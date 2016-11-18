Максим Цветков: Теперь моя винтовка легче на полкило
Биатлонист сборной России Максим Цветков – о своей липовой винтовке, конкуренции в сборной и о том, что сказала супруга, провожая его на Кубок мира.
Мы встретились в аэропорту перед отправкой команды на последний сбор перед началом сезона в Норвегию. Эти полтора месяца биатлонисты готовились к сезону в трех группах. Одну тренировал тандем Рикко Гросс – Владимир Брагин, другую Андрей Падин, третью – Андрей Крючков. Группа Гросса-Брагина прибыла из Тюмени в Москву быстрее других. Заметнее всех из команды был Максим Цветков – единственный в аэропорту в бактерицидной маске.
«Дважды в неделю беру уроки английского»
– Максим,
мы с вами встречались в начале февраля
перед вашим отъездом на этапы Кубка
мира в Северную Америку, и вот вы снова
в защитной от микробов маске… Или это
у вас стиль такой?
– Нет. Просто сезон на носу, не хочется подхватить вирус. У нас длительный перелет по маршруту Тюмень – Москва – Осло, аэропорты – места скопления людей, поэтому принимаю меры предосторожности.
– Сказывается
на микроклимате, что биатлонисты сборной
России в межсезонье тренировались в
трех группах?
– Понятно, что в спорте всегда есть конкуренция, но на отношениях между спортсменами это никак не сказывается.
– Вы второй
раз готовитесь к сезону в группе Рикко
Гросса. Контакт с ним стал еще лучше?
– Чтобы лучше его понимать, я два раза в неделю беру уроки английского. Занимаюсь дистанционно с учителем из Вологды. Прогресс есть, сто процентов. Фразы на английском я стал строить более правильно. Жаль, что в школе мало значения придавал этому предмету.
– Вы довольны
своими летними спортивными результатами?
– Да. Удалось выиграть индивидуальную гонку на летнем чемпионате России, несмотря на то, что за неделю перед соревнованиями я перенес легкую простуду. Даже не думал, что смогу так хорошо выступить после болезни.
– Так
все-таки вы подвержены простудным
заболеваниям?
– Нет. Это я один раз за год приболел.
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Максим ЦВЕТКОВ
Родился 3 января 1992 года в Бабаево (Вологодская область). Занимался лыжными гонками.
Успехи в биатлоне: трехкратный чемпион мира среди юношей (до 19 лет), двукратный чемпион мира среди юниоров (до 21 года), чемпион Европы (2014).
Дебютировал в Кубке мира 28.02.2013 в Холменколлене и занял 8-е место.
В общем зачете Кубка мира в сезоне-2014/15 занял 33-е место (256 очков), в сезоне-2015/16 занимает 26-е место (363 очков).
Сезон-2014/15 Максим начал в основной команде. На втором этапе кубка мира в Хохфильцине 13.12. 2014 Цветков в составе сборной стал победителем эстафеты. В спринтерской гонке в Антерсельве, 22 января, Максим впервые занял призовое место в личной гонке на этапах Кубка мира.
Окончил МГГУ им. Шолохова (специальность «Психология»).Учится в МГАФКе по специальности «Менеджмент в спорте». Женат.
«Новое ложе – из клееной липы»
– Зачем в
июне вы поменяли ложе у своей винтовки?
– Были недочеты в стрельбе.
– Может
быть, в силу своего максимализма, вы
видите недочеты там, где их нет?
– Недостатки заметны, когда тщательно анализируешь, в какую сторону постоянно идут промахи. Обсуждал со специалистами специфику стрельбы. У меня была проблема со старым ложе, особенно при стрельбе на «лежке».
– Было ложе
дубовым, а стало золотым?
– Нет. Было ложе из ореха, а теперь – клееная липа. Сделал ложе во Владимире, а предыдущее было изготовлено в Ижевске, оно мне служило года три-четыре.
– Новое
много легче?
– Да. Старая винтовка весила 4300 грамм, новая– 3700-3800 грамм.
– Получается,
ваша винтовка «усохла» почти на полкило.
– И передвигаться по дистанции с новым оружием мне стало гораздо легче. Когда на каждом толчке палками у тебя за спиной на полкилограмма меньше – легче работать на дистанции. Тяжелая винтовка к земле придавливает.
– Сейчас
у вас самая легкая винтовка в сборной
России?
– По регламенту международных соревнований винтовка должна весить не менее 3500 грамм. У кого-то из ребят в нашей команде вес винтовки около минимального предела.
– Ваши
показатели стрельбы улучшились?
– Мои показатели точности в прошлом сезоне – 89,3 процента, а этим летом они выросли до – 90,7. Посмотрим, что будет зимой.
«Личные цели на сезон озвучивать не буду»
– В
сезоне-2014/15 в общем зачете Кубка мира
вы заняли 33-е место, по итогам прошлого
сезона – 26-е. На каждом этапе своей
карьеры вы ставили определенные цели
– сначала закрепиться в составе сборной
России, потом – взойти на подиум этапа
Кубка мира…
– На этот сезон тоже есть личные цели, но только я их принципиально не буду озвучивать. И так понятно, что выступать хочется как можно лучше. Над этим работаем.
– Например,
как никогда, усиленно укрепляли мышцы
корпуса во время предсезонки.
– Да, в межсезонье в нашей группе стало больше силовых тренировок – работа со штангой, упражнения на укрепление пресса, мышц спины. Это отражается на технике прохождения дистанции. У меня стало более жесткое отталкивание от поверхности трассы.
– У вас,
как у прапорщика Российской армии в
соревновательном календаре значатся
III Всемирные игры
военнослужащих в Сочи, которые начнутся
в феврале и уложатся как раз между
чемпионатом мира в Хохфильцене (9 – 19
февраля) и 7-м этапом Кубка мира (2 –5
марта), который пройдет на олимпийской
трассе в Пхенчхане?
– Мне очень хочется выступить на Играх военных и принести медаль армейскому клубу. Но график выступлений получается настолько плотный, что сейчас сложно в нем сориентироваться. Точное решение на предмет того, кто выступит за сборную Вооруженных Сил России в Сочи, будет принято в конце декабря после «Ижевской винтовки».
«Я уже забыл про этапы в Америке»
– В прошлом
сезоне вы занимали 13-е место в общем
зачете Кубка мира, пока в начале февраля
не уехали в Северную Америку на 7-й и 8-й
этапы. После чего ваши результаты
ухудшились. Вы до сих пор в своих интервью
сетуете на то, что в Северной Америке
вас кормили бургерами.
– Да я уже забыл про Северную Америку. Но журналисты мне про ту поездку регулярно напоминают.
– Вы
забронировали себе место в сборной на
первом этапе Кубка мира?
– Окончательный состав сборной России на первый этап Кубка мира наш тренерский штаб определит по итогам сбора в Норвегии и после контрольного старта 20 ноября. На этап Кубка мира в Эстерсунд (Швеция) поедут шесть российских биатлонистов и, возможно, один запасной. Остальные ребята будут выступать на Кубке IBU.
– А домой
теперь из-заграницы когда теперь
вернетесь?
– 20 декабря вся команда возвращается в Россию.
– Перед
поездкой в Норвегию, когда последний
раз были дома в Вологде?
– В начале ноября. Новая командировка продлится полтора месяца. Даже больше.
– Жена дала
вам напутствие типа такого: без медали
с Кубка мира перед Новым годом не
возвращайся!?
– Что-то похожее было.
– Перед
началом прошлого сезона у вас было пять
тысяч подписчиков в Инстаграм, после
того, как вы заняли второе место на этапе
в Кубке мира в Антерсельве 22 января, их
стало 14 тысяч. Какова динамика нынче?
– Сейчас 19 тысяч.
– Но ведь
громкими успехами в конце прошлого
сезона вы болельщиков не баловали.
– Значит, людям просто нравятся мои фотографии! Но все же это вторично – мое дело доказывать свою состоятельность на трассах и стрельбищах. Этот вопрос меня волнует гораздо больше, чем количество подписчиков в соцсетях.