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Ольга Зайцева: Угрозы от доклада Макларена для меня нет

Игорь Емельянов
Игорь Емельянов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Ольга Зайцева
Ольга ЗайцеваИсточник: «Советский спорт»

Олимпийская чемпионка Ванкувера, завоевавшая в Сочи серебро в эстафете Ольга Зайцева без страха ждет новых разоблачений WADA и с надеждой – начала сезона.

– Через неделю в шведском Эстерсунде стартует биатлонный сезон. Там будет выступать обновленная сборная. В которой не будет вас, Ольги Вилухиной, других знакомых лиц. Какие ожидания от этого сезона?
– Не люблю это слово «ожидания». Я просто буду надеяться, что у девчонок будут хорошие результаты. Может, и не с первого этапа. Потому что шведский, первый этап – это как разгон. Такая стартовая позиция. И я надеюсь, они будут хорошо разгоняться и форму будут набирать, набирать… Если случиться какая-то неудача – не страшно. Потому будем ждать позитива. Надеяться на победы. На ближайшие места – ну хотя бы в десятке на первом старте…

 Вы были в числе тех спортсменок, кто позитивно оценивал вклад иностранных тренеров, в частности Вольфганга Пихлера, в подготовку нашей сборной. Сейчас работает его земляк, немец Рикко Гросс, чью работу оценивают неоднозначно. Нужно ли продолжать обращаться за помощью к зарубежным специалистам, или надо опираться на своих?
– У нас, конечно, своих специалистов достаточно, но надо развиваться дальше. И продолжать обучаться. И находить новые методы тренировок. А не только вцепляться в нас и не отпускать, считая, что мы были самые лучшие. Считаю, какой-то позитивный опыт и Пихлер принес, и Гросс положительный вносит. И для спортсменов, и для окружающих его молодых тренеров. Плюсы тут есть.

 Менее, чем через месяц будет опубликована вторая часть доклада Макларена. Предполагается, что там удар будет нанесен по Сочи, по нашим спортсменам, успешно выступившим на Играх-2014. Вы испытываете какие-то опасения в связи с этим, некие плохие предчувствия? И читали ли вы первую часть доклада?
– Сам доклад я не читала, но по газетным публикациям следила чуть-чуть. Как вы сказали – «опасения»? Будет ли это бомбой? Ну не знаю, я лично не ощущаю ничего такого. Потому что за себя мготова сказать – никакой угрозы для меня быть не может. За других не могу отвечать. Но считаю, что наша команда должна быть чистой. И выигранное нами серебро – чистое.

 Вы сдали десятки, может, сотни проб на турниров самых разных уровней. Возможна ли такая подмена проб, о которой говорил Родченков?
– Я считаю, невозможно. То глупость полная. Вы видели пробирку – она закрывается в одну сторону, с трудом большим, и не открывается никак обратно! Я вообще не знаю, что этой такое. Это просто обиженный человек. Обиделся – и выплескивает всю грязь. Несуществующую.

– Вы общались с коллегами по команде, по вашей сочинской биатлонной эстафете? Обсуждали эту тему?
– Нет, мне не пришлось с ними это обсуждать. Случая не представилось.

 Сейчас есть молодые биатлонистки, которые завтра станут новыми Зайцевыми?
– Надеюсь, что такие будут. И что они будут добиваться высоких результатов – но уже после Пхенчхана, после Олимпиады в Корее. Сейчас наши будущие звездочки еще маленькие, в Корее выступят другие. На Играх 2018 должны выступать 1986-88 года… Я так считаю.

 Кто должен стать лидером сборной в этом сезоне?
– У нас менялись лидеры из года в год. Были Ишмуратова, Ахатова. Потом Богалий, я… А сейчас и Подчуфарова, и Шумилова могут такими стать…

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