Ольга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нет
Олимпийская чемпионка Ванкувера, завоевавшая в Сочи серебро в эстафете Ольга Зайцева без страха ждет новых разоблачений WADA и с надеждой – начала сезона.
– Через неделю в
шведском Эстерсунде стартует биатлонный
сезон. Там будет выступать обновленная
сборная. В которой не будет вас, Ольги
Вилухиной, других знакомых лиц. Какие
ожидания от этого сезона?
– Не люблю это слово «ожидания». Я просто буду надеяться, что у девчонок будут хорошие результаты. Может, и не с первого этапа. Потому что шведский, первый этап – это как разгон. Такая стартовая позиция. И я надеюсь, они будут хорошо разгоняться и форму будут набирать, набирать… Если случиться какая-то неудача – не страшно. Потому будем ждать позитива. Надеяться на победы. На ближайшие места – ну хотя бы в десятке на первом старте…
– Вы были в числе
тех спортсменок, кто позитивно оценивал
вклад иностранных тренеров, в частности
Вольфганга Пихлера, в подготовку нашей
сборной. Сейчас работает его земляк,
немец Рикко Гросс, чью работу оценивают
неоднозначно. Нужно ли продолжать
обращаться за помощью к зарубежным
специалистам, или надо опираться на
своих?
– У нас, конечно, своих специалистов достаточно, но надо развиваться дальше. И продолжать обучаться. И находить новые методы тренировок. А не только вцепляться в нас и не отпускать, считая, что мы были самые лучшие. Считаю, какой-то позитивный опыт и Пихлер принес, и Гросс положительный вносит. И для спортсменов, и для окружающих его молодых тренеров. Плюсы тут есть.
– Менее, чем через
месяц будет опубликована вторая часть
доклада Макларена. Предполагается, что
там удар будет нанесен по Сочи, по нашим
спортсменам, успешно выступившим на
Играх-2014. Вы испытываете какие-то опасения
в связи с этим, некие плохие предчувствия?
И читали ли вы первую часть доклада?
– Сам доклад я не читала, но по газетным публикациям следила чуть-чуть. Как вы сказали – «опасения»? Будет ли это бомбой? Ну не знаю, я лично не ощущаю ничего такого. Потому что за себя мготова сказать – никакой угрозы для меня быть не может. За других не могу отвечать. Но считаю, что наша команда должна быть чистой. И выигранное нами серебро – чистое.
– Вы сдали десятки,
может, сотни проб на турниров самых
разных уровней. Возможна ли такая подмена
проб, о которой говорил Родченков?
– Я считаю, невозможно. То глупость полная. Вы видели пробирку – она закрывается в одну сторону, с трудом большим, и не открывается никак обратно! Я вообще не знаю, что этой такое. Это просто обиженный человек. Обиделся – и выплескивает всю грязь. Несуществующую.
– Вы общались с
коллегами по команде, по вашей сочинской
биатлонной эстафете? Обсуждали эту
тему?
– Нет, мне не пришлось с ними это обсуждать. Случая не представилось.
– Сейчас есть
молодые биатлонистки, которые завтра
станут новыми Зайцевыми?
– Надеюсь, что такие будут. И что они будут добиваться высоких результатов – но уже после Пхенчхана, после Олимпиады в Корее. Сейчас наши будущие звездочки еще маленькие, в Корее выступят другие. На Играх 2018 должны выступать 1986-88 года… Я так считаю.
– Кто должен стать
лидером сборной в этом сезоне?
– У нас менялись лидеры из года в год. Были Ишмуратова, Ахатова. Потом Богалий, я… А сейчас и Подчуфарова, и Шумилова могут такими стать…