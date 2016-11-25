«В Шебекино я звезда!». Болельщик, сказавший, что «Глушаков – это похороны»

Самым цитируемым футбольным человеком года неожиданно стал Иван Выродов – 27-летний оператор хлебозавода из города Шебекино. Это он перед матчем «Спартака» с ЦСКА дал горячее, как свежевыпеченный батон, интервью, в котором заявил, что «Глушаков – это похороны». Корреспондент «Советского спорта» нашел Ивана и поговорил с ним.

Напомним, как было дело. Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов перед матчем с ЦСКА спросил группу болельщиков, как сложится матч.

- Только победа, только 3:1! Без шансов вообще, - начал, активно жестикулируя, Иван.

- А аргументы?

- Аргументы? Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны. 3:1!

Все так и случилось – Глушаков открыл счет, «Спартак» выиграл 3:1, а Ивана Выродова теперь в соцсетях называют не иначе, как «болельщик, который все знал».

Дозвониться до Ивана удалось не сразу.

- Извините, был на работе, не мог сразу ответить, - сообщил он.

- А где вы работаете?

- Я обычный работяга. Работаю в родном Шебекине на хлебозводе оператором. Мне 27 лет, я земляк Сергея Рыжикова – он тоже родом отсюда. Его брат Андрей за «Энергомаш» белгородский сейчас играет – тоже вратарь. Мы с ним в детстве на футбол вместе ходили.

- А сейчас на матчи «Спартака» часто выбираетесь?

- На свой любимый «Спартак» первый раз ездил – как раз на матч с ЦСКА. Мечта моя, можно сказать, сбылась. Друг предложил – и поехали. А так на большой футбол ездил только в Харьков – смотрел на Евро-2012 матч Голландии с Германией. Еще на «Металлист» ездил – когда они киевское «Динамо» или «Шахтер» принимали.

- Теперь не ездите?

- Сейчас и не пытаемся – из-за обстановки. Списываюсь с родственниками в Харькове – они говорят, что сейчас и «Металлиста»-то в Харькове нема. Развалился… Хотя сборная Украины играла с сербами там недавно. И что-то там чудили фанаты. А на «Спартак» вот первый раз выбрался. Столько эмоций!

- Как вы счет угадали?

- Да я еще перед отъездом сказал, что будет 3:1. И всю дорогу говорил, что «Спартак» победит. Чуйка! Вроде ЦСКА по-любому забьет один, но, учитывая игру «Спартака» и настрой, верил, что будет три гола. Вообще за «Спартак» я давно болею. Помню последние чемпионства. Тихонов – мой любимчик. Чемпионства уже заждались. Последняя реальная возможность, наверное, при Черчесове была. Когда не получилось, я чуть не плакал.

- В этом сезоне получится?

- Если не сейчас – когда? Массимо – это здорово. Даже с Аленичевым такого не было. Вот таких побед 1:0, как над «Уралом» и «Томью» не хватало. Я за сердце хватался, когда с «Амкаром» играли.

- Но Глушаков – это похороны.

- Да, даже комментатор Генич так сказал, когда Денис забил!

- Эта фраза вообще в народ пошла. Вы после нее в Шебекине знаменитостью должны стать.

- Да! Племянник пошел в школу после выходных, когда матч с ЦСКА был, так к нему ребята тут же: «Игорь, это ж твой дядя был!». В общем, вся школа гудела. У нас город такой – все друг друга знают. 45 тысяч население – все на стадионе «Спартака» могут уместиться.

- Как вас теперь называют?

- Звезда!

- Вы не против выпуска футболок с фразой про Глушакова? Или процент с продажи надо вам перечислить?

- Ну что вы! Мне бы просто футболку получить Глушакова. Или встретится с ним, сфотографироваться. С ним, с Каррерой…

- Тогда попробуем организовать встречу на матче с «Рубином». А интервью ваше стало столь популярно, что даже Кержаков вас пародировал.

- Видел, - смеется Иван. – Но… Не то.

Как в воду глядел😂😂😂👁@a.kerzhakov11#за2днядоматчасТомском Видео опубликовано Kokorink9 (@kokorin9) Ноя 1 2016 в 3:59 PDT

- Какие настроения у вас перед субботней игрой с «Тереком»?

- Буду верить в победу «Спартака» 2:1. Но ничья 1:1 устроит.

- А аргументы?

- В Грозном всегда нам сложно. Антошка был никакой с «Амкаром». Но свой гол «Тереку» он забьет – и 1:1 нас устроит.