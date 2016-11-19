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Александр Рязанцев: Игровой перевес пока на стороне Карлсена

Юрий Волохов
Юрий Волохов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Александр Рязанцев: Игровой перевес пока на стороне Карлсена
Источник: Associated Press

Гроссмейстер, действующий чемпион России Александр Рязанцев анализирует шестую партию матча на первенство мира и подводит итог первой половине противостояния.

В Нью-Йорке проходит матч на первенство мира по шахматам между чемпионом норвежцем Магнусом Карлсеном и претендентом российским гроссмейстером Сергеем Карякиным. После шести партий счет – 3:3. 

- Что это было – шестая партия получилась самой короткой?
- Партия развивалась согласно домашнего анализа до тех пор, когда уже тот или иной ход не имел большого значения – в любом случае партия завершилась бы вничью.

- То есть, эта позиция почти до самого эндшпиля стояла на доске дома у обоих гроссмейстеров?
- Думаю, что так. Серей хотел устроить проверку сопернику, но тот оказался к ней готов.

- Карякин белыми верен испанской партии. Почему он не меняет дебют?
- Это вопрос к тренерскому штабу. Но, конечно, осталось разочарование от того, что ему не удалось белыми создать проблемы Магнусу. На мой взгляд, такая проверка для матча на первенство мира, слишком легкая. Девятый ход черных d5 – ход принципиальный. Обычно в этой позиции Магнус играл d6, но сейчаc избрал другое продолжение. Но оба гроссмейстера играли очень быстро, поэтому я почти уверен, что за рамки дебютной подготовки эта партия не вышла.

- Почему такая, как вы выразились, проверка получилась именно сейчас, в шестой партии.
- Магнус ответил принципиальны ходом 9… d5, после чего быстро позиция получилось ничейной. Этот ход штаб Сергея должен был учитывать при подготовке. Мне трудно сказать, почему именно так все в партии получилось.

- Александр, прошла половина матча. Можно подвести предварительные итоги.
- Игровое преимущество все-таки на стороне Магнуса. К такому выводу заставляет придти третья и четвертая партии. К положительным моментам можно отнести, что Сергей немного освоился. В пятой партии он действовал уверенно и даже черными перехватил инициативу.

Вторая половина матча будет очень напряженной. Кто выиграет первую партию, тот сразу станет фаворитом. Соответственно, значимость результата каждой партии вырастает в разы. И понятно, что будет нарастать нервное и эмоциональное напряжение. Большое значение будет играть физическая выносливость. 

- Новики мощные будут, ведь уже пора их предъявлять?
- Надеемся, что будут. 

Карякин – Карлсен, 6-я партия  

Испанская партия 

1.e4 e5 2. Кf3 Кc6 3.Сb5 a6 4.Сa4 Кf6 5.O-O Сe7 6.Лe1 b5 7. Сb3 O-O 8.h3 Сb7 9.d3 d5  10.ed5 К:d5 11.К:e5 Кd4 12.Кc3 Кb4 13.Сf4 К:b3 14.ab3 c5 15.Кe4 f6 16.Кf3 f5 17.Кeg5 С:g5 18. К:g5 h6  19.Кe6 Фd5 20.f3 Лfe8 21.Лe5 Фd6 22.c3 Л:e6 23. Л:e6 Ф:e6 24.cb4 cb4 25.Лc1 Лc8 26.Л:c8+ Ф:c8 27.Фe1 Фd7 28.Крh2 a5 29.Фe3 Сd5 30.Фb6 С:b3 31.Ф:a5 Ф:d3 32.Ф:b4 Сe6 Ничья. 

Седьмая партия состоится 20 ноября. Белыми будет играть Карякин.

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