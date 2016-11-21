Андрей Червиченко: «Спартак» хочет купить Селихова, Смолова и еще одного игрока

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от домашней победы красно-белых над «Уралом» (1:0) в 14-м туре чемпионата России.

- Вам понравилась игра?

- Нет, неинтересная. «Спартак» больше беспокоился о том, чтобы не пропустить, у него присутствовал некий мандраж. Команда очень не хотела этот матч проиграть, и поэтому думала прежде всего о том, как бы не пропустить. Из-за этого в действиях игроков красно-белых была нервозность и только в конце они пошли вперед, когда соперник не реализовал свои неплохие шансы. А дальше, как это уже три-четыре раза в сезоне было, чрезмерное везение принесло москвичам победу.

Я уже как-то говорил, что Бог награждает Федуна за все, что он вложил в «Спартак». В этом сезоне команда за счет фарта команда сможет побороться за чемпионство.

- Насколько важно для красно-белых завершить первый круг на первом месте?

- Особого значения это не имеет. Отрыв, конечно, всегда полезен, но говорить, что это великое достижение – неверно. Помните, «Локомотив» несколько лет назад завершил первый круг с преимуществом то ли в 9, то ли в 11 очков, а в итоге даже в тройку не попал. Вы можете десять раз завершить первый круг на первом месте и ни разу не выиграть чемпионство. Наоборот, можно себя убаюкать и развести хозяина на какие-то новые приобретения. Я думаю, в этом благо для тех, кто кружит вокруг команды, но не для игроков.



- СМИ сообщили, что вратарь «Амкара» Селихов уже во вторник может подписать контракт со «Спартаком». Он нужен красно-белым?

- На мой взгляд, да. Он сильнее и перспективнее Реброва. С Ребровым команда не чувствует спокойствия. Хотя у нас очень мало голкиперов, с которыми защитники чувствуют спокойствие. Селихов, на мой взгляд, - один из них. Он стабилен и если бы не этот сумасшедший удар Глушакова, Селихов и в этом матче вряд ли бы пропустил.



- Каких еще трансферов ждать от «Спартака» в ближайшее время?

- Я слышал, что «Спартак» хочет приобрести Смолова. Было бы интересно понаблюдать за ним в составе столичного клуба. В общем у нас триллерок намечается: «Краснодар» ведь тоже ребята не бедные. Сможет ли «Спартак» одолеть эту вершину? Я знаю о еще одном предстоящем спартаковском приобретении.



- Кто же это?

- Пусть это пока останется секретом. Скажу лишь, что этот футболист всегда хотел играть в «Спартаке». И если красно-белые купят его, Селихова и Смолова, то по составу они с «Зенитом» практически сравняются. Но это в учетом, если питерцы сами никого не приобретут.

Матч Спартак - Амкар - 1:0 (0:0) Голы Глушаков 90 (1:0). Состав Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89) Предупреждения: Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90 Судья: Сергей Лапочкин (Россия) Место и дата 20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция



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