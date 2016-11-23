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Шоу Полоз. Как «Ростов» обыграл «Баварию»

Геннадий Никитов, Дмитрий Гирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Дмитрий Полоз
Дмитрий ПолозИсточник: «Советский спорт»

«Ростов» на своем поле сенсационно обыграл «Баварию» в 5-м туре группового турнира Лиги чемпионов и сохранил шансы на европейскую весну.

МЮНХЕНСКИЕ БУЯНЫ

Шансы на европейскую весну («Ростов» еще может попасть в плей-офф Лиги Европы), именитый соперник, последний домашний матч в Лиге чемпионов. Казалось бы – идеальные условия для переполненного «Олимпа-2», но за два часа до старта игры в продаже оставалось около 1000 билетов на все секторы.

Ростовский холод и жуткий ветер испугали болельщиков желто-синих. Еще больший ужас вызвали цены на билеты. Дешевые места за ворота (2800 рублей) расхватали за несколько часов после старта продаж, а вот сражений за центральные трибуны не было. Края «Запада» и центр «Востока» (от 4500 тысяч) поклонники желто-синих игнорировали и обращались к спекулянтам. У них без особых проблем можно было купить билеты на фан-сектор за 2000 рублей.

Ближе к матчу болельщики и вовсе начали продавать свои билеты через социальные сети. Виной всему усилившийся мороз. Столбик термометра опустился до минус пяти, но из-за ветра чувствовалось все двадцать.

Зато гостевой сектор «Баварии» заполнился до отказа. Чартеры из Мюнхена приземлялись в Ростове все утро. Набралось три огромных «Боинга». Часть болельщиков немцев добиралась до России самостоятельно за день до игры. Именно им и было суждено попасть в приключения. Одурманенные пивом из местной пивоварни, гости стали буянить на одной из центральных улиц. На вызов приехала полиция, но задерживать никого не стали. Вопрос решили на месте и мирно.

Что касается развлечения ВИП-гостей, то им провели экскурсию на завод шампанского, а также пригласили на чайную церемонию, где встречали хлебом и солью. Баварцы таким гостеприимством были покорены.

ИРАНСКИЙ МЕССИ

При этом благодушничать мюнхенцы не собирались, пусть и приехали в Ростова без Нойера, Роббена, Хави Мартинеса, Видаля и Комана. «Баварии» нужно было непременно победить, дабы продолжить борьбу с «Атлетико» за первое место в группе. И это – не просто какой-то гипотетический престиж, а возможность избежать в 1/8 финала встречи с соперниками типа «Барселоны», «Реала» или «Ювентуса».

Начали баварцы деловито, сразу взяв мяч под контроль. Оборону «Ростова» начали раскачивать по всем правилам – переводя мяч с фланга на фланг, не стесняясь бить издали, пытаясь обострить игру с помощью дриблинга. Оборона раскачивалась, скрипела, но стояла, да и Джанаев, когда надо, выручал. Как, например, в случае с дальним ударом в исполнении Ренату Саншеша.

В середине первого тайма соотношение ударов было 9-1 в пользу «Баварии». В створ – 4-1. Но попытка «Ростова» стояла пяти мюнхенских. После заброса Наваса со своей половины поля Ульрайх зачем-то выбежал из ворот (видать, научился у Нойера), Ерохин головой пробросил мяч мимо него, но голкипера подстраховал Бернат.

Впрочем, не покидало ощущение, что рано или поздно «Бавария» своего добьется. Так оно в итоге и вышло. Решающую роль сыграло индивидуальное мастерство Саншеша, обыгравшего оппонента один в один на входе в штрафную «Ростова» и создавшего тем самым панику в обороне хозяев. Навас, пытаясь разрядить обстановку, суетливо выбил мяч прямо на ногу Дугласу Косте, который вогнал его под перекладину.

Но для «Ростова» ничего страшного, по большому счету, не случилось. Ему в любом случае нужно было продолжать терпеть и ловить свой шанс. И хозяева его поймали. Полоз перехватил плохой пас Дугласа Косты назад и отправил к воротам «Баварии» Азмуна. Иранец элегантно на замахе убрал Боатенга и пробил мимо Ульрайха. В свое время, в полуфинале ЛЧ-2014/15, защитника точно так же обыграл Месси, после чего в интернете появилось множество коллажей, на которых Боатенг улетал куда-то далеко или сравнивался с падающим шкафом.

ИСТОРИЧЕСКИЙ ВЕЧЕР

Это вообще был провальный матч в исполнении одного из лучших центральных защитников мира. Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти даже снял его с игры, заменив на Хуммельса. Но перед этим Боатенг «привез» пенальти, неуклюже сыграв против Нобоа.

Не помогло. «Ростов» в этот вечер зубами вцеплялся в каждый полумомент, выжимая максимум из минимума. Да, штрафной все тот же Нобоа исполнял из очень хорошей позиции, но ведь нужно было еще и попасть. Эквадорец попал. Так «Ростов» стал первым клубом, кто забил в этом сезоне «Баварии» три гола. Последний раз мюнхенцы пропускали три почти год назад, 5 декабря 2015-го, от «Боруссии» из Менхенгладбаха.

Концовка была классически-валидольной. С навалом «Баварии», парой шикарных спасений Джанаева, долгими поисками мяча, когда тот улетал за пределы поля. «Ростов» выстоял, и теперь футбольная осень 2016-го навсегда войдет в историю города.

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