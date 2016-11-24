Евгений Ловчев: Бердыев переиграл всю «Баварию»!

Обозреватель «Советского спорт» Евгений Ловчев объяснил, как в Ростове-на-Дону случилось чудо и «Ростов» обыграл «Баварию» со счетом 3:2.

Это чудо и мы начинаем привыкать, что сотворить такое может только Курбан Бердыев и никто другой. Он очень хорошо знает, как построить оборону. Ну, может быть, это еще знают Симеоне и Конте.

Есть тренеры, которые умеют выстраивать атаку – быструю, как сейчас в мадридском «Реале», или позиционную, как Хосеп Гвардиола. Остальные в нападении играют как попало – есть хорошие форварды, они и забивают как-нибудь.

Теперь и в России есть такой тренер, он умеет и защищаться и атаковать. Он ведь и «Атлетико» Мадрид по большому счету ничего не дал сделать в предыдущем матче. Тогда мадридцы во втором тайме «спеклись», счастье, что Гризманн забил на третьей добавленной минуте. Так же в среду «спеклась» и «Бавария», она ничего, кроме навала и навесов, не могла сделать.

Но мы-то все знали, как будет играть «Ростов» - от обороны, с двумя атакующими футболистами, которые в контратаках выжимают из себя все.

Была небольшая расслабленность со стороны «Баварии», видно, что недооценили соперника – все-таки в первом матче они нам пять мячей забили. Всякий раз, когда «Ростов» несся в контратаку, я видел, что хотя бы один человек из группы защиты гостей не возвращался назад.

Выстроенная игра «Ростова», которую исполнили менее классные, чем у «Баварии» игроки, перевесила действия выдающихся футболистов гостей.

Наши верят Бердыеву, потому что он уже обыгрывал команды такого уровня, поэтому от и до выполняли его установку.

Нападение «Ростова» показало, насколько у «Баварии» медленные защитники. Да и Дугласу Косте мало что дали сделать. Всякий раз его встречали двое – один закрывал правую ногу, второй – левую. Рибери тоже держали два-три человека.

Бердыев переиграл всю «Баварию», Анчелотти же ничего не мог поделать!

В «Рубине» Бекиевичу не хватало острой атаки, а тут – вот она, Азмун, Полоз!

Это матч на всю жизнь! Как, например, долго вспоминают гол Шмарова и теперь его сравнивают с голом «Глушакова» «Амкару». Теперь в Ростове-на-Дону одной футбольной легендой больше!