Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Уфа- : -Оренбург
Хоккей  Салават Юлаев- : -Динамо Москва
Баскетбол  ЦСКА- : -Баскония
Хоккей  Металлург- : -Витязь
Хоккей  Северсталь- : -ЦСКА
Футбол  Фрайбург- : -РБ Лейпциг
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«В Шебекино я звезда!». Болельщик, сказавший, что «Глушаков – это похороны»

Артем Локалов
Артем Локалов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«В Шебекино я звезда!». Болельщик, сказавший, что «Глушаков – это похороны»

Самым цитируемым футбольным человеком года неожиданно стал Иван Выродов – 27-летний оператор хлебозавода из города Шебекино. Это он перед матчем «Спартака» с ЦСКА дал горячее, как свежевыпеченный батон, интервью, в котором заявил, что «Глушаков – это похороны». Корреспондент «Советского спорта» нашел Ивана и поговорил с ним.

Напомним, как было дело. Корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Лукашов перед матчем с ЦСКА спросил группу болельщиков, как сложится матч.

- Только победа, только 3:1! Без шансов вообще, - начал, активно жестикулируя, Иван.

- А аргументы?
- Аргументы? Антошка выздоровел. Это во-первых. Глушаков – это похороны. 3:1!

Все так и случилось – Глушаков открыл счет, «Спартак» выиграл 3:1, а Ивана Выродова теперь в соцсетях называют не иначе, как «болельщик, который все знал».

Дозвониться до Ивана удалось не сразу.

- Извините, был на работе, не мог сразу ответить, - сообщил он.

- А где вы работаете?
- Я обычный работяга. Работаю в родном Шебекине на хлебозводе оператором. Мне 27 лет, я земляк Сергея Рыжикова – он тоже родом отсюда. Его брат Андрей за «Энергомаш» белгородский сейчас играет – тоже вратарь. Мы с ним в детстве на футбол вместе ходили.

- А сейчас на матчи «Спартака» часто выбираетесь?
- На свой любимый «Спартак» первый раз ездил – как раз на матч с ЦСКА. Мечта моя, можно сказать, сбылась. Друг предложил – и поехали. А так на большой футбол ездил только в Харьков – смотрел на Евро-2012 матч Голландии с Германией. Еще на «Металлист» ездил – когда они киевское «Динамо» или «Шахтер» принимали.

- Теперь не ездите?
- Сейчас и не пытаемся – из-за обстановки. Списываюсь с родственниками в Харькове – они говорят, что сейчас и «Металлиста»-то в Харькове нема. Развалился… Хотя сборная Украины играла с сербами там недавно. И что-то там чудили фанаты. А на «Спартак» вот первый раз выбрался. Столько эмоций!

- Как вы счет угадали?
- Да я еще перед отъездом сказал, что будет 3:1. И всю дорогу говорил, что «Спартак» победит. Чуйка! Вроде ЦСКА по-любому забьет один, но, учитывая игру «Спартака» и настрой, верил, что будет три гола. Вообще за «Спартак» я давно болею. Помню последние чемпионства. Тихонов – мой любимчик. Чемпионства уже заждались. Последняя реальная возможность, наверное, при Черчесове была. Когда не получилось, я чуть не плакал.

- В этом сезоне получится?
- Если не сейчас – когда? Массимо – это здорово. Даже с Аленичевым такого не было. Вот таких побед 1:0, как над «Уралом» и «Томью» не хватало. Я за сердце хватался, когда с «Амкаром» играли.

- Но Глушаков – это похороны.
- Да, даже комментатор Генич так сказал, когда Денис забил!

- Эта фраза вообще в народ пошла. Вы после нее в Шебекине знаменитостью должны стать.
- Да! Племянник пошел в школу после выходных, когда матч с ЦСКА был, так к нему ребята тут же: «Игорь, это ж твой дядя был!». В общем, вся школа гудела. У нас город такой – все друг друга знают. 45 тысяч население – все на стадионе «Спартака» могут уместиться.

- Как вас теперь называют?
- Звезда!

- Вы не против выпуска футболок с фразой про Глушакова? Или процент с продажи надо вам перечислить?
- Ну что вы! Мне бы просто футболку получить Глушакова. Или встретится с ним, сфотографироваться. С ним, с Каррерой…

- Тогда попробуем организовать встречу на матче с «Рубином». А интервью ваше стало столь популярно, что даже Кержаков вас пародировал.
- Видел, - смеется Иван. – Но… Не то.

Как в воду глядел😂😂😂👁@a.kerzhakov11#за2днядоматчасТомском

Видео опубликовано Kokorink9 (@kokorin9)

- Какие настроения у вас перед субботней игрой с «Тереком»?
- Буду верить в победу «Спартака» 2:1. Но ничья 1:1 устроит.

- А аргументы?
- В Грозном всегда нам сложно. Антошка был никакой с «Амкаром». Но свой гол «Тереку» он забьет – и 1:1 нас устроит.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» поборется с «Болоньей» за полузащитника «Эстудиантеса»«Зенит» проявляет интерес к опорному полузащитнику «Эстудиантеса» Сантьяго Аскасибара, сообщает Тuttomercatoweb.com.Андрей Сметанин: Трансфер Селихова? У меня по этому поводу двоякое мнениеАндрей Сметанин: Трансфер Селихова? У меня по этому поводу двоякое мнениеЭкс-голкипер «Спартака» дал прогноз на матч с «Тереком», а также прокомментировал информацию о возможных трансферах столичной команды.Александр Селихов: Чтобы поехать на чемпионат мира - надо много работатьВратарь «Амкара» Александр Селихов, подписавший контракт со «Спартаком», признался, что хотел бы сыграть на чемпионате мира-2018.Лучшая замена Еременко – ДзагоевЛучшая замена Еременко – ДзагоевВзгляд «Советского спорта» на проблему плеймейкера в ЦСКА.«Зенит» занимает 16-е место в клубном рейтинге, «Спартак» – 103-еПосле очередной еврокубковой недели «Зенит» занимает 16-е место в клубном рейтинге.Юрий Семин: Не советую Алексею Миранчуку гнаться за деньгамиГлавный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал информацию о возможном переходе полузащитника команды Алексея Миранчука в «Спартак». Он отметил, что советует футболисту не гнаться за деньгами.«Уфа» - «Оренбург». Начало текстовой трансляции в 17:00 (мск)Сегодня «Советский спорт» проводит текстовую трансляцию матча 15-го тура чемпионата России между «Уфой» и «Оренбургом».РФПЛ. 15-й тур. «Уфа» - «Оренбург» и другие матчиРезультаты матчей 15-го тура чемпионат России.Евгений Левченко: Я знал, что Еременко употреблял кокаинБывший полузащитник «Сатурна» и сборной Украины Евгений Левченко поделился мнением о дисквалификации полузащитника ЦСКА Романа Еременко.Хавьер Грасия: Осталось три игры, на которые мы должны настраиваться, как на три финалаГлавный тренер «Рубина» Хавьер Грасия поделился ожиданиями от концовки первой части сезона чемпионата России.Дмитрий Баринов: Хорошо, что начался процесс омоложения сборнойПолузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов оценил свои шансы сыграть за сборную России на домашнем чемпионате мира-2018.Тульский «Арсенал» на сборах сыграет с «Лудогорцем», Марибором» и «Астаной»Стали известны три спарринг-партнера тульского «Арсенала» на зимних сборах в Турции.«Брюгге» сделал предложение ЦСКА по СтрандбергуБельгийский футбольный клуб «Брюгге» сделал предложение ЦСКА по покупке молодого форварда ЦСКА Карлоса Страндберга, сообщает Aftonbladet.Отец Азмуна: Поедет ли мой сын в зарубежный клуб? Спросите об этом у БердыеваОтец нападающего «Ростова» Сердара Азмуна Халил Азмун рассказал о роли Курбана Бердыева в судьбе его сына, а также прокомментировал информацию о том, что представители Следственного комитета Татарстана хотели допросить игрока по делу о его трансфере из «Рубина».Игроки «Томи» пообещали не бойкотировать матч с «Крыльями Советов»Футболисты «Томи» на встрече с болельщиками пообещали не бойкотировать гостевой матч 15-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».«Зенит» согласен на перенос матча с «Ростовом»«Зенит» готов пойти навстречу «Ростову» в вопросе переноса матча 17-го тура чемпионата России, запланированного на 3 декабря, сообщает «Чемпионат».Тошич и Ионов провели тренировку по индивидуальной программеЦСКА начал подготовку к домашней встрече 15-го тура чемпионата России против «Рубина».Каррера и мышь. Колонка Евгения ДзичковскогоКаррера и мышь. Колонка Евгения ДзичковскогоОбозреватель «Советского спорта» – о потенциальном конфликте главного тренера «Спартака» с самим «Спартаком».Андрей Червиченко: Смолов и Дзюба – единственные качественные форварды в РоссииБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что с возвращением нападающего Федора Смолова «Краснодар» вновь встанет на путь побед.Артем Дзюба попал в команду недели FIFA 17Каждую неделю EA Sports выбирает игроков, показавших лучшие результаты в матчах сборных и клубов по всему миру. Из этих игроков формируется команда, которой можно сыграть в FIFA Ultimate Team.

Спартак
Спартаккалендарьстатистика
Денис Глушаков
Денис Глушаковвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение