Сдавайся, кто может! СКА играет в КХЛ, как сборная Канады на Кубке мира

Обозреватель «Советского спорта» - о теперь уже безоговорочном лидерстве питерского клуба в нашем чемпионате.

Нет, мне тоже понравилось армейское дерби. По накалу это был один из самых сильных, этаких зубодробительных поединков сезона. Тут вам и куча голов, и камбэки, и драки, вратаря бьют, вратарь пасует…Все это здорово!

Ну а что плохо?

Плохо, что букмекеры все знали заранее – чем кончится. Я перед матчем заглянул в их коэффициенты. По ним выходило, что СКА раза в два сильнее ЦСКА. Хотел было поспорить. Но проанализировав статистику команд весомых контраргументов не нашел. Пришлось согласиться.

Но в глубине-то души я надеялся, что такие аргументы есть у главного тренера ЦСКА Дмитрия Квартальнова и его игроков… Что все эти статистические прогнозы – от лукавого… Что спорт, тем более, хоккей – вещь не предсказуемая…

Но букмекеры оказались правы на все сто. СКА победил за явным преимуществом, ровно в два раза превзойдя ЦСКА по голам – 6:3. Единственное, на что сподобились армейцы, - потрепать нервишки любителям спортивных ставок в первой половине встречи.

И вот это грустно. Потому что предсказуемость в спорте всегда грустна.

Мне в этом матче СКА напомнил сборную Канаде на Кубке мира. Как раз в полуфинале, когда «кленовые» играли с нашими. Там ведь тоже матч выглядел вполне упорным поначалу. Сборная России дала фавориту бой. И даже вела в счете…

Но перед поединком все говорили, что победят канадцы. И прогнозы скептиков сбылись. В третьем периоде хозяева турнира прибавили с легким изяществом, на которое даже и обижаться трудно, похоронив надежды россиян на успех.

Ну а в понедельник в Санкт-Петербурге разве было не так?

Команда Олега Знарка тоже позволила гостям выйти вперед, пощекотала зрителям нервы… Поработала на публику, так сказать. А потом добавила оборотов и забросила четыре безответные шайбы.

И кто-то мне будет доказывать, что это был матч равных соперников?

Нет, в матче равных такого не бывает. Более равным было октябрьское поражение москвичей 0:2, когда СКА только выходил на пик формы.

Конечно, поражения случаются у всех. И вот СКА совсем недавно проиграл скромному «Автомобилисту». В КХЛ перевели дух – нет тотального превосходства. Но…

Но ведь и сборная Канады в этом году проигрывала. В ничего не значащих, в непринципиальных матчах.

К примеру, на чемпионате мира-2016 в Москве, канадцы отдали финнам победу в последнем поединке группового турнира – 0:4. А вместе с ней, кстати, и первое место в своем дивизионе.

Ну и что?

Да, финны получили в четвертьфинале проходного соперника – сборную Дании – и легко справились с ней (5:1).

А канадцы попали на шведов и… Уничтожили их с еще более крупным счетом – 6:0.

Им же на этом уровне просто было все равно – датчане, шведы… Непринципиально. А встретились в финале вновь с финнами. Там и их уже обыграли – 2:0.

Вот так же сейчас, по-моему, чувствует себя в КХЛ и команда Олега Знарка. Ей уже все равно кого обыгрывать.

Квартальнов говорит о реванше в Москве. Что ж, подождем. Вдруг ЦСКА сумеет удивить и нас, и букмеккеров?

А, может, бой питерскому фавориту даст чемпион? Я бы поверил. Но СКА уже встречался с «Магниткой». И тоже, как в матче с ЦСКА, позволил уральцам выйти вперед. В первой половине встречи.

А потом… Потом питерцы забросили три безответные шайбы и победили 4:2. Знакомая схема не правда ли? И заметьте – опять-таки двукратное превосходство в счете. Или армейские тренеры фору поначалу специально дают – чтоб лучше сборников потренировать?

Можно, конечно, не сдаваться этому питерскому превосходству. Тем более, что сдаться сразу, после первого «канадского» натиска СКА в первом периоде способны не все.

Вот «Локомотив» и «Барыс» смогли сдаться сразу и не тратили на более сильного соперника силы и эмоции. А ЦСКА, к своей чести, не стерпел.

Но на итоговом результате это, увы, не отразилось.





