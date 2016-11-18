Не уйти в депрессию. Колонка Андрея Малосолова

Глупые поступки совершает каждый человек. Роман Еременко – не исключение, но оправдания ему быть не может. Сообщение о его дисквалификации за употребление кокаина стало для всех, кто его знал, уважал и любил, громом среди ясного неба.

Это - адская тупость нюхать кокс, зная, как работают сейчас антидопинговые структуры и когда впереди матчи чемпионата России и международные игры. Лучше уж пил бы виски, пиво, вино, а можно все сразу. Главное - встать с утра бодрячком, если получится, и продолжить тренироваться.

Еременко подвел всех нас, подвел ЦСКА, вложивший в него столько денег и нервов, выигравший судебные споры за него, лечивший его.... Подвел болельщиков, для которых в нынешнем кризисном ЦСКА он был лучиком света и самым креативным футболистом в линии атаки.

Но, поскольку мы все небезгрешны и дурных поступков в жизни совершаем на вагон и маленькую тележку, я по-христиански выражу сострадание Роману: 2 года дисквалификации могут стоить ему, 28-летнему, карьеры. Не дай бог, уйдет в депрессию или дальнейшее грехопадение. А ведь найдется немало доброхотов, желающих этот процесс ускорить.

Но давайте, несмотря ни на что, будем помнить, сколько хорошего этот парень сделал для ЦСКА и всего российского футбола. Жилы рвал, ноги ломал, забивал эпические голы. Всегда были футболисты, которые не дружили с режимом. Десятки попадались на запрещенных препаратах, и среди них Марадона, Роналдиньо, Роналдо, англичане, испанцы, итальянцы. Я ненавижу наркотики, да и не употреблял их никогда, но готов понять того, кто совершил ошибку.

Мне хочется, чтобы Еременко не сдавался. Чтобы стал сильней, преодолев тяжелое испытание. Он ошибся, растоптав нашу веру в него. Но, я, человек с трибуны, хочу ему напомнить: ты наш армейский брат, который может все исправить сам. Жизнь продолжается.



