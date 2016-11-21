Андрей Сметанин: Это не сила Карреры, это сила Романцева и Старостина

Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал победу столичного клуба над «Амкаром» в рамках 14-го тура РФПЛ (1:0).



– Игра мне особо не понравилась. Имею ввиду некоторые моменты в исполнении хозяев, – рассказывает Сметанин. – Речь идет об эпизодах первого тайма.



– А что именно?

– Неординарные действия, а именно, то, что «Спартак» создавал для команды соперника.



– Пермский клуб использовал в этой игре футбольные хитрости?

– Когда я играл, команду, которая занималась затяжкой времени, наказывали. В этой игре произошло то же самое.



– Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич заявил следующее: «Амкар сегодня не заслужил поражения, а «Спартак» не показал чемпионской игры. Скорее всего, это чемпионское везение». Согласны?

– В принципе, согласен. Но сегодня вышла победителем та команда, которая больше хотела заработать три очка.



– В чем сила «Спартака» Массимо Карреры? Прошло немало времени с момента его назначения на пост главного тренера команды.

– Это не сила Карреры, это сила «Спартака». Это сила Николая Старостина, Олега Романцева...



– Как оцените игру новичка команды Маурисио? Сейчас, когда есть определенные проблемы с составом, его присутствие выручает?

– Видел его выступление пару раз и могу сказать, что мне он не нравится. Зачем он нужен «Спартаку»?



– Но в матче с «Амкаром» он ведь помог команде?

– На мой взгляд, абсолютно ничем бразилец не помог. Не было бы Маурисио, вышел бы другой футболист на поле, – сказал Сметанин.