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Андрей Сметанин: Это не сила Карреры, это сила Романцева и Старостина

Артур Гичунцев
Артур Гичунцев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Сметанин: Это не сила Карреры, это сила Романцева и Старостина
Источник: «Советский спорт»

Бывший голкипер московского «Спартака» Андрей Сметанин прокомментировал победу столичного клуба над «Амкаром» в рамках 14-го тура РФПЛ (1:0). 

– Игра мне особо не понравилась. Имею ввиду некоторые моменты в исполнении хозяев, – рассказывает Сметанин. – Речь идет об эпизодах первого тайма. 

– А что именно?
– Неординарные действия, а именно, то, что «Спартак» создавал для команды соперника. 

– Пермский клуб использовал в этой игре футбольные хитрости?
– Когда я играл, команду, которая занималась затяжкой времени, наказывали. В этой игре произошло то же самое. 

– Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич заявил следующее: «Амкар сегодня не заслужил поражения, а «Спартак» не показал чемпионской игры. Скорее всего, это чемпионское везение». Согласны?
– В принципе, согласен. Но сегодня вышла победителем та команда, которая больше хотела заработать три очка. 

– В чем сила «Спартака» Массимо Карреры? Прошло немало времени с момента его назначения на пост главного тренера команды. 
– Это не сила Карреры, это сила «Спартака». Это сила Николая Старостина, Олега Романцева...

– Как оцените игру новичка команды Маурисио? Сейчас, когда есть определенные проблемы с составом, его присутствие выручает? 
– Видел его выступление пару раз и могу сказать, что мне он не нравится. Зачем он нужен «Спартаку»?

– Но в матче с «Амкаром» он ведь помог команде? 
– На мой взгляд, абсолютно ничем бразилец не помог. Не было бы Маурисио, вышел бы другой футболист на поле, – сказал Сметанин.

Матч

Спартак - Амкар - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 90 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Комбаров, Маурисио (Пуцко, 81), Ещенко, Кутепов, Зобнин (Давыдов, 81), Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Промес, Глушаков, Фернандо

Амкар: Селихов, Джикия, Милькович, Конде, Идову, Занев, Костюков (Анене, 42), Шаваев (Зайцев, 59), Йовичич, Комолов, Баланович (Шиндер, 89)

Предупреждения:

Маурисио, 69; Промес, 90 - Баланович, 67; Комолов, 76; Идову, 76; Джикия, 90; Милькович, 90

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

20 ноября 17:00, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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