себя мготова сказать – никакой угрозы для меня быть не может. За других не могу отвечать. Но считаю, что наша команда должна быть чистой. И выигранное нами серебро – чистое.

– Вы сдали десятки, может, сотни проб на турниров самых разных уровней. Возможна ли такая подмена проб, о которой говорил Родченков?

– Я считаю, невозможно. То глупость полная. Вы видели пробирку – она закрывается в одну сторону, с трудом большим, и не открывается никак обратно! Я вообще не знаю, что этой такое. Это просто обиженный человек. Обиделся – и выплескивает всю грязь. Несуществующую.

– Вы общались с коллегами по команде, по вашей сочинской биатлонной эстафете? Обсуждали эту тему?

– Нет, мне не пришлось с ними это обсуждать. Случая не представилось.

– Сейчас есть молодые биатлонистки, которые завтра станут новыми Зайцевыми?

– Надеюсь, что такие будут. И что они будут добиваться высоких результатов – но уже после Пхенчхана, после Олимпиады в Корее. Сейчас наши будущие звездочки еще маленькие, в Корее выступят другие. На Играх 2018 должны выступать 1986-88 года… Я так считаю.

– Кто должен стать лидером сборной в этом сезоне?

– У нас менялись лидеры из года в год. Были Ишмуратова, Ахатова. Потом Богалий, я… А сейчас и Подчуфарова, и Шумилова могут такими стать…