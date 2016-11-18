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Вместо Еременко – Вернблум. Как ЦСКА обыграл «Арсенал»

Михаил Борзыкин
Михаил Борзыкин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Вместо Еременко – Вернблум. Как ЦСКА обыграл «Арсенал»
Источник: «Советский спорт»

ЦСКА без Еременко, Дзагоева, но с Вернблумом в атаке обыграл тульский «Арсенал». «Советский спорт» рассказывает, как это было.

Новость дня, недели, месяца – дисквалификация Еременко на два года. Такова расплата за употребление кокаина. ЦСКА, на обойму игроков которого без слез не взглянешь, потерял ключевого исполнителя, возможно, навсегда – учитывая финансовые проблемы, держать хавбека на контракте неоправданно дорого. Может, конечно, как-то договорятся – в этом Евгений Гинер большой мастер. Уберут Еременко из клуба, а потом подпишут заново. Но кто ж знает, что будет через два года. Вполне возможно, к тому времени не будет в клубе ни Гинера, ни Слуцкого. Или Еременко не будет в футболе. Последнее более вероятно.

Стартовый состав ЦСКА в Туле позволил сделать несколько важных выводов. Во-первых, не все еще вернулись из лазарета. Дзагоев, в котором команда нуждается не меньше, чем в Еременко, уже приступил к тренировкам. Скоро. Во-вторых, Слуцкий окончательно разочаровался в Траоре. Надо сказать, во время паузы армейцы сыграли контрольный матч с «Уфой», в котором на поле одновременно вышли Траоре, Страндберг и Чалов. С «Арсеналом» выбор пал на последнего. В-третьих, эксперимент с переводом Вернблума на позицию центрального атакующего хавбека, на позицию Еременко, продолжается.

Игра Вернблума – откровение. Как будто он всегда исполнял эту роль. Он прекрасно перемещается, благодаря чему получает мяч. А получив, почти всегда обостряет – бьет или продолжает комбинацию. На первых минутах было несколько эпизодов, когда судья мог поставить пенальти. В одном из таких Чалов упал после контакта с Левашовым. Передачу Чалову отдавал Вернблум. В одно, представьте, касание. А по ударам швед превзошел среднематчевые показатели половины команд премьер-лиги. То, что в матче с «Амкаром» казалось тренерской шуткой, теперь представляется тактической находкой.

18-летний Чалов не выдал какого-то феноменального футбола. Но в командную игру вписался. Вот смотришь и понимаешь – парень-то свой! Пока не Муса (а может, никогда им и не станет), но с возложенными на него функциями справляется. Траоре походкой грибника бродил по полю, временами забывая, как выглядит мяч, изредка распрямлялся, что-то там имитировал… У Чалова другая энергетика. Он чаще в эпицентре, своей манерой игры совсем не раздражает, по функционалу куда больше подходит под модель ЦСКА. В общем, дебют в стартовом составе матча премьер-лиги удался на славу.

С такими серьезными изменениями в составе ЦСКА показал очень даже симпатичный футбол. Особенно в первом тайме, когда было все: позиционные атаки, быстрые атаки, атаки вторым темпом. Всякие атаки. Мяч ходил очень быстро, присутствовала мысль. Конечно, «Арсенал», вторая команда сезона по пропущенным мячам, сложных задач перед армейцами не ставил. И все-таки коридоры надо найти, все правильно разыграть и исполнить. Единственный гол пришел со стандарта. Но с игры ЦСКА создал много моментов, а главное – играл в свой футбол, что с Траоре получалось далеко не всегда.

Критики заслуживает оборона. Как «Арсенал» давал ЦСКА играть, так и армейцы предоставляли сопернику простор. После очередного момента Слуцкий даже выскочил к бровке, на его лице была тревога. Но проблемы в защите обнаружились не в Туле. В Туле ко всему прочему не было Вернблума в опорной зоне. И это удар по оборонительному потенциалу. А в остальном – знакомые симптомы. И вряд ли это как-то лечится. Остались только радикальные меры. И чем скорее тренерский штаб приступит к строительству новой команды с омоложенной линией обороны, тем будет лучше. Ресурсы бы найти.

Безвыигрышная серия в премьер-лиге продолжительностью в три матча прервана. ЦСКА обнадежил. Свежо, качественно, интересно. Пусть и на фоне аутсайдера чемпионата. Для победы над «Байером», однако, этого вряд ли хватит. Надо искать, менять, придумывать что-то еще. Вот бы и в Лиге чемпионов серию прервать…

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