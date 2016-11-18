Массимо Каррера: Сыграл бы с Гаджиевым в шахматы
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера перед матчем с «Амкаром» не стал раскрывать, кем он заменит травмированного Зе Луиша, но зато рассказал, какие любит настольные игры и какие у него отношения со Станиславом Черчесовым.
«ПРОМЕС И ДЖАНО ГОТОВЫ СЫГРАТЬ С «АМКАРОМ»
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С «Амкаром» точно не сыграют травмированные
Зе Луиш и Боккетти. Промес и Ананидзе
тоже восстанавливались от повреждений.
Каково их состояние и смогут ли они
помочь команде?
- Они тренируются с командой, достигли почти оптимальной формы. У нас есть еще день, чтобы выбрать стартовый состав.
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В четверг вы проводили товарищеский
матч с «Домодедово», и Промес с Джано
принимали в нем участие. Не было опасений
за них?
- Ну, они же не на войну отправились. Если футболист готов сыграть в четверг, он должен быть готов сыграть и в воскресенье. И наоборот. Это нормально.
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Учитывая, что травмирован Зе Луиш, как
будет играть «Спартак» в матче с
«Амкаром». Можете раскрыть какие-то
секреты? Возможно, на острие появится
Мельгарехо?
- Я еще ничего не решил. Мельгарехо? Он нападающий, а, значит, может выйти на поле.
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Какие можете выделить сильные стороны
у «Амкара»?
- Видел все их матчи, это непростой соперник. «Амкар» почти не пропускает, здорово действует на «стандартах». В общем, будет трудно.
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Известно, что главный тренер «Амкара»
Гаджи Гаджиев любит шахматы. Готовы с
ним сыграть и вообще, какие настольные
игры вы предпочитаете?
- Да, я тоже люблю шахматы. С удовольствием сыграл бы, если бы представилась такая возможность.
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Какой бы выбрали дебют?
- О, это должен быть сюрприз для соперника!
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Будучи игроком, вы работали в «Ювентусе»
под руководством Марчелло Липпи, с
Джованни Трапаттони. Как они настраивали
команду на встречу с середняками типа
«Амкара»?
- Сложно влезть в головы футболистов. Надо находить нужные слова, чтобы передать правильные эмоции. Главное, чтобы сами игроки понимали важность каждого матча. Что касается Липпи и Трапаттони, то у каждого тренера свои методики.
«ИЩЕМ НАПАДАЮЩЕГО»
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В «Спартак» на просмотр приезжали трое
молодых африканцев. Какова их судьба?
- Они молодые, им 17-18 лет, у них есть определенные задатки. Думаю, они будут тренироваться с дублем. В наших интересах раскрывать новые таланты. Но тут уже будут решать тренеры дубля и второй команды, а также руководство клуба.
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Не за горами зимнее трансферное окно.
Не просим вас называть конкретные имена,
но есть позиции, какие вы хотели бы
усилить?
- Это последнее, о чем я сейчас думаю. Все мои мысли – о четырех последних играх перед зимней паузой, о том, чтобы провести их как можно удачнее.
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Учитывая, что вы в хороших отношениях
с Антонио Конте, может быть, «Челси»
отдаст вам кого-то в аренду? Например,
они ищут, куда пристроить Лофтус-Чика.
- Повторю еще раз: трансферы – последнее, что занимает сейчас мои мысли.
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И, тем не менее, будет ли зимой продолжен
поиск нападающего?
- Да, будет.
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В Томске вы играли при температуре минус
15 градусов, Москва завалена снегом.
Теперь представления о России соответствуют
вашим ожиданиям? Не мешает вам это
работать?
- Знаете, я люблю снег, люблю холод. И я счастлив, что работаю в «Спартаке».
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«НА МЕСТЕ ЧЕРЧЕСОВА ПОСТУПАЛ БЫ ТАК ЖЕ»
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Следили за тем, как футболисты «Спартака»
играли в национальных сборных?
- Да, следил. Ребята сыграли хорошо, и, раз их постоянно вызывают в сборную, то, наверное, это что-то значит.
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Не обсуждали со Станиславом Черчесовым
игру Ильи Кутепова? «Спартак» играет в
четыре защитника, сборная – в три, и у
него разные функции.
- Нет, не обсуждал. Мы не общаемся с Черчесовым постоянно. Разговаривали раза два, не более того.
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Может быть, попросить его, чтобы он не
вызывал каких-то футболистов «Спартака»
в сборную? Потому что из других
команд-лидеров футболистов в сборную
почти не приглашают.
- На месте Черчесова я делал бы то же самое. Главный тренер сборной не может делать одолжение какому-то одному клубу. Он должен создать команду к ЧМ-2018, пробовать разных игроков.
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Появилась информация, что зимние сборы
«Спартак» проведет в ОАЭ и Испании? Не
было желания поехать на родину, в Италию?
- Этим вопросом занимался клуб. Мне сказали, что там хорошие условия для работы, в предыдущие годы сборы там проходили хорошо.
-
Что вы предпочитаете: чтобы игроки на
сборах жили в шикарных условиях, или
чтобы они были поскромнее?
- Главное – чтобы было футбольное поле. Все остальное не так важно.
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Вы впервые столкнетесь с долгой зимней
паузой, когда три месяца будете готовить
команду к весенним 13 матчам. Готовы к
этому?
- У нас в Италии точно такой же перерыв, только летом. Так что я не вижу никаких проблем.