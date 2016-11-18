Максим Цветков: Теперь моя винтовка легче на полкило

Биатлонист сборной России Максим Цветков – о своей липовой винтовке, конкуренции в сборной и о том, что сказала супруга, провожая его на Кубок мира.

Мы встретились в аэропорту перед отправкой команды на последний сбор перед началом сезона в Норвегию. Эти полтора месяца биатлонисты готовились к сезону в трех группах. Одну тренировал тандем Рикко Гросс – Владимир Брагин, другую Андрей Падин, третью – Андрей Крючков. Группа Гросса-Брагина прибыла из Тюмени в Москву быстрее других. Заметнее всех из команды был Максим Цветков – единственный в аэропорту в бактерицидной маске.

«Дважды в неделю беру уроки английского»

– Максим, мы с вами встречались в начале февраля перед вашим отъездом на этапы Кубка мира в Северную Америку, и вот вы снова в защитной от микробов маске… Или это у вас стиль такой?

– Нет. Просто сезон на носу, не хочется подхватить вирус. У нас длительный перелет по маршруту Тюмень – Москва – Осло, аэропорты – места скопления людей, поэтому принимаю меры предосторожности.

– Сказывается на микроклимате, что биатлонисты сборной России в межсезонье тренировались в трех группах?

– Понятно, что в спорте всегда есть конкуренция, но на отношениях между спортсменами это никак не сказывается.

– Вы второй раз готовитесь к сезону в группе Рикко Гросса. Контакт с ним стал еще лучше?

– Чтобы лучше его понимать, я два раза в неделю беру уроки английского. Занимаюсь дистанционно с учителем из Вологды. Прогресс есть, сто процентов. Фразы на английском я стал строить более правильно. Жаль, что в школе мало значения придавал этому предмету.

– Вы довольны своими летними спортивными результатами?

– Да. Удалось выиграть индивидуальную гонку на летнем чемпионате России, несмотря на то, что за неделю перед соревнованиями я перенес легкую простуду. Даже не думал, что смогу так хорошо выступить после болезни.

– Так все-таки вы подвержены простудным заболеваниям?

– Нет. Это я один раз за год приболел.

ЛИЧНОЕ ДЕЛО Максим ЦВЕТКОВ Родился 3 января 1992 года в Бабаево (Вологодская область). Занимался лыжными гонками. Успехи в биатлоне: трехкратный чемпион мира среди юношей (до 19 лет), двукратный чемпион мира среди юниоров (до 21 года), чемпион Европы (2014). Дебютировал в Кубке мира 28.02.2013 в Холменколлене и занял 8-е место. В общем зачете Кубка мира в сезоне-2014/15 занял 33-е место (256 очков), в сезоне-2015/16 занимает 26-е место (363 очков). Сезон-2014/15 Максим начал в основной команде. На втором этапе кубка мира в Хохфильцине 13.12. 2014 Цветков в составе сборной стал победителем эстафеты. В спринтерской гонке в Антерсельве, 22 января, Максим впервые занял призовое место в личной гонке на этапах Кубка мира. Окончил МГГУ им. Шолохова (специальность «Психология»).Учится в МГАФКе по специальности «Менеджмент в спорте». Женат.

«Новое ложе – из клееной липы»

– Зачем в июне вы поменяли ложе у своей винтовки?

– Были недочеты в стрельбе.

– Может быть, в силу своего максимализма, вы видите недочеты там, где их нет?

– Недостатки заметны, когда тщательно анализируешь, в какую сторону постоянно идут промахи. Обсуждал со специалистами специфику стрельбы. У меня была проблема со старым ложе, особенно при стрельбе на «лежке».

– Было ложе дубовым, а стало золотым?

– Нет. Было ложе из ореха, а теперь – клееная липа. Сделал ложе во Владимире, а предыдущее было изготовлено в Ижевске, оно мне служило года три-четыре.

– Новое много легче?

– Да. Старая винтовка весила 4300 грамм, новая– 3700-3800 грамм.

– Получается, ваша винтовка «усохла» почти на полкило.

– И передвигаться по дистанции с новым оружием мне стало гораздо легче. Когда на каждом толчке палками у тебя за спиной на полкилограмма меньше – легче работать на дистанции. Тяжелая винтовка к земле придавливает.

– Сейчас у вас самая легкая винтовка в сборной России?

– По регламенту международных соревнований винтовка должна весить не менее 3500 грамм. У кого-то из ребят в нашей команде вес винтовки около минимального предела.

– Ваши показатели стрельбы улучшились?

– Мои показатели точности в прошлом сезоне – 89,3 процента, а этим летом они выросли до – 90,7. Посмотрим, что будет зимой.

В Тюмени снежно🌨❄️ #биатлон #тюмень #снегидет #спорт Фото опубликовано Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov) Ноя 6 2016 в 9:17 PST

«Личные цели на сезон озвучивать не буду»

– В сезоне-2014/15 в общем зачете Кубка мира вы заняли 33-е место, по итогам прошлого сезона – 26-е. На каждом этапе своей карьеры вы ставили определенные цели – сначала закрепиться в составе сборной России, потом – взойти на подиум этапа Кубка мира…

– На этот сезон тоже есть личные цели, но только я их принципиально не буду озвучивать. И так понятно, что выступать хочется как можно лучше. Над этим работаем.

– Например, как никогда, усиленно укрепляли мышцы корпуса во время предсезонки.

– Да, в межсезонье в нашей группе стало больше силовых тренировок – работа со штангой, упражнения на укрепление пресса, мышц спины. Это отражается на технике прохождения дистанции. У меня стало более жесткое отталкивание от поверхности трассы.

– У вас, как у прапорщика Российской армии в соревновательном календаре значатся III Всемирные игры военнослужащих в Сочи, которые начнутся в феврале и уложатся как раз между чемпионатом мира в Хохфильцене (9 – 19 февраля) и 7-м этапом Кубка мира (2 –5 марта), который пройдет на олимпийской трассе в Пхенчхане?

– Мне очень хочется выступить на Играх военных и принести медаль армейскому клубу. Но график выступлений получается настолько плотный, что сейчас сложно в нем сориентироваться. Точное решение на предмет того, кто выступит за сборную Вооруженных Сил России в Сочи, будет принято в конце декабря после «Ижевской винтовки».

В промежутках между сборами🎓 #мгафк Фото опубликовано Максим Цветков, Биатлон (@maksim_tsvetkov) Ноя 3 2016 в 5:27 PDT

«Я уже забыл про этапы в Америке»

– В прошлом сезоне вы занимали 13-е место в общем зачете Кубка мира, пока в начале февраля не уехали в Северную Америку на 7-й и 8-й этапы. После чего ваши результаты ухудшились. Вы до сих пор в своих интервью сетуете на то, что в Северной Америке вас кормили бургерами.

– Да я уже забыл про Северную Америку. Но журналисты мне про ту поездку регулярно напоминают.

– Вы забронировали себе место в сборной на первом этапе Кубка мира?

– Окончательный состав сборной России на первый этап Кубка мира наш тренерский штаб определит по итогам сбора в Норвегии и после контрольного старта 20 ноября. На этап Кубка мира в Эстерсунд (Швеция) поедут шесть российских биатлонистов и, возможно, один запасной. Остальные ребята будут выступать на Кубке IBU.

– А домой теперь из-заграницы когда теперь вернетесь?

– 20 декабря вся команда возвращается в Россию.

– Перед поездкой в Норвегию, когда последний раз были дома в Вологде?

– В начале ноября. Новая командировка продлится полтора месяца. Даже больше.

– Жена дала вам напутствие типа такого: без медали с Кубка мира перед Новым годом не возвращайся!?

– Что-то похожее было.

– Перед началом прошлого сезона у вас было пять тысяч подписчиков в Инстаграм, после того, как вы заняли второе место на этапе в Кубке мира в Антерсельве 22 января, их стало 14 тысяч. Какова динамика нынче?

– Сейчас 19 тысяч.

– Но ведь громкими успехами в конце прошлого сезона вы болельщиков не баловали.

– Значит, людям просто нравятся мои фотографии! Но все же это вторично – мое дело доказывать свою состоятельность на трассах и стрельбищах. Этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество подписчиков в соцсетях.