Андрей Сметанин: Это не сила Карреры, это сила Романцева и Старостина
Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал победу столичного клуба над «Амкаром» в рамках 14-го тура РФПЛ (1:0).
– Игра мне особо не понравилась. Имею ввиду некоторые моменты в исполнении хозяев, – рассказывает Сметанин. – Речь идет об эпизодах первого тайма.
– А что именно?
– Неординарные действия, а именно, то, что «Спартак» создавал для команды соперника.
– Пермский клуб использовал в этой игре футбольные хитрости?
– Когда я играл, команду, которая занималась затяжкой времени, наказывали. В этой игре произошло то же самое.
– Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич заявил следующее: «Амкар сегодня не заслужил поражения, а «Спартак» не показал чемпионской игры. Скорее всего, это чемпионское везение». Согласны?
– В принципе, согласен. Но сегодня вышла победителем та команда, которая больше хотела заработать три очка.
– В чем сила «Спартака» Массимо Карреры? Прошло немало времени с момента его назначения на пост главного тренера команды.
– Это не сила Карреры, это сила «Спартака». Это сила Николая Старостина, Олега Романцева...
– Как оцените игру новичка команды Маурисио? Сейчас, когда есть определенные проблемы с составом, его присутствие выручает?
– Видел его выступление пару раз и могу сказать, что мне он не нравится. Зачем он нужен «Спартаку»?
– Но в матче с «Амкаром» он ведь помог команде?
– На мой взгляд, абсолютно ничем бразилец не помог. Не было бы Маурисио, вышел бы другой футболист на поле, – сказал Сметанин.
Матч
Голы
Глушаков 90 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо
Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)
Предупреждения:
Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90
Судья:
Сергей Лапочкин (Россия)
Место и дата
20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция