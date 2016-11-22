Валерий Масалитин: Чудеса случаются, но только не с российскими командами

"Байер" - ЦСКА, первый матч в Леверкузене Источник: Global Look Press

Бывший нападающий московского ЦСКА Валерий Масалитин обсудил с корреспондентом «Советского спорта» предстоящую встречу армейцев с леверкузенским «Байером» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Напомним, матч между командами состоится сегодня и стартует в 20.00 мск.

– Шансы есть всегда, но самое главное – ими воспользоваться, – начал Масалитин. – Стоит отметить, что ЦСКА сейчас находится не в том состоянии, чтобы предпринять что-то неординарное. Сегодня столичный клуб ожидают большие проблемы.

– Перевод Понтуса Вернблума на позицию Романа Еременко – вынужденная мера или Леонид Слуцкий придумал новую систему игры, которая будет приносить результат?

– Думаю, наставник армейцев что-то пытается сделать, а именно – добавить остроты в атаке, где нет ни борьбы, ни нагнетания. В общем, абсолютно ничего... Мало возникает моментов впереди. Что касается Вернблума, то он будет стараться выиграть верховую борьбу, цепляться за мяч и бить по воротам, что мы и наблюдали в игре с тульским «Арсеналом». Но нужно понимать, что у шведа другие сильные стороны – он хорошо отбирает мяч.

– То есть, обостряющий пас – это не про Вернблума?

– Конечно. Нет у него таких способностей, как Дзагоева или Еременко. Он не способен отдать тонкий и изящный пас. Поэтому, конечно, Слуцкий должен искать какие-то варианты, но нужно понимать, что «Байер» далеко не тульский «Арсенал». Все, что прошло с российским клубом, не пройдет с немцами.

– Алан Дзагоев тренируется в общей группе. Можно ли сказать, что теперь ЦСКА станет легче и у команды закончилась эта черная полоса?

– Возможно, но не стоит забывать, что Алан не выступал практически два месяца. Отсутствие игровой практики, конечно, скажется. Здесь еще немалую роль играет физическое состояние, он может не выдержать. Но понятно, что с его приходом ЦСКА получит усиление, а Дзагоев свои полчаса спокойно отыграет.

– Вы, как бывший футболист, можете сказать, сколько нужно времени игроку, чтобы вернуться на прежний уровень после такой паузы?

– Во-первых, два месяца – солидный срок, поэтому как-бы ты не тренировался, все равно нужна игровая практика. Никакие тренировки не заменят этого. Во-вторых, оставшиеся матчи в этом году станут решающими для армейцев, а Дзагоев, возможно и поможет команде, но не так, как мы привыкли видеть.

– Будь вы тренером ЦСКА, дали бы возможность сыграть Федору Чалому?

– Конечно, нужно давать шанс. Если футболист заявляет о себе, выступая за дубль, забивает, то нужно поощрять. Чтобы молодые ребята прогрессировали – давайте шанс. В противном случае, он просто «завянет».

– Например, в матче с «Монако» можно было выпустить 18-летнего форварда?

– Он, если мне не изменяет память, играл в этот день. Представьте, каково молодому парню провести два матча в один день.

– Тем не менее, Федор попал в состав.

– Понимаете, ему опять нужно было бы себя «разогревать»... Это очень тяжело с физической точки зрения.



– Возвращаясь к сегодняшнему матчу с «Байером». У немецкого клуба тоже есть потери – форвард Штефан Кисслинг и полузащитник Ларс Бендер получили травмы. Это повлияет на результат матча или «Байер» остается фаворитом.

– Думаю, нет. Преимущество по-прежнему на стороне клуба из Бундеслиги. К тому же, повторюсь, ЦСКА не в том состоянии. Конечно, травма Кисслинга увеличивает шансы нашей команды, но это все в теории. Бывают случаи, когда такие игроки, как Чалов могут больше проблем создать обороне, чем Кисслинг.

– Леонида Слуцкого много критиковали за то, что он не дает шанса Карлосу Страндбергу. Наставник армейцев предоставил возможность игроку в матче с «Монако», но многие эксперты отметили, что он провел встречу очень плохо. То же самое относится к Ласина Траоре. Кого тренерскому штабу следует поставить на игру с «Байером»?

– Видел две игры Страдберга, и, на мой взгляд, он смотрится по-активнее Траоре. Цеплялся за мячи, а в матче с «Монако» вообще мог забить. У него были и моменты со «Спартаком», он сумел забить гол. Со Страндбергом атака ЦСКА смотрится лучше. Почему так играет Траоре? Не могу ответить, что очевидно, что это просто два разных человека. Имею ввиду его выступления за «Кубань» и «Анжи».

– Согласны с тем, что Страндберг похож по физическим данным на Ахмеда Мусу и команде было бы проще привыкнуть к нему, чем к Траоре?

– Ну, я не совсем согласен. Карлос хорошо борется на втором этаже, цепляется за мячи, а Муса вообще практически не боролся наверху. У него другие козыри. Например, скорость. Под таких футболистов, как Страндберг нужны исполнители, но один дисквалифицирован, а другой получил травму. Тошич, кстати, после повреждения так и не набрал кондиций. Отдавать пасы просто некому! Если бы все были в строю, то, может быть, и Траоре проявил себя.

– Дадите прогноз на матч?

– Нет, но буду болеть за нашу команду. Вы сами понимаете, что шансов очень мало.

– Случаются чудеса в футболе...

– Да, случаются, но только не с российскими командами (смеется).