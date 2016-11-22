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Владимир Палихата: Выигрыш Карякина - не сенсация

Игорь Емельянов
Игорь Емельянов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Владимир Палихата: Выигрыш Карякина - не сенсация
Источник: Associated Press

Глава Шахматной федерации Москвы и руководитель компании-спонсора Сергея Карякина, Владимир Палихата дал комментарий неожиданному для многих повороту событий Нью-Йорке.

- Вы согласны с тем, что победа Карякина черными в 8-й партии – это мини-сенсация?
- Я не считаю это сенсацией. Это вполне логичный результат. По ряду причин. Во-первых, Карякин уже выигрывал черными у Карлсена. Во-вторых, Карлсен сделал, на мой взгляд, две попытки, в которых он зашел за рамки дозволенного. То есть он ставил себе задачу выиграть в этой партии, он рисковал - и Карякин его поймал. Логичное завершение.

- Сейчас изменились ставки букмекеров, которые до начала матча отдавали победу норвежцу, а теперь стали более осторожны. Решающей для исхода всего поединка станет следующая, девятая партия, когда Сергей сыграет белыми? 
- Нельзя говорить, что решающей станет девятая – да любая из оставшихся может стать такой! Если в девятой партии кто-то допустит ошибку – она станет решающей. Но пока чемпионат не закончен, это всего лишь одна победа. Да, возникло большое преимущество у Карякина, в том числе психологическое. Мы видели, в каком состоянии оказался Карлсен. Сумел он собраться, или нет, мы увидим уже завтра. Я не смотрю на ставки букмекеров. Я пронимаю, что шанс есть и у одного, и у другого. У Сергея одни сильные стороны, у Магнуса другие. Да, Карлсен более титулован и знаменит. Но это не говорит о том, что он безоговорочный фаворит и победитель.

- 51-й ход в восьмой партии называют явным просчетом Магнуса.
- Надо смотреть и на то, что было впереди, до этого хода. Это было комплексно. И Магнус рисковал. И да, ход был ошибочным, но нельзя смотреть только на него.

- Вы знакомы с Сергеем. Он сильно изменился за последнее время, за этот год? Стал жестче?
- Мы дружны, Сергей выступал и выступает за Московскую шахматную федерацию неоднократно, а моя компания является его спонсором. Подготовкой он занимался интенсивно, мы знаем штаб его команды – как, впрочем, и штаб Карлсена. Оба знают и понимают преимущества и недостатки друг друга. Главное, Сергей в хорошем психологическом состоянии – ведь в тяжелых ситуациях смог выйти на ничьи… Потому на ставки букмекеров я бы не смотрел, а смотрел бы на результаты. Шансы на корону по-прежнему равны.

- Если Сергей сохранит преимущество до последней, 12 партии он не дрогнет в ней?
- У Карякина сейчас психологическое преимущество по сравнению с Карлсеном. И он постарается его сохранить.

- Норвежец ушел с пресс-конференции – это срыв или демарш или нормальная практика?
- В этом нет ничего особенного.

- Тактически Карякин ведет себя верно?
- В целом тактика верная. Она себя оправдывает.

- Сергей будет выступать в следующем году в Москве на каком-либо из турниров, которые проводит Шахматная федерация Москвы?
- Он будет открывать Мoscow Open в феврале. Будем надеяться, он сделает это в качестве чемпиона мира.

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