Евгений Ловчев: Бердыев переиграл всю «Баварию»!
Обозреватель «Советского спорт» Евгений Ловчев объяснил, как в Ростове-на-Дону случилось чудо и «Ростов» обыграл «Баварию» со счетом 3:2.
Это чудо и мы начинаем привыкать, что сотворить такое может только Курбан Бердыев и никто другой. Он очень хорошо знает, как построить оборону. Ну, может быть, это еще знают Симеоне и Конте.
Есть тренеры, которые умеют выстраивать атаку – быструю, как сейчас в мадридском «Реале», или позиционную, как Хосеп Гвардиола. Остальные в нападении играют как попало – есть хорошие форварды, они и забивают как-нибудь.
Теперь и в России есть такой тренер, он умеет и защищаться и атаковать. Он ведь и «Атлетико» Мадрид по большому счету ничего не дал сделать в предыдущем матче. Тогда мадридцы во втором тайме «спеклись», счастье, что Гризманн забил на третьей добавленной минуте. Так же в среду «спеклась» и «Бавария», она ничего, кроме навала и навесов, не могла сделать.
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Но мы-то все знали, как будет играть «Ростов» - от обороны, с двумя атакующими футболистами, которые в контратаках выжимают из себя все.
Была небольшая расслабленность со стороны «Баварии», видно, что недооценили соперника – все-таки в первом матче они нам пять мячей забили. Всякий раз, когда «Ростов» несся в контратаку, я видел, что хотя бы один человек из группы защиты гостей не возвращался назад.
Выстроенная игра «Ростова», которую исполнили менее классные, чем у «Баварии» игроки, перевесила действия выдающихся футболистов гостей.
Наши верят Бердыеву, потому что он уже обыгрывал команды такого уровня, поэтому от и до выполняли его установку.
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Нападение «Ростова» показало, насколько у «Баварии» медленные защитники. Да и Дугласу Косте мало что дали сделать. Всякий раз его встречали двое – один закрывал правую ногу, второй – левую. Рибери тоже держали два-три человека.
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Это матч на всю жизнь! Как, например, долго вспоминают гол Шмарова и теперь его сравнивают с голом «Глушакова» «Амкару». Теперь в Ростове-на-Дону одной футбольной легендой больше!
Матч
Голы
Коста 36 (0:1). Азмун 44 (1:1). Полоз 49 (2:1 - пен.). Бернат 52 (2:2). Нобоа 66 (3:2).
Состав
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Гранат, Навас, Мевля, Калачёв (Терентьев, 87), Гацкан, Ерохин, Нобоа, Азмун (Григорьев, 82), Полоз (Эззатоллахи, 90)
Бавария: Ульрайх, Рафинья, Бадштубер, Бернат, Лам, Боатенг (Хуммельс, 58), Рибери, Алькантара, Саншеш (Мюллер, 73), Левандовски, Коста
Предупреждения:
Гранат, 30; Гацкан, 56 - Боатенг, 48
Судья:
Артур Диаш (Португалия)
Место и дата
23 ноября 20:00, Олимп-2, Текстовая трансляция