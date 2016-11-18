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Артем Ребров: О ЦСКА мне неинтересно думать!

Николай Роганов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Артем Ребров
Артем РебровИсточник: «Советский спорт»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко и вратарь Артем Ребров провели сегодня в Тарасовке на базе клуба пресс-конференцию для журналистов.

– Андрей, пресс-атташе «Спартака», представляя вас, только что сравнил вас с Роберто Карлосом. С кем вас сравнивали раньше?

Ещенко: – Федорыч сделал это, понятное дело, в шутку. В детстве сравнивали с Марадоной, говорили: «Марик, Марик!».

– «Спартак» и «Амкар» являются лидерами по игре в обороне, игра с «Амкаром» будет вязкой?

Ещенко: – Мы будем играть на победу, показывать свои лучшие качества. Гаджиев умеет работать с командой тактически. Раз они меньше всего пропускают и занимают хорошее место, игра будет интересной в плане тактики. Для экспертов прежде всего.

Ребров: То, что мы мало пропустили, не значит, «Спартак» играет в закрытый футбол. Мы много атакуем, создаем моменты. В выходные нас ожидает хорошая оборона соперника, тактически подготовленная. Но мы играем дома, на нашем замечательном стадионе. Оборона обороной, но надо будет и атаковать.

– Осталась всего 4 тура. Самые сложные соперники позади. Как находите мотивацию?

Ребров: – Не соглашусь, что сложный этап позади. «Амкар» дома, «Терек» в гостях, обе команды в верхней части таблицы. А по поводу отпуска – никто об этом не думает, в раздевалке никто об этом не говорил. Мы почувствовали вкус игры, хочется продолжать, почему нет? После Томска и «минус 15» ничего уже не страшно.

– Сколько раз вы смотрели матч ЦСКА – «Амкар» и что вам в нем больше всего понравилось?

Ещенко: – Раза два или три смотрели нарезки этого матча. Тактически они очень организованные, забивают со стандартов. Не надо давать им действовать опасно.

Артем: Не боюсь ли я при этом замерзнуть? Пускай лучше замерзну, а «Спартак» выиграет.

– Как скажется отсутствие травмированного Зе Луиша?

Ребров: – Каждый футболист – это потеря. Тренер постоянно нам говорит, что мы не должны зависеть от одного футболиста. Были ситуации, когда кто-то ломался, но находились люди на замену.

– Вопрос Ещенко  на вашей позиции часто играет Маурисио. Ощущаете конкуренцию?

– Конкуренция всегда должна быть, от этого игрок растет. В принципе он справлялся со своей задачей, им довольны.

– Защитника «Амкара» Георгия Джикия вызвали в сборную, стоит его опасаться?

Ребров: – Не только его, Салугина, например, тоже, там можно ждать опасности от любого игрока.

Ещенко: – Не надо давать им возможности создавать моменты и все!

– Полузащитник ЦСКА Понтус Вернблум сказал, что армейцы обгонят «Спартак» после 30 тура, что вы думаете об этом? Есть, что ответить?

Ребров: – Зачем отвечать, надо на футбольном поле отвечать, а не разговорами. О ЦСКА мне вообще неинтересно думать, думаем о себе, своей игре.

Ещенко: – Он вправе высказывать,как считает нужны. В конце сезона все будет ясно. Если будем так же хорошо играть, набирать очки, все будет хорошо.

– Сколько вы, Андрей, готовы поставить на то, что «Спартак» в итоге будет выше ЦСКА?

Ещенко: – Я в такие игры не играю.

– Вопрос Реброву. В сборную в последнее время вызываются другие вратари, вас не вызывают. Вы с голкиперов «Амкара» Селиховым – кандидаты. Рассматриваете ли вы предстоящий матч, как дуэль с Селиховым, которая какие-то висты даст в борьбе за место в сборной?

– Предстоящий матч – это прежде всего дуэль «Спартак» – «Амкар». Вратари, которых вызывают в сборную – оптимальный выбор. Люди играют в еврокубках, причем довольно неплохо. Если меня позовут, с удовольствием поеду, но тоже поймите – одно дело приезжать и играть, другое – сидеть. Дети растут, семья, лучше с ними проведу время, на благо клуба потренируюсь. А так, я всегда готов. Именно играть, а не сидеть. 

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