Владимир Янко: В Иркутске не нужно уговаривать болельщиков пойти на хоккей

Владимир Янко. Фото: newstes.ru

Перед домашними матчами со «СКА-Нефтяником» спортивный директор «Байкал-Энергии» Владимир Янко побывал в студии радио «Комсомольская правда» в Иркутске и ответил на несколько вопросов.

Один из самых титулованных тренеров отечественного хоккея с мячом работает в иркутском клубе уже две недели, но обсуждают его громкий переход в команду болельщики до сих пор. Что говорить, появление 10-кратного чемпиона мира и 10-кратного чемпиона России в стане бело-синих в качестве спортивного директора затмило даже отъезд в Швецию лидеров «Енисея» Сергея Ломанова и Алана Джусоева.

Делать выводы по качеству игры сибирской команды после прихода Владимира Янко пока рано, а вот то, что в Иркутск именитый наставник приехал для того, чтобы помочь команде наконец, стать чемпионом, сомневаться не приходится.

О приглашении в «Байкал-Энергию»

— Очень рад оказаться в Иркутске, в «Байкал-Энергии» — команде, которая всегда мне импонировала. Я всегда хочу идти только вперед и выигрывать. В этом и заключается моя профессия. Также, я знал про ту любовь руководства клуба, болельщиков к хоккею с мячом, к команде. При таком отношении, считаю, наш клуб обречен на положительный результат. Поэтому, сразу и принял приглашение иркутян

О своей должности

— Спортивный директор отвечает за все, что связано с командой. Это, прежде всего все спортивные программы, контакты с главным тренером, с детской школой, с руководством, а также подбор игроков.

Да, «Байкал-Энергия» на сегодня одна из лучших команд страны. Но, я как спортивный директор уже поставил перед собой цель. Хочу помочь команде стать одной из лучших в мире.

О мотивации

— Если хочешь долго оставаться в нашей профессии, никогда нельзя стоять на месте. Вот и мне все время хочется пробовать что-то новое, интересное. Мной всегда движет профессиональный азарт. И когда со мной начала вести переговоры «Байкал-Энергия», мне показалось, что именно Иркутск, который мне всегда нравился своей аурой, станет городом, в котором я, наверное, закончу свою спортивную деятельность.

О команде

— Все видят, что сейчас у ребят есть какой-то провал в физическом состоянии. Две игры с «Енисеем» это отлично показали. Первую мы провели просто блестяще, а на вторую нас уже не хватило. Как только команда выйдет на нормальный уровень физподготовки, болельщики вновь увидят ту игру, которую иркутяне показывали в прошлом сезоне. А в тактике -то мы уж точно никому не уступим. Кстати, я уже вижу в «Байкал-Энергии» как минимум двух игроков, которых я бы взял на чемпионат мира, будь главным тренером национальной сборной.

О наставниках «Байкал-Энергии»

— Будет здорово если Евгений Ерахтин с его талантом еще больше раздвинет рамки понимания тренерской работы. А Валерий Грачев и вовсе играл у меня в сборной России, где был капитаном. Может быть, он один из тех хоккеистов, благодаря которым я стал известным тренером. Так что я крайне заинтересован в том, чтобы оба наших тренера добились успехов в своей карьере. В общем, ребята как занимались своей работой, так и будут заниматься. А я им как могу, помогаю.

О тренерской профессии

— Мое тренерское кредо: никогда не оскорблять своих хоккеистов. Внутри коллектива никогда не должно быть хамства. Кроме того, тренер всегда должен брать ответственность за результат на себя. Если наставник будет всего бояться, то, как же он будет принимать решение?

О Кубке мира

— Для меня критерий оценки команды — это ее выступление на международной арене. Именно на Кубке мира, куда съезжаются лучшие, можно увидеть на каком уровне находятся хоккеисты и насколько они отстали от других.

Об иркутских болельщиках

— Самое приятное, что в Иркутске даже не надо уговаривать болельщиков приходить на стадион. Любовь к своей команде, которую я здесь вижу, просто зашкаливает. И я сейчас постоянно говорю хоккеистам, что мы просто не имеем права играть плохо при такой поддержке.