Массимо Каррера: Сыграл бы с Гаджиевым в шахматы

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем с «Амкаром» не стал раскрывать, кем он заменит травмированного Зе Луиша, но зато рассказал, какие любит настольные игры и какие у него отношения со Станиславом Черчесовым.

«ПРОМЕС И ДЖАНО ГОТОВЫ СЫГРАТЬ С «АМКАРОМ»

- С «Амкаром» точно не сыграют травмированные Зе Луиш и Боккетти. Промес и Ананидзе тоже восстанавливались от повреждений. Каково их состояние и смогут ли они помочь команде?

- Они тренируются с командой, достигли почти оптимальной формы. У нас есть еще день, чтобы выбрать стартовый состав.

- В четверг вы проводили товарищеский матч с «Домодедово», и Промес с Джано принимали в нем участие. Не было опасений за них?

- Ну, они же не на войну отправились. Если футболист готов сыграть в четверг, он должен быть готов сыграть и в воскресенье. И наоборот. Это нормально.

- Учитывая, что травмирован Зе Луиш, как будет играть «Спартак» в матче с «Амкаром». Можете раскрыть какие-то секреты? Возможно, на острие появится Мельгарехо?

- Я еще ничего не решил. Мельгарехо? Он нападающий, а, значит, может выйти на поле.

- Какие можете выделить сильные стороны у «Амкара»?

- Видел все их матчи, это непростой соперник. «Амкар» почти не пропускает, здорово действует на «стандартах». В общем, будет трудно.

- Известно, что главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев любит шахматы. Готовы с ним сыграть и вообще, какие настольные игры вы предпочитаете?

- Да, я тоже люблю шахматы. С удовольствием сыграл бы, если бы представилась такая возможность.

- Какой бы выбрали дебют?

- О, это должен быть сюрприз для соперника!

- Будучи игроком, вы работали в «Ювентусе» под руководством Марчелло Липпи, с Джованни Трапаттони. Как они настраивали команду на встречу с середняками типа «Амкара»?

- Сложно влезть в головы футболистов. Надо находить нужные слова, чтобы передать правильные эмоции. Главное, чтобы сами игроки понимали важность каждого матча. Что касается Липпи и Трапаттони, то у каждого тренера свои методики.

«ИЩЕМ НАПАДАЮЩЕГО»

- В «Спартак» на просмотр приезжали трое молодых африканцев. Какова их судьба?

- Они молодые, им 17-18 лет, у них есть определенные задатки. Думаю, они будут тренироваться с дублем. В наших интересах раскрывать новые таланты. Но тут уже будут решать тренеры дубля и второй команды, а также руководство клуба.

- Не за горами зимнее трансферное окно. Не просим вас называть конкретные имена, но есть позиции, какие вы хотели бы усилить?

- Это последнее, о чем я сейчас думаю. Все мои мысли – о четырех последних играх перед зимней паузой, о том, чтобы провести их как можно удачнее.

- Учитывая, что вы в хороших отношениях с Антонио Конте, может быть, «Челси» отдаст вам кого-то в аренду? Например, они ищут, куда пристроить Лофтус-Чика.

- Повторю еще раз: трансферы – последнее, что занимает сейчас мои мысли.

- И, тем не менее, будет ли зимой продолжен поиск нападающего?

- Да, будет.

- В Томске вы играли при температуре минус 15 градусов, Москва завалена снегом. Теперь представления о России соответствуют вашим ожиданиям? Не мешает вам это работать?

- Знаете, я люблю снег, люблю холод. И я счастлив, что работаю в «Спартаке».

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«НА МЕСТЕ ЧЕРЧЕСОВА ПОСТУПАЛ БЫ ТАК ЖЕ»

- Следили за тем, как футболисты «Спартака» играли в национальных сборных?

- Да, следил. Ребята сыграли хорошо, и, раз их постоянно вызывают в сборную, то, наверное, это что-то значит.

- Не обсуждали со Станиславом Черчесовым игру Ильи Кутепова? «Спартак» играет в четыре защитника, сборная – в три, и у него разные функции.

- Нет, не обсуждал. Мы не общаемся с Черчесовым постоянно. Разговаривали раза два, не более того.

- Может быть, попросить его, чтобы он не вызывал каких-то футболистов «Спартака» в сборную? Потому что из других команд-лидеров футболистов в сборную почти не приглашают.

- На месте Черчесова я делал бы то же самое. Главный тренер сборной не может делать одолжение какому-то одному клубу. Он должен создать команду к ЧМ-2018, пробовать разных игроков.

- Появилась информация, что зимние сборы «Спартак» проведет в ОАЭ и Испании? Не было желания поехать на родину, в Италию?

- Этим вопросом занимался клуб. Мне сказали, что там хорошие условия для работы, в предыдущие годы сборы там проходили хорошо.

- Что вы предпочитаете: чтобы игроки на сборах жили в шикарных условиях, или чтобы они были поскромнее?

- Главное – чтобы было футбольное поле. Все остальное не так важно.

- Вы впервые столкнетесь с долгой зимней паузой, когда три месяца будете готовить команду к весенним 13 матчам. Готовы к этому?

- У нас в Италии точно такой же перерыв, только летом. Так что я не вижу никаких проблем.