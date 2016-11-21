Почему покупка «Спартаком» Селихова – первый шаг к провалу. Колонка Роганова

Обозреватель «Советского спорта» Николай Роганов - о засилье бизнеса в футболе

В конце прошлой недели навалились семейные дела, и как-то упустил из виду, что футбольная общественность на полном серьезе обсуждает возможность трансфера вратаря Александра Селихова из «Амкара» в «Спартак». Более того, об этом размышляют коллеги, откровенно «топящие» за красно-белых, а также известные болельщики «Спартака», которым по 40-50 лет и к мнению которых в фанатской среде прислушиваются. Ход мыслей у них примерно такой: «Селихов – хороший вратарь. Надо купить и отдать в аренду в «Амкар», потому что номер один сейчас – Артем Ребров». Здесь надо сделать паузу. Футбольный мир окончательно свихнулся на теме бизнеса и денег, если даже фанаты «Спартака», ждущие 15 лет «золота», думают, что покупка Селихова – отличный ход.

Друзья, а вы вообще болельщики или бизнесмены?

Я уверен, что главная системная проблема «Спартака» последних лет связана именно с этим перекосом – владелец клуба Леонид Федун отличный бизнесмен и футбол в его сердце всегда будет на втором месте. На первом – деньги. Это не упрек Леониду Арнольдовичу. У каждого из нас свой характер, свои достоинства и недостатки. Федун – бизнесмен. Ну и Бог в помощь! Но пока в его душе футбол не выйдет на первый план, «Спартак» будет совершать грубые ошибки. Возможная покупка Селихова – одна из них.

И вот почему. Во-первых, у «Спартака» есть хороший вратарь Артем Ребров, который в этом сезоне не просто берет свои мячи, а спасает. Вспомните дерби и моменты Траоре и Страндберга. Вспомните воскресный забег один на один Комолова из «Амкара». Ребров выручал. Тогда зачем вам Селихов? Ах да, на перспективу. Окститесь, спартаковцы! В кои-то веки вы можете выиграть чемпионат России, какая вам еще нужна перспектива, кроме этой? Вы совсем тронулись умом, возомним себя носителями чемпионского фарта и уверены, «так побеждают чемпионы»? В запасе есть Песьяков, тоже хороший вратарь, который отлично играл в прошлом сезоне. Зачем вам усиливать скамейку запасных?

Во-вторых, хороший вратарь Ребров не готов к роли запасного. Даже в сборной. Вот его прямая речь (записано в минувшую пятницу в Тарасовке): «Вратари, которых вызывают в сборную – оптимальный выбор. Люди играют в еврокубках, причем довольно неплохо. Если меня позовут, с удовольствием поеду, но тоже поймите – одно дело приезжать и играть, другое – сидеть. Дети растут, семья, лучше с ними проведу время, на благо клуба потренируюсь. А так, я всегда готов. Именно играть, а не сидеть».

Вы хотите, чтобы Ребров задергался? Или, как мне кто-то написал в твиттере, почувствовал конкуренцию? Тогда покупайте Селихова. И можете еще насчет Лунева начать переговоры. И по Юрченко. А чего? Конкурировать так конкурировать, по полной программе!

В-третьих, в «Спартаке» наконец-то нормальный коллектив. В котором не гнобят Дзюбу, а тренер не проверяет мобильники игроков, чтобы выяснить, кто последним разговаривал с прессой и сболтнул лишнего. Команду сплотить трудно, а развалить – пара пустяков, для этого обычно нужен один-единственны й говнюк, которому кажется, что с ним обошлись несправедливо. Я ни на кого не намекаю, Селихов – отличный парень со спокойным уравновешенным характером, Ребров тоже отличный человек и профессионал. Я просто прошу вас задуматься на тему – а нужен ли сейчас этому «Спартаку» чужак? Или, говоря иначе, новичок. Именно во вратарской линии. Для меня ответ на этот вопрос очевиден.

Я-то уверен, что вся эта шумиха имела две цели – выбить из колеи Селихова перед матчем против его команды и насолить «Зениту», которому, в отличие от «Спартака», действительно нужен хороший вратарь. Говорят, люди Федуна предложили за Селихова 4 млн. евро. Думаю, потом они выйдут из этого аукциона и пусть «Зенит» берет вратаря за цену, которая явно выше рыночной.

А если «Спартак» в самом деле приобретет Селихова, чемпионом ему не быть. Потому что у руководства клуба на первом плане должен быть футбол, а не выгодный футбольный бизнес. Защитник нужен, Каррера об этом говорил. Нападающий - тоже. Ну а вратарь-то вам зачем, бизнемены?