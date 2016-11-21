Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Металлург- : -Динамо Москва
Хоккей  СКА- : -ЦСКА
Футбол  Терек- : -Томь
Футбол  Вест Бромвич- : -Бёрнли
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Андрей Червиченко: «Спартак» хочет купить Селихова, Смолова и еще одного игрока

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Червиченко: «Спартак» хочет купить Селихова, Смолова и еще одного игрока
Источник: «Советский спорт»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от домашней победы красно-белых над «Уралом» (1:0)  в 14-м туре чемпионата России.

- Вам понравилась игра?
- Нет, неинтересная. «Спартак» больше беспокоился о том, чтобы не пропустить, у него присутствовал некий мандраж. Команда очень не хотела этот матч проиграть, и поэтому думала прежде всего о том, как бы не пропустить. Из-за этого в действиях игроков красно-белых была нервозность и только в конце они пошли вперед, когда соперник не реализовал свои неплохие шансы. А дальше, как это уже три-четыре раза в сезоне было, чрезмерное везение принесло москвичам победу.

Я уже как-то говорил, что Бог награждает Федуна за все, что он вложил в «Спартак». В этом сезоне команда за счет фарта команда сможет побороться за чемпионство.

- Насколько важно для красно-белых завершить первый круг на первом месте? 
- Особого значения это не имеет. Отрыв, конечно, всегда полезен, но говорить, что это великое достижение – неверно. Помните, «Локомотив» несколько лет назад завершил первый круг с преимуществом то ли в 9, то ли в 11 очков, а в итоге даже в тройку не попал. Вы можете десять раз завершить первый круг на первом месте и ни разу не выиграть чемпионство. Наоборот, можно себя убаюкать и развести хозяина на какие-то новые приобретения. Я думаю, в этом благо для тех, кто кружит вокруг команды, но не для игроков.

- СМИ сообщили, что вратарь «Амкара» Селихов уже во вторник может подписать контракт со «Спартаком». Он нужен красно-белым?
- На мой взгляд, да. Он сильнее и перспективнее Реброва. С Ребровым команда не чувствует спокойствия.  Хотя у нас очень мало голкиперов, с которыми защитники чувствуют спокойствие. Селихов, на мой взгляд, - один из них. Он стабилен и если бы не этот сумасшедший удар Глушакова, Селихов и в этом матче вряд ли бы пропустил.

- Каких еще трансферов ждать от «Спартака» в ближайшее время?
- Я слышал, что «Спартак» хочет приобрести Смолова. Было бы интересно понаблюдать за ним в составе столичного клуба. В общем у нас триллерок намечается: «Краснодар» ведь тоже ребята не бедные. Сможет ли «Спартак» одолеть эту вершину? Я знаю о еще одном предстоящем спартаковском приобретении.

- Кто же это?
- Пусть это пока останется секретом. Скажу лишь, что этот футболист всегда хотел играть в «Спартаке». И если красно-белые купят его, Селихова и Смолова, то по составу они с «Зенитом» практически сравняются. Но это в учетом, если питерцы сами никого не приобретут.

Матч

Спартак - Амкар - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 90 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо

Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)

Предупреждения:

Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция


-          

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Семак отказался от должности в РФС ради тренерской карьерыПрезидент РФС Виталий Мутко предлагал бывшему капитану сборной России Сергею Семаку стать спортивным директором или вице-президентом РФС. Однако 40-летний специалист отказался от этого предложения.Геннадий Орлов: Лодыгин сейчас даже резвее, чем АкинфеевКомментатор «Матч ТВ» Геннадий Орлов оценил игру вратаря «Зенита» Юрия Лодыгина в матче с «Крыльями Советов» (3:1).Денис Давыдов: Пример Видича и Ивановича вдохновляетНападающий «Спартака» Денис Давыдов заявил, что мечтает стать в будущем игроком «Челси».Сергей Веденеев: Игроки обороны «Зенита» не только не сыграны, но и находятся в плохой формеЧемпион СССР в составе «Зенита» Сергей Веденеев поделился мнением об игре питерцев с «Крыльями Советов» (3:1).Валерий Карпин: Курить марихуану в Испании считается нормальнымЭксперт «Матч ТВ», бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин прокомментировал дисквалификацию полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Деннис Глушаков: Спасибо болельщикам, что гнали нас впередПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков после матча с «Амкаром» (1:0) поблагодарил болельщиков.«Терек» - «Томь». Начало текстовой трансляции в 19:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча 12-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Томью».Александр Бубнов: У «Крыльев» были все предпосылки для того, чтобы не проиграть «Зениту»Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 14-го тура чемпионата России между «Зенитом» и «Крыльями Советов». Напомним, что «Зенит» победил со счетом 3:1.Александр Бубнов: Матч с «Амкаром» доказал, что Зе Луиш для атакующей модели «Спартака» важнее ПромесаФутбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 14-го тура чемпионата России между «Спартаком» и «Амкаром» Напомним, что «Спартак» победил со счетом 1:0.Артем Дзюба: Надо отдать должное «Спартаку». Играют хорошоАртем Дзюба: Надо отдать должное «Спартаку». Играют хорошоЛория и Башкиров – о поражении от «Зенита», а Чернов, Новосельцев и Дзюба – о «Спартаке», борьбе за чемпионство и матче с «Маккаби».Нобель Арустамян: «Спартак» предложил за Селихова чуть меньше четырех миллионов евроКомментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян поделился информацией о трансферных приоритетах «Спартака». Он сказал, что «Спартак» готов предложить около четырех миллионов евро за голкипер «Амкара» Александра Селихова.«Спартак» – «Амкар». У Промеса худший показатель выигранных единоборствВ матче 14-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Амкар» – 1:0. На 91-й минуте гол забил Глушаков.Игроки «Спартака» выполнили почти в два раза больше ТТД, чем «Амкар»В матче 14-го тура премьер-лиги «Спартак» дома обыграл «Амкар» – 1:0. На 91-й минуте гол забил Глушаков.«Спартак» заслуживает первого места». Луческу – о лидере и проблемах «Зенита»«Спартак» заслуживает первого места». Луческу – о лидере и проблемах «Зенита»Скрипченко отослал к предшественнику с вопросом о последнем месте, а Луческу обозначил неожиданное преимущество Лодыгина над Кержаковым.Гиорги Лория: Думаю, «Крылья Советов» будут играть в более атакующий футболВратарь «Крыльев Советов» Гиорги Лория поделился впечатлениями от поражения в матче с «Зенитом» (1:3).Артем Дзюба: Дисквалификация Еременко? Это предполагалось, я слышал об этом в кулуарахНападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Так побеждают чемпионы. Михаил Борзыкин – о «Спартаке»Так побеждают чемпионы. Михаил Борзыкин – о «Спартаке»Обозреватель «Советского Спорта» разбирает очередную победу «Спартака», на этот раз над командой Гаджи Гаджиева.Лука Джорджевич: Уверен, что получу свой шанс в «Зените»Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич поделился впечатлениями от победы над «Крыльями Советов» (3:1).Артем Дзюба: Не обращаю внимания на шутки про чемпионство «Спартака»Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился мнением о своем здоровье, а также о лидерстве «Спартака» в чемпионате России.Евгений Ловчев: Фарт «Спартака» - чемпионский!Евгений Ловчев: Фарт «Спартака» - чемпионский!Обозреватель «Советского спорта» - о матчах воскресенья в РФПЛ.

Амкар
Амкаркалендарьстатистика
Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Александр Селихов
Александр Селиховвсе новости
Андрей Червиченко
Андрей Червиченковсе новости
Фёдор Смолов
Фёдор Смоловвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы

Cпецпредложение