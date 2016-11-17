Елена Радионова: «Турандот» – не заезженная тема

Бронзовая медалистка чемпионата мира 2015 года Елена Радионова в нынешней серии «Гран-при» уже выиграла серебро в Москве, а на этой неделе она выступит на своем втором этапе – Кубке Китая. После своего первого старта фигуристка рассказала «Советскому спорту» о том, как готовилась к нынешнему сезону.

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«Музыку короткой программы выбрала Тарасова, постановщика – я»



- Подготовка была нелегкая, - рассказывает Елена. - Сначала заболела, плюс немного поправилась. Надо было, так скажем, держать себя в ежовых рукавицах. Но я рада, что все наладилось. Двигаюсь вперед.

- В прошлом году на московском этапе «Гран-при» вы плакали после обеих программ. Такие моменты надолго откладываются в памяти.

- Конечно, я вспоминала те соревнования – как это было. Но когда готовилась к московскому «Гран-при» этого сезона, думала скорее о том, что будет.

- И слез в этом году в Москве не было – скорее, дежурная реакция спортсмена, когда все заканчивается.

- Да, я немного сдержана была в своих эмоциях. После короткой программы сразу постаралась сконцентрироваться на произвольной. А произвольная мне не совсем удалась, я немного расстроилась из-за своего проката.

- Короткая программа на музыку Гершвина из оперы «Порги и Бесс» совсем необычная. Чья в этом заслуга - канадской танцовщицы Шэ-Линн Бурн, которая вам ее ставила?

- Музыку к этой программе предложила Татьяна Анатольевна Тарасова, а постановщика уже выбирала я сама. Давно хотела поработать именно с Шэ-Линн Бурн, и считаю, что программа получилась на «ура». Она мне очень подходит, и с Шэ-Линн мне безумно понравилось работать.

- А почему выбрали именно Шэ-Линн? Ведь они с Виктором Краатцем выступали в спорте слишком давно, чтобы вы помнили, как она катается.

- Когда я была в шоу у Дениса Тена, она нам ставила номера. И мне тогда очень понравился ее стиль катания, сами постановки. Тогда и захотела с ней поработать.

- Их программы не пересматривали на видео?

- Если честно, нет.

- Просто показалось, что у вас в этой программе что-то появилось от катания самой Шэ-Линн Бурн.

- У каждого фигуриста есть своя манера катания. Ее стиль мне близок. И мне кажется, я действительно какие-то моменты смогла у нее перенять. По крайней мере, когда мы ставили с ней программу, я очень внимательно ее слушала и старалась делать все так, как она говорила.

- Процесс работы с Шэ-Линн сильно отличался от того, как вы работали с предыдущими постановщиками?

- Да, программу мы поставили за несколько дней, и потом еще какое-то время отрабатывали буквально каждый шаг – куда правая рука, куда левая, куда голова. Она разбирает каждое движение до мелочей, подходит к программе очень досконально.

- Моменты, когда вы с ней не соглашались, были?

- Нет, такого вообще не было. Я наслаждалась тем, как проходила наша работа, все было на позитиве. Она очень талантливый хореограф.

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«За Юльку очень переживала»



- Произвольную программу на музыку Пуччини из оперы «Турандот» вы также ставили в Северной Америке – у Надежды Канаевой.

- Да, и это был совершенно иной и не менее интересный опыт. У Шэ-Линн и Нади разные манеры катания, поэтому и программы получились разные. И по музыке, и по стилю.

- Пуччини в фигурном катании – тема популярная, много кто исполнял программы на его музыку. Почти как «Кармен» или «Адажио» Альбинони, музыку, которую в шутку многие предлагают запретить.

- «Турандот», мне кажется, не заезженная тема, как, допустим, «Лебединое озеро», «Призрак оперы» или та же «Кармен». На эту музыку были программы у Сидзуки Аракавы, Сомы Уно, а больше и не помню. Ставили эту программу с Надей, тоже уделяя внимание каждому нюансу, каждому движению.

- Прошлогодние программы на песню Лары Фабиан Je t’aime и музыку из «Титаника» вы, кажется, прямо проживали на льду – не зря ведь плакали. Сейчас, получается, чуть больше актерской работы?

- Не сказала бы. Просто плакала я, скорее, от того, что в Москве тогда чисто эти программы исполнила. А сейчас после произвольной еще и впечатление смазанное было.

- В Москве перед произвольной программой вам явно пришлось выйти из зоны комфорта из-за задержки выхода на лед – когда Юлия Липницкая брала паузу. Это не могло повлиять на прокат?

- Если честно, даже не знаю. Вроде бы и не сильно повлияло. Но я очень переживала за Юльку, мы с ней хорошо общаемся. И у меня отключилось это состояние борьбы, мне было ее по-человечески очень жалко.

- То есть вы знали, что происходит?

- Да, понимала. Выглянула, смотрю – она возле судей стоит. И я поняла, что у нее что-то не то. Дай бог, чтобы у нее все было хорошо.

- С другой стороны, для вас это теперь опыт – как стартовать, когда случается что-то непредвиденное.

- Да, через это тоже, наверное, надо пройти. Теперь буду знать, как в таких ситуациях действовать.

- Насчет настроя на выступление – сейчас все чаще перед началом проката фигуристы зажимают уши, чтобы не слышать оценки предыдущей участницы.

- Да? Ни разу не видела.

- Да вот Анна Погорилая после вашего выступления зажимала уши.

- Я никогда этого не делаю. На меня оценки других никак не влияют – всегда выступала, и ничего.

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